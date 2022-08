Beste Tom Van Grieken, vergeleken met Dries Van Langenhove is iederéén salonfähig

Beste Tom Van Grieken

Toen de hippies in de jaren zestig proclameerden dat de verbeelding aan de macht moest komen, gaven ze blijk van een sterk vertroebeld inzicht in de menselijke geest – wat, gelet op hun middelengebruik, niet mag verbazen. Een beetje verbeelding, dat is allemaal leuk en aardig, voor in de tekenklas en zo, maar in combinatie met macht verkies ik toch ratio, nuchterheid en solidariteit. Als leiders hun verbeelding de vrije loop laten, wil dat weleens uit de klauwen lopen. Neem nu – even denken – Adolf Hitler, u kent hem vast. Als één man vorige eeuw zijn verbeelding aan de macht heeft gebracht, was hij het wel.

Ook van u of uw partijgenoten wil ik de fantasieën liever niet in daden omgezet zien. Die Guy D’haeseleer in Ninove, die een kruis wil laten schilderen op de deur van iedereen die niet voor hem gestemd heeft, bijvoorbeeld: akelige knaap, als ik dat zo lelijk mag zeggen. Idem dito voor Dries Van Langenhove: vergeleken met de visioenen die hij erop nahoudt, is the upside down uit Stranger Things een attractie in Plopsaland.

Dat bleek onlangs nog, toen hij op Twitter luidop droomde van een etnisch zuiver Vlaanderen. Een expert inzake extreemrechts had mensen met een migratieachtergrond afgeraden om dit weekend naar Ieper te gaan. Frontnacht, het Pukkelpop voor de hedendaagse Hitlerjugend, zou immers te veel gewelddadig janhagel aantrekken. Het leek Van Langenhove een mooi experiment, zo eens een Vlaamse stad met louter arische types. Zijn verbeelding sloeg op hol.

Goudeerlijk

Het zal u misschien verbazen, maar ik ben blij dat hij bestaat, die snoeshaan met zijn kuif. Vóór u hem lijsttrekker maakte, heb ik eens twee uur oog in oog met hem gezeten en toen sprak hij nog met dubbele tong. Sinds hij voor Vlaams Belang in de Kamer zit, heeft hij dat afgeleerd. Vandaag moet je het hem nageven: hij is goudeerlijk, die jongen. Iets wat we bij politici moeten toejuichen. Zigzag verdammt nicht so, maar zeg wat u denkt!

Ook voor u is het een goede zaak – ganz toll und nützig – dat Dries Van Langenhove bestaat. Veel journalisten denken dat hij uw kwelgeest is met dat openlijke racisme, maar dat klopt volgens mij niet. Hij is uw reddingsboei. Hij staat uw salonfähigkeit niet in de weg, hij zet uw salonfähigkeit juist in de verf. Als hij af en toe een passage uit Mein Kampf parafraseert, zien uw partij en haar discours er van de weeromstuit al met al nog redelijk uit.

U hebt die tegenstelling nodig: door het stilistische contrast tussen u en Van Langenhove lijkt er ook een inhoudelijk contrast te bestaan. Quod non. In de kern is de fantasie die Vlaams Belang aan de kiezer verkoopt nog altijd dezelfde als in 1991: een blank Vlaanderen, waar elk uur een C130 opstijgt die volgestouwd is met volksvreemde lieden. U droomt van een “blank” Europa, waar de “omvolking” een halt wordt toegeroepen en dan teruggedraaid.

Wc-papier

Die zogenaamde tegenstelling tussen uzelf en Van Langenhove doet denken aan het even zogenaamde contrast dat de pers al decennia meent te zien tussen Gerolf Annemans en Filip Dewinter. Ook dat zijn zogezegd Doctor Jekyll en Mister Hyde, de schone en het beest, de salonfilosoof en de straatvechter. Quatsch, natürlich. Zij vormen een Siamese tweeling, een onafscheidelijk duo dat hetzelfde wereldbeeld koestert. Niks Jekyll & Hyde, zij waren en zijn Bonnie & Clyde, Peppi & Kokki – de Nicole & Hugo van uiterst rechts.

Good cop, bad cop.

Zo is dat ook met u en Van Langenhove. De pers dicht u een zekere aanvaardbaarheid toe, omdat u met twee woorden spreekt en geen wc-papier meer naar asielzoekers gooit, zoals u dat vroeger graag deed. Zo lijkt u salonfähig, vergeleken met die etnische tafelspringer. Maar dat is het dus juist: vergeleken met Van Langenhove is iederéén salonfähig. Niet zo moeilijk. Vergeleken met Jan Jambon is iedereen een bevlogen redenaar. Vergeleken met Jan Balliauw is iedereen opgewekt en uitbundig.

Lethargie

De dag komt dat u een chauffeur in dienst kunt nemen met een swastika op het voorhoofd getatoeëerd en dat politieke waarnemers zoals Carl Devos u alleen maar zullen adviseren om hem te ontslaan, omdat zo’n “beladen symbool”, mja, toch “negatief afstraalt” op u en uw partij. Het is alsof sommigen wíllen dat u salonfähig wordt. Alsof men mededogen met u heeft als zo’n visioen van Van Langenhove opschudding veroorzaakt. Alsof men wil dat u straks bestuurt en vreest dat de verkiezingsuitslag in 2024 zal afhangen van... een tweet. Een onthutsende gedachte, na alles wat u en uw partijgenoten al hebben gezegd en gedaan en geschreven. Zo’n tweetje betekent: niets.

En ach, het is toch te laat. Tenzij ze alsnog ontwaken uit hun lethargie worden de Vivaldi-partijen straks weggeveegd. Vooruit overleeft, Groen verdwijnt, cd&v en Open Vld blijven nét boven water. PVDA scoort kolossaal, N-VA houdt stand, uw partij wordt de grootste en dwingt Bart De Wever op de knieën. Veel verbeelding heb je daar niet voor nodig.

Ik wens het ons niet toe.

Joël De Ceulaer, senior writer