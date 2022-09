Beste Tinne Van der Straeten, voor Groen is deze crisis een droom die in vervulling gaat

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Wij moeten het eens hebben over de rampspoed die met bakken uit de hemel valt. Ik kamp al maanden met het gevoel dat politici, vooral groene politici, iets zwaarwichtigs over het hoofd zien. Er staat geen olifant in de kamer, er staat momenteel een hele kudde olifanten in het midden van de Wetstraat. En u wandelt daar elke dag nietsvermoedend voorbij. Dat is een gemiste kans, en ik zal u uitleggen waarom.

Deze brief kwam er mede op verzoek van een bekende partijgenoot van u, die mij een paar weken geleden een berichtje stuurde: of ik bereid was om binnenkort een brainstorm van Groen bij te wonen, om “volgens eigen inzicht” een “analyse van de politieke toestand” te maken, met speciale aandacht voor de plek van uw partij. “We willen uitgedaagd worden”, luidde het nog. “Het mag scherp zijn.” En o ja, ik moest maar laten weten welke smak geld ik in ruil voor mijn inzichten graag wilde incasseren.

Sidderen

Uiteraard moest ik dat, om deontologische redenen, weigeren. Journalisten horen niet in opdracht van politieke partijen te werken – niet gratis, en zeker niet tegen betaling. Maar omdat ik de kwaadste niet ben, wil ik langs deze weg – openbaar, op kosten van mijn baas en in het bijzijn van mijn lezers – alsnog mijn steentje bijdragen aan uw brainstorm.

Laten wij beginnen met een nuchtere blik op de situatie waarin wij ons thans bevinden. Die ziet er op het eerste gezicht enigszins beroerd uit. Er is de inflatie, die onze winkelkar teistert. Er zijn de energieprijzen, die de grens van de bespottelijkheid allang ruimschoots hebben overschreden. En er is de recessie die opdoemt: veel bedrijven zullen tijdelijk of definitief de boeken moeten neerleggen. Zo zitten we straks met hoge inflatie én stijgende werkloosheid: een duivelse combinatie die beleidsmakers doet sidderen. Het systeem lijkt in elkaar te stuiken, onze welvaart staat op het spel, onze economie dreigt te verpulveren. Er wachten ons nog slechts de chaos en het zwarte gat.

Zou je denken.

Blijde boodschap

Maar! Als we het alleen op die manier bekijken, missen we dus die kudde olifanten in het midden van de straat. Er bestaat ook een constructieve, minder zwaarmoedige lezing van de feiten – een lezing die u en uw partijgenoten toch zouden moeten zien. Voor de andere partijen is dit inderdaad een nachtmerrie. Voor Groen is het een droom die in vervulling gaat. De ecologische omslag, mevrouw de minister, is zich razendsnel aan het voltrekken. Mocht pater Versteylen nog leven, hij zou fluks het rijwiel bestijgen om overal de blijde boodschap te brengen: wij zullen Anders Gaan Leven! Ja, het is van moetens en niet van harte, maar voor de ware ecologist is het sowieso een vrolijkmakende vaststelling.

Sla uw debatfiches er maar eens rustig op na. Wij leven al decennia boven onze stand. Wij zijn verslaafd aan economische groei. Voor kapitalisten telt alleen het geld, het welzijn van mens en planeet is van geen belang. Alles draait om winst, om bruto binnenlands product, om produceren, produceren, produceren. We plegen roofbouw op de aarde en we plegen roofbouw op onszelf. Aan die hysterische ratrace moet een einde komen. Dit hele systeem moet op de schop. Kome er: een ander maatschappijmodel! Onze voetafdruk moet kleiner, zodat de harmonie van mens en natuur kan worden hersteld. En. Zo. Voort.

Bevrijding

Welnu, uw gebeden werden verhoord. De economie is met gierende banden tot stilstand gekomen. Het is gedaan met de groei. Wij zijn aan het ‘ontgroeien’: de degrowth die zoveel ecologische profeten al jaren wensen, is een feit. Het paradijs ligt om de hoek. Ik vind het opmerkelijk dat u dat zelf niet ziet, dat ook u altijd zo zorgelijk in de camera kijkt, dat u de kans laat liggen om te zeggen dat de crisis een zegen in vermomming is. Dit is geen schade, dit is herstel. Dit is geen zwart gat, maar een bevrijding uit de neoliberale hel.

Het is, als ik een suggestie mag doen, een kwestie van terminologie. Zoals u weet, is de realiteit maar een sociale constructie die wij vormgeven zoals wij willen. Woorden maken de wereld. Grijp deze kans. Noem het geen werkloosheid, noem het een lange vakantie. Noem het geen armoede, noem het soberheid. Bezie het positief. Met geitenwollensokken en een zelfgebreide trui de winter in: knusser wordt het niet. We knuffelen tegen de kou!

Het goede nieuws is overal. Lerarentekort? Minder druk op onze kinderen! Meer tijd voor sport en spel! Watertekort? We urineren al onder de douche, waarom douchen we straks niet met onze urine? Mede voor het helende effect daarvan op lichaam en geest.

Propaganda

Ik ben geen complotdenker, mevrouw Van der Straeten, dus ik ga ervan uit dat u gewoon mazzel hebt, dat de omstandigheden per toeval in uw voordeel spelen. Maar dit is ’m dus: de Grote Groene Reset. Ik zie de blije propaganda van uw partij in 2024 met spanning tegemoet. Ik ben benieuwd hoeveel kiezers zullen inzien dat hun materialistische bestaan tot dusver toch maar een holle bedoening was.

Veel succes!

Joël De Ceulaer, senior writer