Beste Tinne Van der Straeten, dankzij u wordt ons land een van de vuilste klimaatnaties

Beste Tinne Van der Straeten

Eigenlijk is het allemaal de schuld van vetsmelter Verkest. In 1999 kwam aan het licht dat hij motorolie in het kippenvoer had gedaan, waardoor uw partij bij de verkiezingen een sprongetje maakte dat net hoog genoeg was om een einde te maken aan het rijk van de christendemocraten. Jean-Luc Dehaene werd uit het zadel gelicht en kon dan ook niet langer het land en de begroting op het juiste spoor houden. In plaats daarvan kregen we de paars-groene verkwistingsbrigade, die naast dat financiële wanbeheer twee cruciale dossiers doorduwde: het recht op euthanasie voor alle mensen die uitzichtloos lijden, én de kernuitstap, waarvan we nu weten dat het ook een vorm van euthanasie is, maar dan voor de planeet – qua mensenklimaat, tenminste, want de planeet is onverwoestbaar.

U hebt nu, zoveel jaren later, deze fatale beslissing verankerd door Engie/Electrabel een miljard euro in de schoot te werpen om gascentrales te bouwen, die de aldoor dreigende black-out, na de sluiting van hun kerncentrales in 2025, zullen moeten vermijden. Nu de Vlaamse regering alle kritiek naar zich toe zuigt vanwege een snel en slordig uit de duim gezogen klimaatplannetje, wil ik met deze brief toch ook úw onzinnige besluit nog even onder de loep leggen. De Vlaamse regering is zelfs niet bereid om onze kinderen nu in de klas van zuivere lucht te voorzien, het is normaal dat ze zich geen zier aantrekt van de volgende generaties. Maar voor uw partij is het klimaat dé prioriteit. U zou beter moeten weten. Wat u nu gaat doen, lijkt op wat tijdens de dioxinecrisis gebeurde. Ja, Verkest was een gangster, maar die dioxinekippen van toen waren wellicht helemaal niet zo giftig. Het is niet denkbeeldig dat we door kip te schrappen net méér dioxines binnenkregen – bijvoorbeeld omdat we massaal overschakelden op dioxinerijke vissoorten.

Slachtafval

Zo zal het België straks ook vergaan na de kernuitstap. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, zullen de gascentrales worden aangezet om onze almaar groeiende behoefte aan elektriciteit te bevredigen. Door de royale hoeveelheden koolstofdioxide die daarbij zullen worden uitgebraakt, promoveert ons land tot een van de vuilste klimaatnaties in de beschaafde wereld. Ik weet dat u die uitstoot compenseert door de handel in ‘schone lucht’, maar als u dat oké vindt, had u net zo goed de Limburgse mijnen opnieuw kunnen opengooien en steenkoolcentrales bouwen. Dan gingen die subsidies niet naar Frankrijk en maakten we onze portemonnee niet afhankelijk van gastsaar Vladimir Poetin. Want let op mijn woorden: daar komt ooit nog een Tinnetaks van.

Dat u ostentatief een uitstootarme trein nam naar de klimaattop in Glasgow, vond ik wat potsierlijk. Dat is alsof je de kauwgomverpakking netjes in de afvalbak gooit, terwijl je de containers met slachtafval onbeschroomd op straat kiepert. Terwijl ze zitten te puffen in het subtropische Vlaanderen, zullen onze historici van de toekomst bij het evalueren van uw beleid de handen tot bloedens toe tegen het voorhoofd slaan: ‘Wat kan deze keurige, verstandige vrouw toch bezield hebben?’

Misverstanden

Het antwoord zullen ze snel vinden: het groene denken zoals uw partij dat belijdt, kent – zoals zoveel ideologieën – enkele haast religieuze dogma’s die met geen enkel rationeel argument omvergeduwd kunnen worden. Dat kernenergie niet deugt, is er daar één van. Ik som de misverstanden even op. Eerst het afval. Groot probleem, zogezegd. Duizenden jaren ellende! Tot je eens praat over geologische berging met bijvoorbeeld een geoloog, en je slaapt meteen op twee oren. Dan de veiligheid. Grote risico’s, zogezegd. Tot je weet dat nucleaire centrales superveilig gemaakt worden en dat terroristen liever lui dan moe zijn – wie barbaarse en beestachtige aanslagen wil vermijden, mag vooral nooit nog een kleuterschool bouwen. Dat kernenergie tot het verleden behoort, ten slotte: nog zo’n dogma. Dat bewijzen de Chinezen wel. Dankzij de onophoudelijke innovaties staan China én Afrika over twintig jaar vol verse reactoren. Wij zitten dan nog altijd gas te stoken als al uw turbines niet draaien. In dat verband, mevrouw Van der Straeten: er mag geen vis te veel gevangen worden of uw partij slaat alarm. Toch gaat u de integrale Noordzee vol beton gieten, voor die offshore parken – mocht iemand dat doen om welke andere reden dan ook, u zou moord en brand schreeuwen.

Denkfout

Weet u welke denkfout uw dogma’s doet persisteren? Het idee dat de natuur goed is, en de menselijke technologie zondig. Vandaar uw focus op ‘hernieuwbaar’ – wind en zon – in plaats van op ‘klimaatneutraal’ – wind en zon én kern. Het is alsof u in volle pandemie zou zeggen: ‘Houd afstand en laat die vaccins maar zitten, want er gaat toch niets boven de opbouw van onze natuurlijke immuniteit!’

Tot slot: vergeet niet dat de groenen in 2003 nog precies 0 verkozenen overhielden. Na de kernuitstap volgde als het ware de Agalevuitstap. U bent gewaarschuwd.

Energieke groeten

Joël De Ceulaer, senior writer