Beste Roger Housen, Amerika ziet wat die Russen op hun boterham smeren

Beste Roger Housen

Dat de wereld tegenwoordig van de ene crisis in de andere sukkelt, heeft neveneffecten waaraan we ons – hoe dramatisch de toestand soms ook lijkt – toch mogen vastklampen. Zo zitten Rik Torfs en Mia Doornaert niet langer elke dag in De afspraak, maar moet men noodgedwongen plaats ruimen voor mensen met kennis, inzicht en bagage. Nu is het dus aan de oorlogsgeleerden. En voor mij bent u van dat bataljon de onbetwiste revelatie. U was deze week haast alomtegenwoordig. In het VTM Nieuws stond u zelfs voor dat grote scherm om de troepenbewegingen aan te wijzen met een uitschuifbaar dirigeerstokje – wellicht een oude Lada-antenne die u ooit heb buitgemaakt op de vijand.

Wij kunnen veel van u leren. Op een moment dat sommige lieden denken dat we Poetin een hak kunnen zetten door thuis een dikke trui te dragen, waardoor we immers energie besparen en minder Russisch gas behoeven, hebben we realisten nodig. Mannen die met de laarzen in de modder hebben gestaan en weten hoe de wereld in elkaar zit. Europese media en politiek zijn vandaag in handen van een generatie die opgroeide in de schaduw van mei ’68. De generatie die zingt dat alle mensen broeders zijn, die bij lekker weer in korte broek en sandalen gaat werken, en die denkt dat wereldvrede binnen handbereik ligt als we af en toe allemaal samen boekweitpannenkoeken bakken en panfluit spelen.

O, lieve zomerkinderen!

De Nieuwe Mens

Voor dat ontroerende pacifisme geldt wat sociobioloog Edward Wilson ooit zei over het communisme: “Geweldige theorie, verkeerde diersoort.” Wat de coronacrisis ons heeft geleerd, geldt zeker voor strijd en geweld: de realiteit laat zich helaas niet dicteren door ons wensdenken, het is niet omdat we ervan wegkijken dat de miserie verdwijnt. Het is niet omdat onze voorouders vorige eeuw twee wereldoorlogen hebben meegemaakt, dat we daarom met z’n allen per se nieuwe, betere mensen zijn geworden – dat dacht Lenin, dat je de Nieuwe Mens kon creëren. Helaas. Er worden nog elke dag evenveel potentiële psychopaten geboren als vroeger. De mens is nog altijd een tribaal beestje, en dat zal de eerste millennia niet veranderen. En zodus – dat weet u beter dan wie ook: si vis pacem, para bellum. Als je vrede wil, bereid dan de oorlog voor.

Behalve oud-kolonel, die diende in Afghanistan en voordien aan de zijde van een Russische VN-generaal opereerde in de Balkan, bent u vakbondsconsultant. En ook in die hoedanigheid bent u onversaagd. Zo bracht u, samen met wat handlangers, op 17 mei 2017 het verkeer in de Kennedytunnel tot stilstand. Er waren twee legertrucks, al dan niet per abuis, in panne gevallen. Een file in de Kennedy, zeg, dat was echt ongezien! U werd veroordeeld voor ‘kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming’, maar in beroep vrijgesproken. Uw doel was nobel: meer en beter materiaal voor onze manschappen. Er was een oorlog in onze achtertuin nodig om uw gelijk te bewijzen.

Dag Allemaal

Er verschijnen, mijnheer Housen, dezer dagen buitengewoon veel interviews. Als er iets bijzonders gebeurt, putten media zich uit om alle denkbare invalshoeken af te dekken – straks staat Dag Allemaal voor uw deur om te polsen naar uw relationele status, hobby’s en jeugdzonden. Maar hét interview van de week was dat van collega Maarten Rabaey in de maandagkrant. Met u, dus. U legde daarin uit hoe Oekraïne de volle steun geniet van de Amerikanen, die met satellieten en drones alle informatie over de Russische troepen verzamelen en doorspelen aan het Oekraïense leger – jaja, ze kunnen veel tegenwoordig, wellicht ziet Amerika zelfs wat de Russische soldaten op hun boterham smeren. Toen u dat maandag in De afspraak nog eens uitlegde, vroegen mensen op sociale media zich af of het wel zo slim is om dat te verklappen – Poetin, zoals bekend een trouwe kijker van de duiding op de VRT, zou het eens moeten horen. Ja, oorlog is horror, maar soms valt er toch ook wat te lachen.

U bent nederig genoeg, kolonel, om te beseffen dat wat ú weet, ook voor Poetin bekende stof is. Er is maar één wapen waarvan ik mij afvraag of hij het kent: de kille boycot door de cultuurzender van de VRT. Zaterdagavond was, in het kader van het Klarafestival, de uitzending van de Zevende symfonie van Sjostakovitsj gepland. Die is evenwel geschrapt en vervangen door het Keizersconcerto van Beethoven. Niets sluit uit dat cultuurchef Chantal Pattyn weldra oproept tot het verbranden van de Russische bibliotheek.

Ik vraag mij af of u Poetins reactie kunt inschatten als hij dat ooit hoort. Oorlog is niet woke, dat weten we: op het slagveld geldt een genadeloze genderkloof. Maar zou een tiran het bij zo’n boycot op een briesen zetten en roepen dat Rusland gecanceld wordt, of begint hij lichtjes verveeld te geeuwen? Kan het hem niet schelen of dropt hij de bom op Brussel? Als dat laatste risico bestaat, moet u uw baldadige reputatie gestand doen en dringend met een pancarte door beeld lopen tijdens Het journaal van 19 uur.

Hou ons veilig, alstublieft

Joël De Ceulaer