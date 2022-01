Beste Pieter Loridon, u moet voorzitter worden van de Besmettingsbrigade

Beste Pieter Loridon,

Ik hoop dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Sinds u onlangs open en bloot het wonder der besmetting aan uzelf deed geschieden, neem ik elke ochtend even de tijd om met mijn Tibetaanse klankschalen gezonde kosmische vibes uw kant uit te sturen. Ik wil dat u in topvorm blijft, want ik heb u nodig. Ik zou straks een beroep op u willen doen bij de uitvoering van een plan dat eindelijk structuur zal brengen in deze pandemie.

Dat plan komt, al zeg ik het zelf, geen dag te vroeg. Iedereen snakt naar harmonie, want de sfeer raakt oververhit. Wie vandaag niet schandelijk overdrijft, hoort er niet meer bij. Matigheid en zelfbeheersing zijn uit de mode. Op sociale media scheldt men elkaar meer dan ooit verrot. Journalisten worden met de dood bedreigd. Politieagenten moeten op de vlucht voor achterlijk tuig. In de federale Kamer vergelijkt Dominiek Sneppe, verkozene van een partij met wortels in het Derde Rijk, het coronapasje met een Jodenster – nadat epidemioloog Luc Bonneux dat eerder ook al deed in Terzake.

In diezelfde Kamer wordt een veearts die raaskalt over vaccins gehoord als expert over vaccinatieplicht, alsof men Jeff Hoeyberghs zou laten getuigen in een Kamercommissie voor gendergelijkheid. Een Wintermanifest dat oproept tot sereniteit en debat, gooit alleen maar olie op het vuur – en een filosoof die het ondertekent, komt daar een dag later al op terug, als gaf hij in het midden van de snelweg plots een ruk aan het stuur om rechtsomkeert te maken.

De waanzin regeert.

Groene thee

Ook uw spuugstunt vond ik overdreven en onverantwoord. U hebt, ik zeg het even in uw eigen woorden, ‘ander speeksel’ in uw neus ‘liggen rammen’, met ‘positief resultaat’. Om naar het buitenland te reizen hebt u als ongevaccineerde waaghals een herstelcertificaat nodig. Maar om te kunnen herstellen moet je eerst besmet geraken. En dus betrok u een portie kwijl bij een bevriende positivo om uzelf omikron te bezorgen.

Een riskante gok: zelfs atletische antivaxers die zich elke dag intraveneus een liter groene thee toedienen, lopen het risico op zware ziekte met fatale afloop. Uw theatrale zelfbesmetting deed mij denken aan de adembenemende partijtjes Russische roulette in de film The Deer Hunter: bij elke ronde heb je één kans op zes dat er een kogel voor de loop zit. Bij omikronroulette is die kans véél kleiner, maar toch: het virus verkiezen boven het vaccin is niet slim. Wat het nog erger maakt, is dat u het slechte voorbeeld geeft aan wie naar u opkijkt.

Die mensen bestaan.

Overigens vraag ik mij af wat u zo gevaarlijk vindt aan vaccins. U liet ooit zelfs de naam van een overleden hond op uw borstkas branden met inkt die was vermengd met de as van het gecremeerde dier. Met alle respect, maar zijn de langetermijneffecten daarvan al onderzocht in een experimentele setting, op een voldoende grote populatie? Doe mij dan toch maar liever een shotje mRNA, als u het mij vraagt.

Barista

Doch ter zake, want ik schrijf u niet om ruzie te maken, maar met een verzoek om hulp. U kunt op dit moment van de pandemie volgens mij het verschil maken. Dat zit zo: er komt geen vaccinatieplicht, dat weten we; maar wij leven vandaag wel onder de knoet van een feitelijke besmettingsplicht. Je leest het overal, er is geen ontkomen meer aan: iedereen moet en zal vroeg of laat besmet worden. Ooit zal men zich afvragen waarom vaccinatie niet en besmetting wél van hogerhand werd opgelegd, maar goed: het is wat het is.

Als Lieven Annemans de voorzitter mag zijn van het Maatschappelijk Relancecomité van Jan Jambon, dan houdt niets u tegen om voorzitter te worden van de Besmettingsbrigade van Ben Weyts. Stap één is een plan van aanpak – een Speekselmanifest, zeg maar. Stap twee is de uitvoering ervan – in plaats van het virus op chaotische wijze te laten razen in het onderwijs, gaan we alle leerlingen klas per klas coronaspeeksel in hun neus rammen. Zo brengen we wat systeem in de waanzin. Ouders en grootouders mogen aansluiten op de speelplaats, of ze kunnen kiezen voor natuurlijke besmetting door de kinderen onder het dekentje voor de televisie. Noem het een keuze tussen efficiëntie en gezelligheid. Wie single is en kinderloos, kan terecht in koffiebars waar de barista in je kopje spuwt. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat echt niemand de dans ontspringt. Allemaal op de knieën, neusgaten of mond open, en snuiven of slikken!

Stigma

Te hopen valt dat dit plan op korte termijn de rust in de samenleving kan herstellen. Dat het protest kan luwen, de ruzies bijgelegd en we elkaar als vanouds in de armen kunnen vallen op het basketpleintje of aan de tapkast. Als dit plan niet lukt, en u blijft kampen met het stigma van de marginaliteit, weet dat zelfs dan uw toekomst nog verzekerd is, als leider van het verzet. Geweldloos als het kan, revolutionair als het moet. En mocht u ooit het parlement bestormen, alvast dit: zo’n berenmuts met hoorns zou u wel staan.

Immer moedig voorwaarts!

Joël De Ceulaer, senior writer