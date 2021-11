Beste Peter Adriaenssens, u zette de puntjes op de i over mondmaskers voor kinderen

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Onderaan de tekst kunt u deze brief ook beluisteren.

Beste Peter Adriaenssens

Ik schrijf deze brief om u te bedanken. Mochten de pandemische curves het toelaten, dan zou ik u zelfs eens hartelijk willen omhelzen. Omdat u het in Vlaanderen al vele decennia opneemt voor kinderen, en dan vooral voor kinderen die een ellendig of gewelddadig lot beschoren is – veruit de meest weerlozen onder ons. Maar ook omdat u deze week in het coronadebat inzicht bracht waar hysterie heerste, ratio waar sentimentalisme toesloeg. In de discussie over mondmaskers voor kinderen gedroeg u zich als de enige beheerste, nuchtere mens op een dronken orgie, de man die met pak en das per abuis de parenclub betreedt, ziet dat er toch iets niet klopt en meteen waardig rechtsomkeert maakt. Onder de niet-virologen was u – zeg maar – de Frank Vandenbroucke met dienst.

Jodenster

Ik kan niet in uw naam spreken, maar ik veronderstel dat ook u het erg betreurt dat het virus de samenleving stilaan scherper verdeelt dan welk politiek thema ook. Je kunt de televisie niet meer aanzetten of je hoort de waanzinnigste uitspraken passeren. Ik geef een paar voorbeelden. In Terzake vroeg epidemioloog Luc Bonneux zich af of we de niet-gevaccineerden misschien een Jodenster willen opspelden – een degoutante vergelijking waarmee hij zich mijlenver buiten de grenzen van het fatsoen begaf: dat mag, maar liefst niet te vaak op de VRT. In De afspraak kwam advocaat Walter Van Steenbrugge een forse blaasbalg zetten op het kampvuur van de antivaxers, met de suggestie dat je misschien beter elke dag een appel eet dan jezelf te laten prikken. In de Kamer schuimbekte Jean-Marie Dedecker dat het beleid stalinistisch is – totaal bezopen onzin, maar de lolbroek uit Middelkerke heeft wel het voordeel dat de zakes die hij zegt om te lachen zijn.

U bent hier de psychiater, professor, maar volgens mij zijn sommige mensen de trappers echt kwijt – de trappers van de redelijkheid bedoel ik, want als ervaringsdeskundige heb ik uiteraard alle begrip voor mensen die af en toe psychologische bijstand nodig hebben, op momenten dat het wat moeilijker gaat en het spookt of stormt in je hoofd.

Catastrofe

Voor een deel begrijp ik de fatale ontsporingen waartoe zelfs slimme mensen zich laten verleiden. De waarheid gebiedt helaas te zeggen dat de bevolking tijdens deze pandemie op drie punten lichtjes bij de neus is genomen. Door beleidsmakers, maar – ik schrijf het met pijn in het hart – af en toe ook door experts die beter hadden moeten weten. Ik heb het dan over het nut van mondmaskers, over het belang van ventilatie, en over de rol die kinderen spelen als de motor, hulpmotor, carburator en katalysator van de pandemie. Ik noem die drie puntjes sinds kort de Schandelijke Drievuldigheid. Wie de ogen anderhalf jaar gesloten hield, moet ze nu deemoedig opendoen en de catastrofe aanschouwen. Het virus trekt zich niets aan van wensdenken of ontkenning. Men moet de realiteit rustig en onverschrokken durven te doorgronden, of men gaat ten onder.

En zo kom ik bij u terecht. En bij de aanleiding om u eindelijk eens een brief te schrijven. De mondmaskers voor kinderen hebben deze week de gemoederen flink opgehitst. Voor sommigen, onder wie de door de Vlaamse overheid betaalde kinderrechtencommissaris, is het niet uitgesloten dat onze kleine schatjes zware, levenslange schade zullen oplopen als ze zo’n kapje moeten dragen. Zij kreeg naar eigen zeggen duizenden mails van ouders die haar vroegen om zich daartegen te verzetten. Nu zijn die mails allicht georchestreerd door de antimaskerlobby, een subdivisie van de antivaxbrigade, en zou ze daar dus geen megafoon op mogen zetten. Wat gaat ze doen als ze een bombardement aan mails krijgt van ouders die klagen dat hun witte kindjes de klas delen met anderskleurigen? Pleiten voor gescheiden klassen? De kinderrechtencommissaris moet kinderen verdedigen, en dat is niet: een luidruchtige minderheid van ouders bedienen.

Ratio

Gelukkig was u er dus. Zowel op de Antwerpse zender ATV als op Radio 1 hebt u recent de puntjes op de i gezet. Op basis van ratio en wetenschappelijk onderzoek, niet op basis van sentimentalisme en ongepaste tranerigheid. Nee, mondmaskers zijn niet schadelijk voor de gezondheid van onze kindjes. En ze zitten evenmin de ontwikkeling van pakweg het taalvermogen in de weg – anders, zei u, zouden blinde kinderen nooit leren spreken.

Gebruik dat mondmasker gerust vanaf zes jaar, luidde uw advies, maar met mildheid: een kind dat écht lijdt onder het masker – de minuscule minderheid – mag een uitzondering krijgen. Zolang we maar de sluiting van scholen voorkomen, want dat is wel een aanslag op het welzijn van onze meest kwetsbaren.

Wat ik ook onthoud van u: de crisis biedt kinderen de kans om te leren wat solidariteit is en hoe je omgaat met onzekerheid. Dat opent mogelijkheden: laten we zo’n flexibele en solidaire 12-jarige straks ineens maar minister van Onderwijs maken. Dan importeren we eindelijk wat maturiteit op dat departement.

Met eerbiedige groeten

Joël De Ceulaer, senior writer