Beste Nina, als dit je beeld van het onderwijs is na drie jaar, heb ik medelijden met je

Beste Nina,

Dinsdag las ik je brief (Nacht van de leerkracht: iedereen is wit, iedereen lijkt zo middelmatig). Niet per se omdat ik dacht dat een stuk met een titel waarin ‘de leerkracht’ alweer geassocieerd wordt met ‘middelmatigheid’ leuk zou zijn; eerder omdat ik binnen mijn naïeve nieuwsgierigheid de hoop koesterde alvast één positieve noot in je schrijven aan te treffen. Helaas voor mij geef ik te vaak aan die informatieve leesdrang toe. Gek genoeg voel ik me door jouw stuk nog meer een leerkracht. Dank!

Je brief creëerde een nieuwe schakel in de negatieve spiraal die ons maatschappelijk imago domineert: we zouden average zijn. Correctie: wit, homogeen én average. Aan dat eerste punt pleit deze melkfles alvast schuldig; gelukkig voor mij is mijn schoolse context geheel het omgekeerde, namelijk een representatieve weergave van de Antwerpse sociale rijkdom in de collega’s. De middelmatigheid en de homogeniteit waarvan je ons beschuldigt, vind ik een ander paar mouwen.

Intriest

Wat me primair stoort in je betoog, is dat je de leerkracht als mens niet wil scheiden van zijn uitoefening van het beroep. Ik heb met je te doen, Nina: dat je jouw gevoelens ten opzichte van het beroep laat bepalen door een privégelegenheid waar je zelf de motivatie voor moest zoeken, vind ik oprecht intriest. Toegegeven: leerkrachten kunnen er wat van. Je concludeert echter een algemene middelmatigheid uit een oppervlakkige observatie van peers op een feestavond.

Misschien bekijk je het beter vanuit een ander perspectief: het is midden oktober en sommige leerkrachten voelen nu reeds de urgente nood om zichzelf op hysterische manier te bezuipen en de stress en frustraties eraf te dansen. De werkdruk die het lesleven met zich meebrengt, dwingt voor ons allen een bijzondere vorm van escapisme af. Wanneer mijn dochter aan haar papa ’s avonds vraagt waarom de lucht blauw is, vindt de leerkracht aardrijkskunde in hem na een afmattende schooldag hét excuus om minstens een halfuur duiding te geven aan een driejarige meid. Zijn ogen fonkelen: zijn uitlaatklep. He’s a bit much, net zoals ik.

Iedereen die me een beetje kent, zal me niet beschrijven als de feestleerkracht. Eerder het omgekeerde. Mijn ergste losbandigheid tref je aan wanneer ik pendelend Beyoncés Renaissance meebrul. De scènes die je beschrijft, zijn wel herkenbaar, maar vormen geen weerspiegeling van wie en wat we zijn. Zou dit overigens zodanig anders zijn in andere beroepscategorieën, beste Nina? Absoluut niet. Het bacchanaal dat je beschreef, is dan ook het meest ondeugdelijke argument dat je kan bedenken om dé leerkracht als middelmatig weg te zetten.

Reflectie

Ik vraag me dan ook af wanneer een leerkracht volgens jou boven die identiteit van middelmatigheid uitstijgt en de upgrade ‘goed’, zelfs ‘excellent’ verdient? Help ons om op het beroep te reflecteren om zo te verbeteren – graag zelfs. Wat maakt een leerkracht goed voor jou, Nina? Iedereen vormt hier een ander beeld van, maar binnen de uitoefening van onze job is het helaas dat beeld dat je zelf actief hoog in het vaandel draagt wat een volgehouden carrière in het onderwijs kan teweegbrengen.

En wees maar zeker, beste Nina: ondergetekende, strijdster der windmolens in het onderwijs, heeft momenten van zwakte waarin ik twijfel aan mijn jobkeuze. Die windmolens zijn nooit mijn leerlingen, maar altijd de context: die permanente, eenzijdige maatschappelijke negativiteit over het beroep werkt een gigantische onderwaardering van externen en torenhoge frustraties bij onszelf in de hand. Ik begrijp dan ook de nood om een mentale outlet te zoeken. Ikzelf vind die elders dan op beruchte feestavonden, gewoonweg omdat ik een braaf meiske ben dat ogenschijnlijk saaie dingen leuker vindt.

Sherisse Vermeulen Beeld Sherisse Vermeulen

Eén idee dat we delen, is dat het niet goed gaat met de leerkracht. We verschillen echter in de invulling van die projectie: voor jou is de geobserveerde marginaliteit van educatieve feestbeesten het eenzijdige vonnis; mij lijkt dit een uitspatting van noodzakelijk escapisme in een geheel overwerkte sector die constant uitgespuwd wordt op de meest degoutante manieren.

Begrip

Beste Nina, ik wil je begrijpen. Werkelijk. Ik tref in je stuk vooral een identiteitscrisis over het beroep aan. Als dit je beeld van het onderwijs is na drie jaar, heb ik medelijden met je.

Ik heb dan ook een heleboel wensen voor jou. Ik wens je toe dat je de liefde voor de job vindt, binnen je klas en je vak, naast de menselijke frustraties die we allen ervaren in klasmanagement. Ik hoop dat je coachende collega’s vindt die bij jou in je prille carrière het vuur kunnen aanwakkeren. Zij die jou andere, reële facetten van de schoonheid van het beroep kunnen tonen. Tussen de lijnen door lees ik een zekere empathie met je leerlingen: ik hoop van harte dat je ten volle ervaart welke positieve invloed je hebt op hun ontwikkeling, op hun levens.

Een gouden raad van iemand die tegen de windmolens zal blijven vechten, voor de leerlingen én voor jou: je zal je identiteit als leerkracht niet vinden in de moshpit van de Nacht van de Leerkracht, wel in de arena van de klas.