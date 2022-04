Beste minister Weyts, als u straks in uw voorgereden wagen stapt, denkt u hopelijk nog eens na over mijn noodkreet

Geachte heer minister Weyts, Geachte heer Boeve,

Een aantal weken geleden sloeg bij ons op school een bom in. De directeur vertelde ons dat ze op het einde van het schooljaar de fakkel doorgeeft. De combinatie thuis en werk is niet meer te verzoenen… Slik!

U moet weten dat onze directeur een school aanstuurt van zowat 1.200 leerlingen en 230 leerkrachten. Daar komt ondersteunend en dienstpersoneel bij. Daarbovenop bieden we drie domeinen aan waarin zowel praktijk, theorie als kunstvakken worden gegeven. Dit allemaal op één campus binnen een Vlaamse centrumstad. De uitdagingen zijn enorm.

Onze directeur is een warme, correcte en hyperintelligente kapitein van ons schip. En dit, beste heren, dreigt stuurloos te worden. Er wordt ondertussen al wild gespeculeerd wie zal kandideren. Want o ja, de raad van bestuur stelde het ambt ook open voor bachelors. Ongezien, maar wel een teken aan de wand. De schrik om niemand te vinden is groot. Hoe meer vissen in de vijver, hoe groter de kans om er eentje te vangen.

Na het spijtige nieuws volgde de vacature… Er zijn maar liefst 42 items, verdeeld onder zeven ‘domeinen’ waaraan de kandidaat moet voldoen. Dat gaat van visie implementeren, een organisatie opzetten, aandacht voor externe relaties over innovatie in het onderwijslandschap opvolgen tot beschikbaar zijn voor ouders, leerlingen en personeel. Nascholingsplannen opzetten en opvolgen, deelnemen aan lokale en overkoepelende inspraakorganen, financiën opvolgen, onderhoud van het patrimonium opvolgen én beschikbaar zijn voor de school zover de goede werking dit vereist. Ik zal hier stoppen met de opsomming want het begint al wat stormachtig te worden in mijn hoofd.

Nu komt het frappantste deel… Wat biedt het schoolbestuur? Vijf items: een warme schoolomgeving, een uitdagend takenpakket (zie hierboven…), mogelijkheid tot professionaliseren (mocht er nog tijd over zijn), ondersteuning door de centrale administratie en een loon in overeenstemming met de weddeschalen.

Het onevenwicht is… daar bestaat geen woord voor. Wie ingaat op deze job tekent per direct een afscheidsbrief van zijn/haar gezin en boet in aan levenskwaliteit. Een schooldirecteur moet zowel bouwkundig aansturen, de financiën opvolgen, ouders te woord staan, overal en nergens zijn/haar hoofd tonen, lintjes doorknippen, publiciteit voeren, flyeren, procederen tegen ouders die niet inzien dat hun kind wel degelijk in fout is… En wat bieden jullie? Belachelijk weinig. Tijd om bezig te zijn met de kern van de job (naar mijn bescheiden mening), het team aansturen en beleid uittekenen is er hoegenaamd niet. Laat staan dat directies op tijd hun deur achter zich dicht kunnen trekken en huiswaarts keren.

Misschien denkt u nu dat het vroeger toch wel ging? Wel, ik vermoed dat de tijden veranderd zijn. Misschien denkt u nu wel: ‘Ik voer zelf ook zoveel taken uit’. Dan nodig ik u uit om het lijstje ‘wat hebben wij te bieden’ even naast dat van uzelf te leggen. En? Een groot verschil? Dacht ik wel.

Er moet dringend iets veranderen aan de structuur binnen ons onderwijs. Een complete reorganisatie van raad van bestuur tot en met directie en middenkader (laat die leerkrachten maar nog even doen waar ze vooral goed in zijn, studenten het wonder wijzen) om dit reusachtige onevenwicht weg te werken. Naast het leerkrachtentekort kampt u ook met een directietekort. Als u straks in uw voorgereden wagen stapt, denkt u hopelijk nog eens na over mijn noodkreet.

En o ja, vandaag werden we door de directie vriendelijk herinnerd aan de vacature. Dit had ik – en met mij vele andere collega’s - wel zien aankomen. Er zal nog niet veel vis in de vijver zitten. Dit wil zeggen dat we voorlopig afstevenen om vanaf september een stuurloos schip te worden. Gooit u een reddingsboei?

Bezorgde groet,

Boris Landuyt