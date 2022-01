‘Beste minister Vandenbroucke, herzie regels voor quarantaine in onderwijs. In het belang van kinderen, ouders én leerkrachten’

Beste Minister Vandenbroucke,

Ik schrijf deze brief niet voor mijzelf, maar voor mijn 3 kinderen Kobe (11), Frauke (9) en Mil (4) en alle andere kinderen inclusief alle andere mama’s en papa’s out there die door deze crisis getroffen worden.

Vandaag mochten mijn twee oudste kinderen Kobe en Frauke voor het eerst sinds 7 (!) weken weer naar school. Hun klas werd voor de verlengde kerstvakantie al eens in quarantaine gezet omdat er meer dan 4 besmettingen in hun klas waren en de noodremprocedure werd ingezet. Tel daar hun eigen quarantaine bij van 10 dagen omdat ze zelf positief testten tijdens + net na de extra lange kerstvakantie + daarna weer een nieuwe quarantaine van 5 dagen en zo komen we aan de som 7 (!) weken thuiszitten. Ik kan sinds maart 2020 de dagen niet meer tellen dat ze thuis hebben gezeten door de coronacrisis.

Thuisonderwijs begeleiden, mijn eigen werk als beginnende zelfstandige thuis verzetten met een krijsende of huilende kleuter en twee grotere kinderen, ik kan je vertellen beste Minister dat dit geen lachertje is. Ontelbare keren ging ik gebukt onder de stress omdat ik zelf een online meeting had en ik een kleuter stil moest houden met zijn Ipad op de achtergrond. Ik nodig u uit, beste Minister, om eens een dagje bij mij thuis door te brengen en te werken van thuis uit met drie kinderen die jouw meetings komen verstoren omdat ze een wiskunde-oefening niet snappen of omdat ze dringend andere zorg nodig hebben. Ik heb geprobeerd, beste Minister, om net als vele andere mama’s en papa’s zoveel mogelijk ballen in de lucht te houden maar er zijn er de laatste weken al veel op de grond gevallen, dat kan ik u vertellen.

Onze kinderen zijn het bovendien kotsbeu om voor de zoveelste keer thuis achter hun scherm les te moeten volgen. Ze hebben recht op onderwijs, ze hebben recht op sociaal contact met hun vriendjes. Op school leren ze zoveel meer dan thuis binnen onze 4 muren.

En ik ben zeker niet alleen, beste Minister. Ik hoor rondom horrorverhalen van (alleenstaande) mama’s en papa’s die dit niet meer trekken, die het kotsbeu zijn om tegen hun kinderen te moeten vertellen dat ze weer eens thuis moeten blijven. Om nog maar te zwijgen over kinderen in moeilijke thuissituaties waarvan de school de veilige haven is.

Vandaag voelde voor ons heel even als de eerste schooldag na een lange wintervakantie van 7 weken. Mijn twee oudste kinderen waren dolgelukkig dat ze eindelijk weer naar school mochten met hun HRC. En ik? Ik was even dolgelukkig omdat ik eindelijk nog eens in alle stilte kon doorwerken zonder jengelende kinderen op de achtergrond. Het geluk was van korte duur want na 2u kreeg ik telefoon van onze directrice: “Kan je Mil onmiddellijk komen halen want de noodremprocedure voor de kleuterklas is ingezet omdat er meer dan 5 besmettingen zijn in zijn klasje?” Huh? Dit kan je niet menen?

Ik hoop, beste Minister, dat U eindelijk inziet dat die quarantaineregels dringend moeten worden herzien. In het belang van al onze kinderen, in het belang van alle ouders, in het belang van alle leerkrachten en directies. Ik pleit net als de CLB’s dat de maatregelen in het onderwijs dringend herbekeken worden. Want onze kinderen zijn de grootste slachtoffers van heel dit zootje geworden.

Hoe lang gaat dit nog blijven duren? Wanneer gaat deze waanzin stoppen?

Blijf van onze kinderen af en laat het gewoon kind zijn. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?

Met vriendelijke groeten,

Mama Lobke Gielkens (@mamalobke op Instagram)