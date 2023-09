Beste minister De Moor, uw beslissing is onwettelijk, onmenselijk en nadelig voor een hele samenleving

De lezersbrief van de dag komt van Emma Mertens, die protection officer is bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Beste minister De Moor,

U besliste dat alleenstaande mannen geen opvangplek toegewezen zal worden nadat ze - na een schrijnende reisweg te hebben afgelegd - hun verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. Dat maakt me teleurgesteld en boos.

Laten we eens kijken wie door uw beslissing op straat zal moeten slapen. Om te beginnen jongens die net 18 jaar zijn geworden of, nog erger, jongens die op basis van hun uiterlijk niet als minderjarig worden beschouwd en het leeftijdsonderzoek moeten afwachten. (Een ambtenaar beslist welke van die jongens er minderjarig uitzien en welke niet. Deze laatste groep wordt dan – in afwachting van het resultaat – gezien als meerderjarig en belandt dus op straat.) Dus nee, u vermijdt niet dat kinderen op straat zullen moeten slapen.

Daarnaast ook mannen die nood hebben aan internationale bescherming en dus een gegronde vrees voor vervolging hebben in hun land van herkomst, maar waarbij hun procedure nog lopende is.

Tot slot zijn het mannen die, los van het leed in hun land van herkomst, een reisweg hebben afgelegd waarin ze het slachtoffer zijn geworden van buitensporig geweld maar zichzelf proberen recht te houden door hun veilige eindbestemming.

U beslist dat zij, louter op basis van hun geslacht, niet kwetsbaar genoeg zijn om een opvangplek toegewezen te krijgen. Een basisrecht, erkend in Europees en internationaal recht, wordt zo een gunst voor de happy few. Zeg niet dat we ze geen opvang kunnen bieden. Het is van niet willen, het is om stemmen te winnen met de strenge taal die al jaren in het migratiedebat wordt gebruikt. Toch blijft voor mij de grote onbeantwoorde vraag: wie wordt hier beter van? Dat je de alleenstaande mannen die menen nood te hebben aan internationale bescherming hiermee letterlijk in de kou zet, staat vast.

Ook de rest van de samenleving zal hier nadelen van ondervinden. Door uw beslissing zal de groep mensen zonder dak boven het hoofd alleen maar groter worden. Het zal de kans op een slechte medische toestand van de verzoekers vergroten, waardoor de reeds overbelaste gezondheidszorg zal worden aangesproken.

Daarenboven zal een verblijf op straat in België, na de al opgelopen trauma’s in hun land van herkomst en tijdens hun reisweg, een impact hebben op onze mogelijkheid om hun nood aan internationale bescherming te onderzoeken. Naast het bemoeilijkte contact met een advocaat waar ze recht op hebben, heeft een slechte psychische toestand een negatieve impact op hun mogelijkheid om verklaringen af te leggen. Om nog maar te zwijgen over hoe zij nadien, in het geval van een positieve beslissing, moeten functioneren in de samenleving.

Enerzijds wordt van erkende vluchtelingen verwacht dat ze zich integreren, dat ze Nederlands leren, dat ze België dankbaar zijn door een voorbeeldig leven te leiden zonder één misstap. Anderzijds blijkt het absolute minimum - een dak boven hun hoofd - al te veel. Er is geen andere groep in de samenleving waar we zulke hoge verwachtingen van hebben, maar die we ondanks hun grote kwetsbaarheid zo weinig geven.

Dat een beslissing die voor de hele samenleving nadelig is kennelijk toch electoraal verkoopt is een even absurde als trieste realiteit.

Het blijft onze plicht om mensen te beschermen die hun recht op een verzoek om internationale bescherming indienen.