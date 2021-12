‘Beste mede-ouders, als het ergste wat men van je kind vraagt is om een mondmasker te dragen, dan valt het heus wel mee hoor’

Beste ouders van schoolgaande kinderen,



Ik ben ook een ouder. Op dit moment niet van een schoolgaand kind. Ik heb een dochter van vijf. Op 5 januari van dit jaar mondde een doktersbezoek uit in de diagnose leukemie. ’s Ochtends zat ze nog op school, ’s avonds wisten we dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn.

Gelukkig is leukemie bij kinderen goed te behandelen: de overlevingskansen liggen hoog. Maar het is een lang traject. De intensieve behandelingsfase zou voor mijn dochter uiteindelijk acht maanden duren. Normaal gezien gaan kinderen ook tijdens de intensieve behandeling naar school op momenten dat ze zich daar goed genoeg voor voelen. Maar door covid kon dat niet. En in de zomervakantie geen kampjes of vakantie. Acht maanden zat mijn dochter thuis en had ze zeer weinig contact met leeftijdsgenootjes.

Eind augustus kwam dan het goede nieuws dat ze op 1 september weer naar school zou kunnen. Mijn hart maakt nog steeds een sprongetje wanneer ik terugdenk aan haar reactie. Vermoeid van de voorbij periode maar vol goede moed begonnen we de draad van het normale leven weer op te nemen. We hadden nog anderhalf jaar onderhoudsbehandeling voor de boeg, maar er was licht aan het einde van de tunnel.

We maakten ons zorgen toen in oktober de besmettingen in de basisscholen begonnen te stijgen, maar de behandelende artsen stelden ons gerust. Men wist ondertussen dat covid voor een kind in mijn dochter’s situatie niet echt gevaarlijk is. En raakte ze toch besmet, dan kon het ziekenhuis haar in isolatie ontvangen zodat ze de nodige behandelingen zou kunnen krijgen.

Ik ergerde me aan de open brieven, instagram-acties, opiniebijdragen en facebook-tirades die steeds voorbij leken te gaan aan de realiteit dat kwetsbaren niet enkel in woonzorgcentra zitten, maar dat er ook kwetsbare kinderen zijn die beschermd moeten worden. Ik dacht aan de kinderen die noodgedwongen thuis zaten – kinderen met longproblemen, hartproblemen, immuunziektes, lotgenootjes in intensieve kankerbehandeling,… – maar was opgelucht dat mijn dochter naar school zou kunnen blijven gaan.

En toch, beste mede-ouders, zit ze sinds begin november weer thuis, na de enige twee maanden school die ze dit jaar gelopen zal hebben. Covid is nog steeds niet gevaarlijk voor haar en ze is ook niet besmet. Ze is thuis op vraag van het ziekenhuis. Op onze afdeling komen zo veel kinderen van basisschool-leeftijd over de vloer voor hun behandeling die covid-positief zijn of hoogrisico-contacten hadden, dat de organisatie van de zorg niet meer gegarandeerd kon worden. Dus namen de behandelende artsen met pijn in het hart de beslissing om alle kinderen te vragen om thuis te blijven. Deze kinderen, die al zoveel meegemaakt hebben, zoveel gemist hebben, en al met zo veel beperkingen leven, moeten nu hun recht op onderwijs opgeven om hun recht op levensnoodzakelijke zorg niet in het gedrang te brengen.

Dus, beste mede-ouders, als het ergste wat men van je kind vraagt is om een mondmasker te dragen, dan valt het heus wel mee hoor. Geloof me maar. En natuurlijk begrijp ik de reflex om je kind te willen beschermen voor ongemakken. Ik wou dat ik het kon, maar helaas.

Aan jullie de keuze, beste mede-ouders. Je kan je kind naar school sturen met het idee dat hem of haar een groot onrecht aangedaan wordt met dat mondmasker. En dan zullen ze zich waarschijnlijk ook zo voelen. Of je kan uitleggen dat er kinderen zijn die niet naar school kunnen omdat er zoveel covid-besmettingen zijn, en dat zij er door het dragen van een mondmasker mee voor helpen zorgen dat die kinderen snel weer naar school kunnen om te leren en te spelen met hun vrienden en vriendinnen. Want daar hebben alle kinderen recht op, toch?

Marjan Kuppens, Leuven