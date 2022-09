Beste Mattias Desmet, u hebt onder hypnose de schellen van mijn ogen gepeld

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Mattias Desmet

Ik was niet te paard onderweg naar Damascus, ik lag op mijn luie kont in de sofa uw boek te lezen toen ineens de bliksem bij mij insloeg. Wat ik op dat moment voelde, valt buiten het bereik van de menselijke taal. Het was alsof iemand mijn schedeldak had verwijderd en mijn brein had gespoeld met een hogedrukreiniger en een emmer bleekwater. De complete ontreddering die ik ervoer ging gepaard met een cerebraal orgasme, waarbij elke hersencel resoneerde met de diepste betekenislagen van de kosmos. Toen ik weer bij volle bewustzijn kwam, was ik wakkerder dan ik ooit geweest ben. Voortaan, professor, ben ik een man van Het Boek en vindt u mij op pleinen en terrassen, waar ik de passanten voorlees uit De psychologie van totalitarisme, de bestseller waarmee u na Vlaanderen en Nederland nu ook de Verenigde Staten verovert.

Hipster

Mijn bekering doet deugd. Ik leefde lang in duisternis. Ik teerde op conflict en controverse. Ik bestreed alles waar u voor staat. De psychoanalyse die werd uitgevonden door Sigmund Freud, en verfijnd door denkers zoals Jacques Lacan, vond geen genade in mijn ogen - het was pseudowetenschap, nonsens, flauwekul. Freud was een fantast, een charlatan, een leugenaar. Het Oedipuscomplex is een verzinsel, verdrongen herinneringen bestaan niet. Alles wat hij schreef, heeft hij uit zijn duim gezogen. Werkelijk niets is onderbouwd. Hij heeft nooit ook maar één patiënt geholpen. Akkoord, hij was een hipster - met die chille baard en die respectabele cocaïneverslaving -, maar als wetenschapper: nul op tien.

Ik heb ook vaak zijn plaatsvervangers op aarde met nodeloos kwetsende teksten bestookt. Vooral Paul Verhaeghe, die pas met emeritaat ging als chef van uw vakgroep aan de UGent, moest het vaak ontgelden. Tot onbegrip en ongenoegen van velen, ook van behoorlijk wat collega’s met wie ik heb mogen samenwerken. Maar ik was niet te vermurwen. Als je de psychoanalyse doceert - niet als historisch curiosum, maar als heuse therapievorm, zoals aan de UGent - dan kun je evengoed aan de faculteit sterrenkunde studenten leren hoe je een horoscoop trekt, of oncologen laten doceren hoe je darmkanker behandelt middels eenvoudige handoplegging en een dagelijks lavement met kruidenthee.

Weerstand

Maar ik draaf weer door, excuus. Uw boek heeft mij bevrijd van deze bespottelijke hoogmoed. U hebt met een scalpel, onder hypnose, de schellen van mijn ogen gepeld. Ik zie nu hoe het werkelijk zit. Freud en zijn ideeën vormen het fundament onder een kader dat verklaart hoe onze wereld écht in elkaar zit. Ik voelde altijd weerstand, maar dat bewees juist dat hij gelijk had. Er is trouwens nog iets waarover ik dwaalde. Ik dacht dat het felste protest tegen de coronamaatregelen uit extreemrechtse hoek kwam. Maar het omgekeerde is waar!

Ik begrijp nu, professor, in welke verdwazing wij de jongste twee jaar geleefd hebben. Wij hebben potverdorie toch mazzel dat u er bent, dat u de hele wereld op de sofa kunt leggen, en dat u de moed hebt om te spreken, want wij staan dus op de rand van de totalitaire samenleving. Wij waren geobsedeerd door een virus, moesten in lockdown en toen kwamen de vaccins. En dat was allemaal het resultaat van totale zinsverbijstering. Die doden? Allemaal leugens! Angst voor het virus? Helemaal niet nodig! Het was een onbewust maatschappelijk onbehagen dat zich daarop vastzette. Niet het virus, maar die angst is gevaarlijk. Vaccins: nauwelijks getest, onnatuurlijk en zo fake als een sekspop - ik gebruik uw eigen beelden. Wij beleefden een soort massapsychose.

Tribunaal

Voor het geval onze lezers denken dat u dat ‘totalitarisme’ bij wijze van spreken gebruikt: neeneenee, het gaat hier dus wel degelijk om totalitarisme zoals mensen dat onder Hitler en Stalin hebben gekend, maar deze keer op wereldschaal. Nog erger, dus. U vergelijkt de antivaxers met de Joden, lockdowns met concentratiekampen, de pandemiewet met de willekeur die bestond in de Sovjet-Unie waarover Solzjenitsyn schrijft, de man die ooit van zijn bed werd gelicht en in de goelag crepeerde. Dat tribunaal voor politici, experts en journalisten moet er komen. En dan opknopen, al die Eichmannetjes!

Uw boodschap is hard, maar we moeten flink zijn: 95 procent van de bevolking heeft niet door wat er gebeurt, de andere 5 procent - waartoe ik mijzelf nu reken - moet naar eer en geweten de waarheid spreken, zoals u dat bij de Amerikaanse vrijheidsstrijders Alex Jones en Tucker Carlson deed. Knap gedaan, trouwens: u combineert de sympathieke uitstraling van Erik Van Looy met de schrandere blik van Frank Deboosere.

Dolletjes

Slechts één ding stelt mij teleur. Al die psychoanalytici, van uw kameraad en oud-baas Paul Verhaeghe, met wie u samen publiceerde, tot al die journalisten die het Freudiaans-Lacaniaanse universum dolletjes vinden om over te freewheelen: waar zijn ze nu, om u te verdedigen en interviewen? Ziet ú ze? Ik niet. Ze zullen van alles aan het verdringen zijn.

Freudiaanse groet!

Joël De Ceulaer, senior writer