Beste Mark Elchardus, als individuen zijn we niet verantwoordelijk, maar als Belgen misschien wel

Benjamin De Mesel is professor moraalfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doet onderzoek naar morele verantwoordelijkheid.

In zijn column van afgelopen weekend schetst Mark Elchardus een somber beeld van het afgelopen jaar. Toch is er volgens hem een sprankel hoop te vinden, meer bepaald in het feit dat de Commissie Koloniaal Verleden op een sisser eindigde. Goed dat we ons niet verontschuldigd hebben voor wat in Congo is gebeurd, stelt Elchardus. We kunnen het diep betreuren, maar het zou absurd zijn ons collectief te verontschuldigen, want daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan zijn waaraan niet voldaan is: ten eerste moet er collectieve verantwoordelijkheid zijn, ten tweede moet er voldoende continuïteit zijn tussen de huidige gemeenschap en de mensen die de wandaden begingen.

Collectieve verantwoordelijkheid is voor Elchardus een dubieus begrip. Als we er te los mee omspringen, wordt het een notie van verantwoordelijkheid die losgekoppeld is van persoonlijk handelen, en “alle Russen worden dan verantwoordelijk voor de invasie van Oekraïne”. Eigenlijk kunnen we alleen van collectieve verantwoordelijkheid spreken als alle individuen die deel uitmaken van een bepaalde groep individueel verantwoordelijk zijn. Collectieve verantwoordelijkheid is dan de optelsom van individuele verantwoordelijkheden: enkel als alle Russen individueel verantwoordelijk zijn, kunnen we hen collectief verantwoordelijk houden.

Geen optelsom

Veel filosofen begrijpen collectieve verantwoordelijkheid anders. Niet als de optelsom van individuele verantwoordelijkheden, maar als de verantwoordelijkheid van collectieve entiteiten zoals staten, bedrijven, scholen, politieke partijen, vakbonden, enzovoort. Dergelijke entiteiten stellen handelingen waarvoor ze als collectief niet alleen moreel, maar vaak ook juridisch verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Een collectief verantwoordelijk houden is niet hetzelfde als alle individuele leden verantwoordelijk houden en vereist ook niet dat alle individuele leden verantwoordelijk zijn. Een bedrijf kan als bedrijf verantwoordelijk gehouden worden voor het beschadigen van het milieu zonder dat bepaald moet zijn wie daarvoor individueel verantwoordelijk is. Anderzijds kan de verantwoordelijkheid ook eerder bij individuen berusten dan bij het bedrijf, of bij beide. Het punt is dat collectieve verantwoordelijkheid niet gereduceerd kan worden tot een optelsom van individuele verantwoordelijkheden.

Continuïteit

De tweede voorwaarde waaraan voldaan moet zijn om ons collectief te verontschuldigen, is dat er voldoende continuïteit moet zijn tussen de huidige gemeenschap en de mensen die de wandaden begingen. Als je collectieve verantwoordelijkheid begrijpt als een optelsom van individuele verantwoordelijkheden, zoals Elchardus doet, bots je hier op een probleem: velen van ons waren nog niet eens geboren toen de wandaden in Congo plaatsvonden, dus waarom zouden wij ons daarvoor moeten verontschuldigen?

Het enige mogelijke antwoord dat Elchardus ziet, en terecht verwerpt, ligt in de idee van een gemeenschap als “genetisch afgebakend en innig verbonden met een bepaald territorium, zoals in het Blut und Boden van de nazi’s”. Wij waren het die de wandaden begingen want het waren onze genen, het was ons bloed.

Opnieuw redeneert Elchardus te individualistisch: wat nodig is voor collectieve verontschuldigingen, is geen genetische continuïteit tussen (verzamelingen van) individuen, maar continuïteit tussen collectieve entiteiten. De vraag is niet welke individuen waarvoor verantwoordelijk waren, maar wel of de Belgische staat verantwoordelijk was voor bepaalde wandaden en of de Belgische staat van toen dezelfde is als de Belgische staat van nu. Als de vraag zo gesteld wordt, lijkt er geen probleem van continuïteit. Veel burgers van toen zijn er niet meer, maar de Belgische staat is er wel nog.

Bedrijf

Denk aan een bedrijf dat al tientallen jaren bestaat: geen enkele individuele werknemer is nog dezelfde, genetisch zijn er geen dichte verwantschappen tussen de werknemers van toen en die van nu, en misschien is het bedrijf zelfs van locatie veranderd. Toch lijkt niets ons ervan te weerhouden om te zeggen dat het nog steeds hetzelfde bedrijf is.

Stel dat we jaren na datum vaststellen dat het bedrijf illegaal giftige stoffen heeft geloosd die in de omgeving veel doden hebben veroorzaakt. Gaan we dan zeggen dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid draagt omdat de mensen van toen er nu niet meer werken of dat het alleen verantwoordelijk is als alle werknemers individueel verantwoordelijk zijn? Dat zou het voor bedrijven wel heel makkelijk maken om te vervuilen: zorg ervoor dat niet iedereen weet heeft van wat er gebeurt zodat niet iedereen individueel verantwoordelijk is, vervang de vervuilers op tijd door andere werknemers zodat er geen individuele continuïteit is en je bent van je verantwoordelijkheid af.

Belgische staat

Als België zich verontschuldigt, betekent dat niet, zoals Elchardus beweert, dat “alle levende Belgen verantwoordelijk worden geacht voor de wandaden die een aantal Belgen in Congo pleegden tussen 1908 en 1960". Dat zou inderdaad absurd zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niet van collectieve verantwoordelijkheid kunnen spreken. Als individuen zijn we niet verantwoordelijk, als Belgen misschien wel.

Heeft de Belgische staat bepaalde handelingen gesteld of in de hand gewerkt of nagelaten om op te treden waar nodig? Had de staat weet van wat er gebeurde en had hij anders kunnen en moeten handelen? Die vragen zijn niet “losgekoppeld van persoonlijk handelen”, omdat de staat door personen vertegenwoordigd wordt en we ons kunnen afvragen wat personen in hun hoedanigheid als vertegenwoordiger van de staat hebben gedaan of verzuimd te doen.