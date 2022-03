Beste Marc Overmars, de soap rond uw penis bereikt elke dag een hoogtepunt

Beste Marc Overmars

Ik schrijf u met betrekking tot uw penis. Die heeft in een paar dagen tijd al meer sensatie voortgebracht dan de modale man ooit mag verhopen. Hij speelt de hoofdrol in een soap die elke dag een nieuw hoogtepunt bereikt. Nog geen twee maanden geleden werd u bij Ajax ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag: u had onder meer dickpics verstuurd naar vrouwelijke medewerkers. Toch mocht u deze week al bij Antwerp aan de slag als directeur voetbalzaken. Zowel de timing als de communicatie waren zó verkeerd – u hebt zich nog niet eens verontschuldigd – dat de kritiek blijft stromen. Zelfs sponsors beginnen op u af te knappen. Straks sleurt u die club helemaal de afgrond in.

Airfryer

Ik wil hier graag inzoomen op uw penis, meer bepaald op uw dickpic of flieterfoto. Noem mij preuts, ouderwets dan wel terughoudend, maar ik heb zo’n ding nog nooit gemaakt, laat staan verstuurd – zelfs niet in omstandigheden die het vermoeden zouden wettigen dat de recipiënte het gebaar kan waarderen, omdat ze pakweg mijn vrouw is. Ik hoor dat sexting er tegenwoordig bij hoort, maar wij slaan die trend liever over – we hebben wel een airfryer in huis, sinds kort, dus op culinair vlak zijn we compleet mee. En ik heb ook ooit een penisportret ontvángen. Van een goede vriendin – het was de hare dus niet, ze wilde mij alleen eens tonen hoe smerig en degoutant het is als zoiets plots op je scherm verschijnt. Mannen die zich daaraan bezondigen, zijn vunzige, ordinaire schoften.

Maar zoals men ook de zakkenroller, de bankrover en de seriemoordenaar kan proberen te doorgronden, wil ik dat doen met mannen die ongewenste piemelprenten versturen: wie zijn ze, wat drijft hen? Ook de meer praktische kant van de zaak, de vervaardiging van de foto’s zelf, fascineert mij. Hoe deed u dat? Waar? Wanneer? Hoe? Met wie?

Ik probeer het mij voor te stellen. U zit met een of ander team te vergaderen en bespeurt in het gezelschap een vrouw die u sterk aantrekt. Kan gebeuren. Dan slaat uw fantasie op hol en komen u diverse ontuchtige handelingen voor de geest. Oké. De gedachten zijn vrij en onkenbaar, dus tot hier zien wij het nog door de vingers – u bent maar een mens. Maar dan. Dan is er blijkbaar een stem in uw hoofd die vertelt dat het een goed idee zou zijn om de bewuste dame een lichtdrukmaal van uw geslachtsdeel te doen geworden. En dus begeeft u zich – ik denk hardop na, het lijkt mij de beste gok – naar de toiletten. Daar zondert u zich af achter een gesloten deur en laat u broek en onderbroek zakken.

Make-up

Bon. En dan? Ik ga ervan uit dat u het liefste maximaal uitpakt en dat u dus, voor zover u die nog niet hebt, een erectie doet tot stand komen. Die u dan voor het nageslacht vastlegt door er een kiekje van te maken. Vraagje: doet u dat met uw smartphone of hebt u, met voorbedachten rade, in het bewuste toilethok een professioneel fototoestel verstopt? En fotografeert u de roede in bovenaanzicht, of kiest u voor onderaanzicht? Die eerste optie lijkt me makkelijker uitvoerbaar, de tweede levert wellicht een indrukwekkender beeld op. Zeker als u zou werken met een statiefje dat u op de grond zet, terwijl u er wijdbeens gaat boven staan. Andere optie lijkt me nog dat u zich opsluit in het toilet dat bestemd is voor rolstoelgebruikers: dat is groot genoeg om de foto te maken terwijl u op uw rug ligt – wat zowel qua perspectief als qua kadrering voordelen biedt. Voorts: quid belichting? Filter? Make-up dan wel photoshop? Kiest u ervoor om de pik mooier voor te stellen dan hij is, of bent u van de pas-uit-bed-look? Body positivity, nietwaar!

Zit ik op het goede spoor, mijnheer Overmars? Of gaat u helemaal anders te werk? Niets verhindert u om elke week thuis een voorraad dickpics aan te leggen, bedenk ik net. Dan hoeft u niet telkens naar het toilet te spurten om er nieuwe te schieten. De eigen woning is de plek waar een jongeheer zich het beste thuisvoelt. Als het weder dat toelaat en de buren niet uit het raam hangen, kan het zelfs in de eigen tuin.

Lullenloge

Met uw permissie denk ik nog een stap verder. Hoe authentiek en individueel is die hele dickpicbrigade eigenlijk? Wat als u zelf maar matig bedeeld bent door de Schepper? Is er dan een netwerk – een lullenloge, zeg maar - waar u terechtkunt voor hulp, waar een in de genitale sector beter toegeruste collega u, in ruil voor een zakelijke wederdienst, een foto van de zijne schenkt? Of bestaat er zoiets als een dickpic-coach, die ingehuurd kan worden, desnoods voor de hele mannelijke directie – als een extralegaal voordeel?

Allemaal vragen, mijnheer Overmars, waarop ik het antwoord niet ken.

Wat ik wel weet, is dat deze treurige historie maar één bevredigend einde kent. En dat is dat men u snel weer aan de deur zet. Tenzij u een gipsafdruk van uw penis laat maken, zodat de club bij wijze van merchandising een dildo kan lanceren, die bestuurders en supporters voortaan bij elke match op het hoofd moeten planten.

Met beleefde groeten

Joël De Ceulaer, senior writer