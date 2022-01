Beste Lieven Annemans, u bent de Stromae van het alternatieve circuit

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Lieven Annemans

Eigenlijk zijn wij bijna allemaal dwergen, die af en toe op de rug van een reus proberen te klauteren om onszelf bijzonder en invloedrijk te wanen. Het is weinigen gegeven om helemaal alleen een pad uit de rotsen te hakken en de top van de berg te bereiken. Daar ervaren zulke zeldzame titanen een eenzaamheid die zwaar kan wegen, maar komen ze tot ideeën en prestaties die ver buiten het bereik van de doorsnee sterveling liggen. Deze week was het ons gegund om twee van die grootheden aan het werk te zien. Uzelf, de briljante intellectueel. En Stromae, de geniale artiest.

Stromae, zo hebben we gemerkt, heeft een status bereikt waardoor hij zelfs het journaal van TF1 kan kapen. Zijn nieuwe song gaat ook door merg en been, en biedt een inzicht in de menselijke ziel waarbij zelfs de oeuvres van Nietzsche en Dostojevski verbleken. Ook uw optreden ging deze week het verstand van velen ver te boven. Gelukkig had u begrip voor de beperktheid van ons intellect, en toonde u geduld voor de machteloosheid die wij ervaren ten aanzien van de complexiteit van wereld en wetenschap. Men heeft u het voorbije anderhalf jaar bespot en uitgelachen – ook ik nam deel aan dat nare spektakel –, maar dat mag stilaan ophouden. Ik wil u met deze brief een voorstel doen.

Elite

Eerst even naar de recente feiten. U pleitte deze week tegen de vaccinatie van kinderen, omdat de voordelen daarvan volgens u niet opwegen tegen de nadelen. Uw argumenten doorstonden helaas de toets van de wetenschap niet, en dus namen talloze academici op scherpe wijze afstand van u. Die storm was nog niet gaan liggen of daar ging u er weer stevig tegenaan, met de boodschap dat het beleid wordt aangestuurd door “een handvol narcistische sociopaten die een coalitie vormen met een hebzuchtige elite”. Ook daarop kreeg u kritiek van rectoren en andere ernstige mensen. “Schandelijk!” “Beschamend!” Er was zelfs iemand die u verzocht ontslag te nemen als voorzitter van het Maatschappelijk Relancecomité van de Vlaamse regering – niemand weet dat, maar dat bént u nog.

Dat u opnieuw zo wordt geschoffeerd, heeft mij aan het peinzen gezet. Zeker nu we deze week een heus Wintermanifest op onze boterham kregen, een tekst van denkers die ook een andere aanpak van de pandemie willen. Zij treden in uw voetsporen – u was destijds de man van de Open Brieven. Maar ik moet wel zeggen: die Wintermanifest-bende is toch maar een fanfare van honger en dorst vergeleken met u, dirigent van een symfonie aan dolle en dissidente ideeën over De Maatregelen. U bent de Stromae van het alternatieve circuit, de Elon Musk van de gezondheidseconomie, de Captain Kirk van het academisch onderzoek, die met een Starship Enterprise vol fans en aanbidders het heelal doorklieft op zoek naar de uiterste grenzen van de menselijke kennis. U durft te denken! Ziehier dan ook mijn voorstel: de UGent moet The Annemans Academy in het leven roepen.

Objectief

De missie van deze speciale faculteit is simpel: eindelijk ernstig onderzoek doen naar de claims die vandaag door het academische eenheidsdenken worden weggewuifd. Ik ben eens een avondje verdwaald in de vele Facebook-groepen waar uw supporters zitten, en ik was onder de indruk van het brede gamma aan onderzoekstopics die alle sociopaten aan onze universiteiten links laten liggen. Uit onwetendheid, allicht. En hebzucht – staan zij niet op de payroll van Big Pharma? Weten zij dat elke vaccinatie ons immuunsysteem verzwakt? Dat de medische wetenschap compleet onnatuurlijk is? Dat in ziekenhuizen aan de lopende band mensen doodgaan? Is dat allemaal ooit grondig, objectief, neutraal en onafhankelijk onderzocht? Nee, dus. Een taak voor The Annemans Academy!

Het boeiendste wat ik las in de vele wandelgangen van de Facebook-pagina’s waar men u op het schild hijst, zijn alle getuigenissen over de Nieuwe Germaanse Geneeskunde – een discipline die stelt dat kanker helemaal niet gevaarlijk of dodelijk is, maar het gevolg van een emotioneel trauma. En als je dat trauma behandelt, verdwijnt de kanker vanzelf. Het is toch een schande dat die hebzuchtige sociopaten van de medische elite dat altijd voor ons verzwegen hebben. Werk aan de winkel voor The Annemans Academy!

Sloophamer

U hoeft zich geenszins te beperken tot medische vraagstukken. Gelet op de academische vrijheid die u geniet – en die grenzelozer is dan Jeff Hoeyberghs ooit kan dromen – kunt u alle taboes van de universitaire onderwereld met de sloophamer te lijf. Als een ware democraat bepaalt u zelf de koers van uw research. Thema’s zat. Kunnen boogschutters elkaars gedachten lezen? Hoe bouw je een perpetuum mobile? Welke meerwaarde heeft de wichelroede bij het Oosterweel-project? Bestaat reïncarnatie voor antivaxers? Kunnen wereldleiders desgewenst veranderen in reptielen? Het is, professor, maar een kwestie van tijd voor u een ontdekking doet die ons met verstomming zal slaan.

De volgende logische stap is dan de showbusiness. Alors on danse.

Veel succes en hartelijke groet

Joël De Ceulaer, senior writer.