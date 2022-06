Beste leraren, geloof mij, jullie verdienen een lange applaushaag

Beste leraar,

Ik weet wie jij bent. Ik zie jou al zestien jaar lang dagelijks bezig. Je wilt zorgen voor de toekomst. Je helpt de volgende generatie te groeien. Je wilt veel meer doen dan kennis overdragen en vaardigheden aanleren. Je wilt een community vormen met waarden en normen. Je wilt kleine mensen leren leven. Je wilt zelf, met je collega’s, blijven leren en groeien.

Je bent een professional en dat staat nooit in de krant. Heeft iemand een idee hoe dat gaat als je een schooljaar lang tussen groepen van 25 kinderen al dit moois kunt waarmaken? De meeste ‘experts’ hebben nog geen week een groep kinderen of jongeren begeleid. De meeste ‘experts’ blikken terug op een vlekkeloze schoolcarrière en hebben geen idee hoe dat gaat als je moeilijk leert.

Veel ‘deskundigen’ denken dat we rotte appels moeten zoeken in ons werkveld. Dat we gestuurd en gecontroleerd moeten worden. Dat we te veel vakantie hebben. Terwijl jij weet dat je herfstvakantie dient om te rusten na twee intensieve opstartmaanden of om je over te geven aan je onderdrukte verkoudheid. Dat de kerstvakantie en paasvakantie vaak dienen om je administratie op orde te zetten, jammer genoeg. Dat je begin juli nog in je klaslokaal zit te ‘rommelen’ tot je alles netjes achter kan laten om half augustus alweer op te duiken voor de voorbereiding.

Diverser

Je leerlingen worden alsmaar diverser. Op zich is dat waanzinnig boeiend en superinteressant. Maar de meeste stakeholders verwachten dat je alles ‘oplost’ en dat alles lukt. Er komen alsmaar meer gelabelde kinderen, persoonlijke trajecten, handelingsplannen, excellente leerlingen.

Het M-decreet gaat er in de praktijk blijkbaar niet van uit dat de verschillen mogen blijven bestaan, want je moet ‘miraculeuze’ eindresultaten halen. Er worden onmogelijke zaken van jou verwacht. En vooral veel verantwoording. Je kunt van een slechtziend kind niet verwachten dat het piloot wordt en toch wordt dat soms van jou verwacht. De betreffende kinderen tonen jou ook op allerlei manieren dat er te veel druk voor hen is. Ook dat stelt jouw draagkracht op de proef. Ik bewonder dat jij, idealist, dat volhoudt.

Gelukkig zijn de meeste ouders zalige partners om met jou hun kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. De ouders tonen hun waardering. Ik dank hen daarvoor. Maar elke leraar kent ze wel: de ouders die je al eens karikaturaal afgebeeld ziet als helikopterouder, tijgerouder, bulldozerouder, überopvoeder, velcro-ouder, of hoe je ze ook noemt. Zij verwachten dat alles maakbaar en koopbaar is, dat de school op Bol.com lijkt. Ze zien de school van hun kind eerder als een service-instelling die hen op hun wenken kan bedienen. Ze vinden instant verantwoording normaal. Sommige ouders komen zelfs fysieke dreigementen uiten... Zo één enkele ouder per schooljaar kan al slopend zijn.

Fietsen

Onderwijsminister Ben Weyts zegt op tv dat leraren hun leerlingen niet moeten leren fietsen. Stel je voor dat je net een fietstocht hebt gepland met je groep en een van je velcro-ouders keek op 7 juni naar De afspraak. Dat garandeert bijna een mailtje met een vraag om meer uitleg.

Wouter Duyck-gezinden doen al jaren hun uiterste best om in de media te vertellen dat je kwaliteit in vraag moet worden gesteld. Ze hameren op de meetbare dingen en veroordelen vlotjes de ‘pretpedagogie’. In tijden van lockdown en corona maakten ze iedereen extra bang voor nog meer leerachterstand. Nu zijn ze daar weer. Wouter Duyck neemt je met zijn opiniestuk in De Morgen weer niet ernstig. Hij doet alsof je zelf niet allang een plan had gemaakt om de opgelopen ‘leerachterstand’ in kaart te brengen en aan te pakken. Nu je je laatste energie nodig hebt om je schooljaar mooi af te ronden en de nieuwe data netjes op een rij te krijgen, zet hij je nog maar eens onder druk. Stel je voor dat een van je helikopterouders op 7 juni de krant las, dat beloven toffe oudergesprekken te worden.

Respectloos

Je ging dit schooljaar met een aalmoesje extra lestijden van Ben Weyts aan de slag. Er kwamen zelden of geen interims opdagen. De afgelopen twee coronaschooljaren heb je je jaarlijkse afvinklijst zo goed als mogelijk afgewerkt. Je mag best tevreden zijn als dat min of meer gelukt is. Er kwamen genoeg stoorzenders op je pad. Je hebt twee heftige schooljaren getuigd van bijzondere flexibiliteit, creativiteit, vindingrijkheid en verantwoordelijkheidszin om in coronatijden toch je werk te doen.

Hoe kan men uitgerekend nú hiermee komen aandraven? Hoe onbeleefd kan men zijn? Hoe respectloos! Wie durft zich nog af te vragen waar het lerarentekort vandaan komt?

Beste leraren, geloof mij, plus est en vous, depuis longtemps déjà. Jullie verdienen een lange applaushaag.

Met oprechte hoogachting.