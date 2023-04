Beste kankerpatiënt, eet gewoon wat je wilt

Dokter Marleen Finoulst is hoofdredacteur van Gezondheidenwetenschap.be en dokter Patrik Vankrunkelsven is directeur van Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine.

In een interview met De Morgen verkondigde dokter Elisabeth De Waele, expert in klinische nutritie, dat kankerpatiënten goed moeten eten, dat boter en room eten moet kunnen om ondervoeding te voorkomen (DM 25/3). Enkele dagen later volgde in dezelfde krant een reactie van een aantal artsen onder wie orthomoleculair arts Rudy Proesmans en darmspecialist Luc Colemont (DM 1/4). Zij vinden het standpunt van De Waele verbijsterend en stellen dat ook kankerpatiënten gezond moeten eten, meer zelfs: een suiker- en caloriearm dieet zou juist positieve effecten hebben. Daar sta je dan als kankerpatiënt…

Natuurlijk is gezond eten belangrijk en kan het overgewicht, diabetes, hart- en vaatziektes en soms kanker voorkomen. Behalve als je een ingrijpende kanker hebt: dan komt het erop aan om ondervoeding te voorkomen en zoveel mogelijk calorieën naar binnen te spelen. Zowel de kanker zelf als de kankerbehandeling bemoeilijken gezond eten: vermoeidheid, misselijkheid, smaakverandering, afkeer van bepaalde voedingsmiddelen...

Ondervoeding is een groot risico voor personen met kanker die een kankerbehandeling, zoals chemo, volgen. Tot 87 procent van de kankerpatiënten krijgt vroeg of laat met ondervoeding te maken. Het is een risico voor iedere kankerbehandeling: de levenskwaliteit en levensverwachting dalen omdat de behandeling minder goed verdragen wordt. Het komt er dus op aan om niet te veel te vermageren en op krachten te blijven met calorierijke producten en eiwitten.

Dat is wat (inter)nationale richtlijnen zeggen. Dat de calorieën dan afkomstig zijn uit minder gezonde voeding is van ondergeschikt belang. Room in de soep, chips tussendoor of gebak met crème au beurre zijn zelfs welgekomen energiebommetjes. Na genezing kan het best opnieuw overgeschakeld worden op een gezonde, evenwichtige voeding.

Enkele tips van de Stichting tegen Kanker: zorg voor tussendoortjes met een hoge energiewaarde, zoals noten, amandelen of gedroogd fruit; eet waar je zin in hebt; consumeer zoveel mogelijk eiwitrijke voedingsmiddelen, zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten; aarzel niet om soepen en puree te verrijken met room, boter, eieren, kaas of wat olie; geniet van desserts verrijkt met honing, suiker of jam.

Ook werpen Proesmans en anderen nog eens de idee op dat een suikerarm, ketogeen of energiearm dieet een gunstige impact heeft op kanker. Dat is nog nooit aangetoond. Dergelijke beweringen zijn enkel getest in een laboratoriumomgeving. Dat ernstige artsen samen met pseudowetenschappers meewerken aan dergelijke foute en verwarrende informatie voor kankerpatiënten is droevig.

Spijtig genoeg moeten we met de website Gezondheidenwetenschap.be dagelijks vechten tegen onwetenschappelijke beweringen. Slotbeschouwing aan de kankerpatiënt: ga niet op eigen houtje diëten want je moet vooral op krachten blijven. Laat je niets aanpraten over voeding, eet vooral waar je zin in hebt, er bestaan voor jou geen dwingende voedingsregels.