‘Beste juf Marianne, vandaag doe ik elke dag wat ik van u geleerd heb’

Katrin Swartenbroux is journalist bij deze krant. Ze schreef dit in opdracht van het Eén-programma Iedereen Beroemd.

Beste Marianne,

Is het oké als ik u juf Marianne noem? Het voelt vreemd u anders aan te spreken, ook al staat u al een tijdje niet meer voor de klas. Ik weet überhaupt niet eens of u zich mij nog herinnert. Mijn naam is Katrin Swartenbroux en ik kwam ontelbaar veel jaren geleden als kleinste hummel van de hoop in uw derde leerjaar terecht. Een jaar waarin u me moest onderwijzen over de tafels van vermenigvuldiging, over cijferen en de windrichtingen, maar waarin u me veel waardevoller lessen heb geleerd.

Toegegeven, tijd speelde in uw voordeel, want ik heb het derde leerjaar gedubbeld. Ik vond mijn draai niet bij mijn leeftijdsgenootjes, zat meer te dromen dan te staartdelen en wist over het algemeen niet waar al dat schoolbankenzitten eigenlijk goed voor was. Op achtjarige leeftijd was ik al overgoten van een soort doelloze weltschmerz waar enkel u een weg in wist te vinden.

U leerde me lezen en schrijven. Niet letterlijk natuurlijk, want geheel volgens het leerplan had ik die vaardigheden al een aantal jaren onder de kinderknie, maar u toonde me een ontsnappingsroute via woorden. Wanneer ik me niet in het gejoel op de speelplaats durfde te storten, leende u me boeken om in te duiken. Wanneer ik voor de zoveelste keer niet wist hoeveel acht maal zeven is, stuurde u mijn werk in voor poëzie en opstelwedstrijden, zodat ik mijn hoofd niet liet hangen, maar mijn blik gewoon de juiste richting uitgestuurd werd. En wanneer ik me alleen voelde, toonde u me dat een fantasiewereld niet altijd hoeft onder te doen voor de realiteit.

U liet me kennis maken met de jeugdboeken van Marc De Bel, een schrijver die zelf jarenlang als leerkracht achtjarigen onder de vleugels nam. Hij bouwt zijn verhalen rond het doen en laten van kinderen, maar laat langs de zijnlijn steevast ruimte voor een volwassen supporter die tussen de regels meer een mentor- dan bijrol vervult. Juf Marianne, u was mijn oom Trotter, mijn opa Bellemans en mijn tante Kriegel tegelijkertijd.

Zelfs nadat ik uw klas en later ook de lagere school verliet bent u me blijven motiveren en inspireren via de brieven die u me schreef en waar ik, naargelang de puberteit grip op me kreeg, minder trouw op antwoordde. Maar zelfs toen was iedere zin van u een duwtje in mijn rug die zich steeds meer wist te rechten naargelang mijn roeping duidelijker werd. U heeft meer gedaan dan mij gevormd; u heeft mijn leven vormgegeven in een wereld die ontzettend fluïde is. Waar ik leeftijdsgenoten zag worstelen met een tsunami aan mogelijkheden wist ik altijd heel duidelijk welke kant ik uit wilde, omdat u me vertelde dat ik mag dromen, en dat het oké is om compromisloos die dromen te volgen.

Vandaag doe ik elke dag wat ik van u geleerd heb. Lezen en schrijven, en meestal word ik er nog voor betaald ook! Weet dat dit zonder u nooit mogelijk was geweest. Het leek me dan ook maar gepast om u te bedanken via het medium waarmee het destijds allemaal begonnen is. Met een brief.

Tot zeven maal acht keer dank. Bedankt voor alles wat was, en voor alles wat nog komen zal. Merci, merci, merci. 56 keer merci.