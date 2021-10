▶ Beste Joachim Coens, laat uw minister dat virus eindelijk ernstig nemen

Beste Joachim Coens

Troost u. U bent niet alleen. Ook de meeste politieke wetenschappers, dat is algemeen bekend, hebben totáál geen verstand van politiek. Ze beschouwen de doorsneekiezer als een rationeel individu dat programmapunten afvinkt, aan vergelijkend partijonderzoek doet en in het stemhokje een doordachte keuze maakt. Daarom snappen ze niet wat zich de voorbije decennia op het electorale slagveld heeft voltrokken. Ze weten geen blijf met partijen die niet in de klassieke vakjes van de verzuiling passen, en hebben het dan maar over ‘boze’ en ‘misnoegde’ kiezers, over ‘foertstemmers’ en ‘proteststemmers’, alsof een zekere mate van ongenoegen iets afwijkends is in deze barre wereld.

Niets is minder waar. Boosheid is niet afwijkend, marginaal of uitzonderlijk. Boosheid is de brandstof van de democratie. Zonder boosheid bestond de democratie niet eens – en zouden we nog altijd, zoals in het ancien régime, braafjes luisteren naar koning, pastoor en mijnheer de baron. Wie als politicus succes wil oogsten, moet derhalve op zoek naar de gevoelige, chagrijnige, ontvlambare plekjes bij de kiezer op wie hij mikt. Ga maar na. De kiezers van Vlaams Belang zijn nijdig omdat Vlamingen niet langer allemaal gewoon blank zijn. De kiezers van Groen zijn woest omdat het beleid niets doet aan het klimaat. De liberale burger zit aldoor op de kast omdat hij te veel belastingen moet betalen. Wie Vooruit stemt, is verbolgen als hij foto’s van lege brooddozen ziet. De PVDA-aanhanger wordt razend van het gegraai door de rijkste één procent. De N-VA-kiezer is permanent malcontent over zowat alles en iedereen, behalve over zijn eigen voortreffelijke zelf. En wie voor uw partij CD&V stemt, is boos omdat, omdat, omdat – euh, welnu, tja, kijk, dat is het probleem dus, ziet u: ik kan mij bij uw kiezers geen enkel foertgevoel voorstellen. Ja, er wordt in elk rusthuis weleens geklaagd over het eten, maar verder?

Lichaamstaal

U straalt zelf ook niet de minste ergernis uit, eerlijk gezegd. Daar is werk aan, want niet alleen wát u zegt, ook hóé u het zegt, is belangrijk in de politiek. Zelfs de manier waarop u zwijgt, is essentieel geworden. Vorige zondag lanceerde VRT-journalist Ivan De Vadder het concept ‘lichaamstaaldebat’ – nadat uw collega’s Bouchez, Rousseau en De Wever in De zevende dag achtereenvolgens een monoloog hadden mogen houden. Ze gingen niet met elkaar in debat, maar de camera bracht wel constant hun grimassen in beeld terwijl hun tegenstanders aan het woord waren – vandaar: lichaamstaaldebat. Eigenlijk had de openbare omroep het natuurlijk nooit zo ver mogen laten komen. Wie niet verbaal wil debatteren, verdient geen plek in de tv-studio. Maar het is nu toch om zeep, en dus moet u zich aanpassen. Vooral Bart De Wever weet dat allang: als je tijdens de uitleg van een tegenstrever ostentatief het hoofd schudt, de wenkbrauwen fronst of met de ogen rolt, dan brengt de regisseur van het programma dat uiteraard in beeld. De Wever heeft die oogrol zo geperfectioneerd dat hij bijna in staat moet zijn om de pupillen helemaal naar binnen te draaien – best eng, want god weet wat hij dan te zien krijgt.

Soit. U moet heel dringend naarstig aan de slag, inhoudelijk en qua lichaamstaal. Ook uw ministers hebben veel werk. Annelies Verlinden lijkt het meeste op u, ook zij hanteert de mimiek en de intonatie van een Noord-Koreaanse nieuwslezer. Vincent Van Peteghem is vooral verbaal onhandig: als hij iets heeft uitgelegd, begrijpt hij het wellicht zelf niet echt meer. Wouter Beke is nog altijd Wouter Beke. Hilde Crevits heeft zeker potentieel, maar zit opgesloten in een snertregering. Alleen met Sammy Mahdi kunt u naar de oorlog. Hij zal veel stemmen halen, maar niet genoeg om uw hele partij mee omhoog te tillen – zijn verhaal lijkt zo sterk op dat van de N-VA twintig jaar geleden dat hij trouwens evengoed de overstap kan maken. De vraag is dus: wat nu gezongen, met 2024 om de hoek?

Manifest

U hebt een kerstmanifest geschreven, maar het gaat al meteen fout bij de titel: Power to the people – dat cringy Engels, mijnheer Coens, what the fuck is up with that? Denkt u nu echt dat uw potentiële kiezer daar ook maar ergens enig gevoel bij krijgt? Forget it, dude. Ook van de teksten in uw manifest zal niemand warm of koud of blij worden – laat staan boos, verontwaardigd, ontvlambaar en klaar om uw bolletje rood te kleuren.

Ik zie op korte termijn maar één mogelijkheid. Laat al uw ministers eindelijk dat virus serieus nemen. Ja, veel mensen zijn de maatregelen beu. Maar weet dat er ook heel veel mensen furieus zijn omdat we een vierde golf ondergaan. Onze Vlaamse excellenties Jan Jambon en Ben Weyts zijn in staat om na de – euh, dinges – vaccinatie en in afwachting van de booster, iedereen, ook de ongevaccineerde kinderen, het virus zélf toe te dienen. Daar komt het toch op neer, zo slordig en achteloos zijn ze. Mijnheer Coens, voel nu onze toorn. Bijt op uw tanden. Maak een vuist. En. Doe. Daar. Iets. Aan.

Ik wens u veel succes!

Joël De Ceulaer, senior writer