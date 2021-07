Beste Joachim Coens, het is te hopen dat Inge Vervotte snel het roer overneemt

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Joachim Coens

De meeste van onze lezers wrijven zich op dit eigenste moment vertwijfeld de ogen uit, en dat is volkomen begrijpelijk. Dat ik ú hier ineens ten berde breng, mag – gelet op de stand van de actualiteit – echt wel een donderslag bij heldere hemel heten. U hebt deze week op geen enkele met het blote oog waarneembare manier het nieuws gehaald, laat staan gedomineerd. U won geen rit in de Tour, deed geen feestelijke coronabesmetting op in Lloret de Mar en kwam niet in opspraak omdat u contact zou hebben gezocht met een Italiaanse actrice in de pornografische branche. Ook in zowat alle politieke dossiers bleef u deze week naar goede gewoonte geheel onzichtbaar. U hebt thuis misschien het gras gemaaid en de occasionele maaltijd toebereid, maar dat is geen reden om u tot de man (m/v/x) van de week te kronen – het criterium voor een brief op deze plek.

Pedant

Ik heb twee valabele motieven om mij toch tot u te richten. Eén: als ik moet wachten tot u ooit de man (m/v/x) van de week bent, dan dreigt het nog lang te duren. En u moet rekenen dat ik over elf jaar alreeds pensioengerechtigd ben. Twee: ik ben u mijn excuses verschuldigd voor het onrecht dat ik u vorige week heb doen geschieden, in de brief aan Sammy Mahdi, uw staatssecretaris van Hardvochtigheid en Orgaanfalen. Verblind door boosheid omdat een christendemocraat mensen koudweg laat creperen, schreef ik dat u de frase ‘Voor CD&V telt elke mens’ uit de partijstatuten hebt willen laten schrappen. En dat is niet correct. Dat was fout. Pedante briefjes schrijven is één ding. Wat er staat, moet juist zijn. Bij dezen de rechtzetting: u wilde die mooie, evangelische frase niet schrappen, u wilde ze alleen wat naar onderen duwen in uw nieuwe missietekst. Waarvan akte.

Het was uw directeur pers & communicatie die mij in een discrete mail op de fout wees. Andere voorzitters zouden mij op Twitter met ezelsoren in de hoek hebben gezet, en ik zou hen dat gegund hebben. Een gezonde spanning tussen journalisten en politici is niet verkeerd, dat mag zelfs al eens kletteren. Verslaggevers toewensen dat ze zullen worden opgehangen, of voorspellen dat ze zullen worden afgeschoten – zoals Bart De Wever dat in een onbewaakt moment weleens pleegt te doen – dat gaat natuurlijk te ver. Maar een onverlaat openlijk op zijn nummer zetten: dat moet zeker kunnen. Toch doet u dat niet. U bent in staat om wie u onrecht berokkent, jawel, de andere wang toe te keren.

Balken

Deze brief om u te melden, mijnheer Coens, dat zóveel christelijkheid nu ook weer niet nodig is. Ik heb liever dat u barmhartigheid toont met sukkelaars, dan met journalisten en concurrerende politici – want ook dat laatste is een probleem. Zoals het universum bestaat uit materie en antimaterie, zo bestaat de Wetstraat uit Wevers en Coensen. De Wevers scheppen er een hels genoegen in om de tegenstrever te kleineren, beschimpen en vernederen. De Coensen lijken dat allemaal lijdzaam over zich heen te laten gaan. Als vinden zij er heimelijk genot in om – eenzaam en door iedereen verlaten – de berg te beklimmen met twee zware houten balken op de schouders, in de wetenschap dat de concurrentie hen bij aankomst op het kruis zal spijkeren. Voor spektakel, nederigheid en zelfopoffering: een stevige negen. Voor politieke efficiëntie: een dikke nul.

Soms lijkt u een voorbeeld te willen nemen aan John Crombez, die ooit de socialisten de dieperik in hielp. Ook u bent het weliswaar sympathieke, maar slome, wollige type dat een stevige carrière zou kunnen uitbouwen als inspreker van slaap- en meditatieapps. Het verschil met Crombez is dat hij bij de eigen troepen erg populair was, terwijl men bij CD&V naar goede gewoonte de dolken aan het slijpen is. Toch doet u ongetwijfeld hard uw best om óók sympathiek te zijn bij de broeders en zusters: na het partijbureau doet u waarschijnlijk zelf de afwas, waarna u nog een dweiltje slaat en de ramen lapt.

Mij laat het relatief koud, maar voor uw partij is het te hopen dat Inge Vervotte snel het roer van u overneemt, want nu u mee de lokale stemplicht heeft afgeschaft, mag worden verondersteld dat CD&V in 2024 in vele gemeenten onder de kiesdrempel zakt. Tenzij de lokale afdeling een extra inspanning doet om mensen die een looprek behoeven naar de stembus te begeleiden. Nieuwe jonge kiezers liggen buiten uw bereik. Het is zaak om de bestaande kiezers zo lang mogelijk in leven te houden.

Golf

Dat brengt mij bij het advies waarmee ik u graag het weekend in stuur. Er is één thema, mijnheer Coens, waarmee u kunt scoren. Omdat behalve Frank Vandenbroucke niemand anders het doet. U bent ingenieur van opleiding – geen advocaat, historicus of politiek wetenschapper. Dat betekent dat u in staat moet zijn om de pandemie echt te begrijpen en om niet nog eens tegen de muur te lopen, maar tijdig in te grijpen. Daar ligt uw kans. Doe iets! Of moet iedereen die de Vierde Golf ziet aanzwellen, ook in hongerstaking?

Virale groeten

Joël De Ceulaer, senior writer