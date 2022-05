Beste Jenna Boeve, die vileine reactie op uw outfit jaagt mij de stoom uit de oren

Beste Jenna Boeve

Uw deelname aan The Belgian Pride is vorig weekend niet onopgemerkt voorbijgegaan, mede door de nare reacties op uw kledij. Die bagger hoort er tegenwoordig bij, natuurlijk – je hoeft maar met je ogen te knipperen of er begint op sociale media al iemand te roepen dat hij je komt afmaken. Ik hoop dat u flegmatiek genoeg bent om ook het voordeel van de heisa te zien. Uw naamsbekendheid heeft nu een tweede exponentiële fase doorgemaakt, nadat u eerder bij Philippe Geubels getuigde in de aflevering van Taboe over transgender personen. Uit solidariteit wakker ik uw faam hier graag nog wat aan – het kan maar helpen bij uw campagne om met Jad Zeitouni voorzitters te worden van Groen.

Marcelleke

Maar vooral wens ik met deze brief uiting te geven aan de kolkende woede die ik ervoer toen ik las wat Filip Brusselmans over u schreef op Twitter. Brusselmans is een verkozene des volks voor Vlaams Belang in het Vlaams Parlement en liet de natie het volgende weten: “Man, vrouw of wat dan ook. Dit zal ik nooit normaal vinden. Doe zedige kleren aan in het openbaar of blijf thuis.”

Ik zal niet op de man spelen, dus ik zeg dit in het algemeen, maar als iemand zo vilein reageert op een Pride-outfit, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel behoort hij tot de kleingeestige missionarisbrigade, die één keer per trimester gedurende drie minuten de coïtus bedrijft, met de sokken en het marcelleke nog aan. Ofwel kampt hij met seksuele gevoelens die niet in zijn wereldbeeld passen en bestrijdt hij in het openbaar wat hij in de beslotenheid van privéfeestjes maar al te graag beleeft – ik denk hierbij aan de Hongaarse politicus die homorechten wegstemt, maar door de politie van de regenpijp moet worden geplukt omdat hij wil wegglippen uit een homoseksuele lockdownorgie.

Man, vrouw, of wat dan ook:



Schedeldak

Nu goed, het seksleven van Brusselmans kan mij geen z*k schelen. Ik focus mij als politiek waarnemer liever op de schrijnende inconsequentie die huishoudt onder zijn schedeldak. De brave jongen beseft het misschien zelf nog altijd niet, maar als er nu één ding is wat je als Vlaams Belanger niet eens mag dénken, dan is het dat wel: dat een vrouw zedige kleren moet dragen of thuisblijven. Van een lid van de partij die drijft op islamhaat verwacht je niet dat hij het gedachtegoed van de taliban omhelst.

Ik kan veel hebben inzake afwijkend, zonderling of dissident gedrag, maar politici die niet coherent nadenken – daar kan ik mij ferm in opwinden. Dat zal ik dan weer nooit normaal vinden. Daarom jaagt Brusselmans mij de stoom uit de oren. In Vlaanderen wil hij de hoofddoek uit het straatbeeld, in Kaboel zou hij meisjes en vrouwen met zijn karwats van straat ranselen wanneer zij zich onzedig gekleed – zonder boerka – in het openbaar durven te begeven.

Niet alleen Vlaams Belang, ook de nepconservatieve spin-off N-VA ligt met zichzelf in de knoop als het over seksuele en/of genderdiversiteit gaat. Zo wil voorzitter Bart De Wever geen ambtenaar met regenboog-T-shirt zien achter het loket, ter wille van de neutraliteit, maar laat hij de regenboogvlag wel geregeld boven Antwerpen wapperen. N-VA-schepen Els van Doesburg schreef in deze krant dan weer een column waaruit ik afleid dat zij dat soort overheidsenthousiasme totaal belachelijk vindt. Wij zijn ook de kneuterigheid van Theo Francken nog niet vergeten: “Mannen die zich schminken en lingerie dragen: draait de wereld door of ligt het aan mij?” Het lag aan hem. Een béétje coherentie, graag.

Confetti

Uit respect wil ik dat ook aan uw partij vragen. Ik zal het blijven schrijven, mevrouw, tot ik er hyperventilerend bij neerval, maar je kunt niet de wetenschappelijke consensus over het klimaat claimen en die over genetisch gemodificeerde organismen zomaar verwerpen. Een individu mag inconsequent zijn, dat spreekt. Een partij niet. Dát is niet normaal.

Voorts zijn er nog wel een paar dingetjes waarvan ik vind dat ze buiten de norm vallen, al verschilt Abu Bakr Brusselmans allicht met mij van mening. Dat je per se op jongeren moet urineren om hen welkom te heten bij de studentenclub: abnormaal. Dat de wapenwetten toelaten dat een tiener gevechtswapens koopt om de klas uit te moorden: abnormaal. Dat carnaval voor sommige gemaskerde zuipschuiten een excuus is om confetti in de slip van argeloze dames te proppen: abnormaal. Dat mannen hysterisch worden bij de aanblik van elf seksegenoten op een voetbalveld en daarbij soms op de vuist gaan: abnormaal.

Maar dat duizenden mensen hun identiteit en seksuele voorkeur eens per jaar vreedzaam willen vieren in een publieke stoet die zo divers wordt dat we er binnenkort het integrale alfabet voor nodig zullen hebben – en verder met rust gelaten willen worden: dat vind ik volstrekt normaal. Ware het niet dat ik samenscholingen van meer dan vijf personen mijd, ik liep volgend jaar mee. In een koket slipje, met de kop van Brusselmans erop.

Met vriendelijke groet

Joël De Ceulaer, senior writer