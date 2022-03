Beste Jan Jambon, stap op! Het was een goede mop, maar ik hoor niemand nog lachen

Beste Jan Jambon

Akkoord, het is erg ongebruikelijk. Maar ik zou het zeker overwegen, als ik u was. Er zou een zware last van uw schouders vallen als u volgende week, bij de start van de Vlaamse ministerraad, de collega’s nog een laatste vuistje geeft, de foto’s van vrouw en kinderen in uw boekentas stopt en een taxi laat bellen om u naar huis te transporteren. Voor ons is het in elk geval genoeg geweest, en ik merk aan uw tred en uw mimiek dat ook u snakt naar verlossing. Het weze u gegund. Stap op. Stop ermee. Het was een goede mop dat u aan het hoofd kwam van een heuse regering, maar ik hoor niemand nog lachen – na uw fratsen van deze week rest ons nog slechts de handen tegen het voorhoofd te slaan, onze ogen te sluiten en mistroostig te verzinken in burgerlijke wanhoop en vertwijfeling.

Jeanneke

Eerst was er dat citaat. Over de dansende moslims. Na de aanslagen van 2016 beweerde u dat sommige moslims hadden staan dansen van vreugde, om snel daarna de uitspraak koudweg te ontkennen. U had zoiets nóóit gezegd, wat dachten wij wel? Vorige zaterdag zei u in Het Nieuwsblad dat u die uitspraak zó opnieuw zou doen. Mocht ik uw raadsman zijn, dan zou ik stilaan toch – euh, allee dinges – ontoerekeningsvatbaarheid pleiten. Dat uw Twitter-account donderdag gehackt werd, de tweede pijnlijke frats in één week, viel ook niet meteen op. U klonk plots consistenter dan ooit. Wat de hacker tweette over het fameuze CST past ook zeker in uw wereldbeeld: dat zijn ‘bullen’ (voor niet-Kempenaars: rommel) waar we dringend vanaf moesten. Pas toen we merkten dat er ‘Jeanneke Heps’ in uw bio stond, wisten we: dat zou zelfs u niet doen. De dader was, zo vrezen we nu, de federale N-VA-fractie, die dezer dagen pleit voor meer cyberveiligheid. Jawel.

Ze zijn, mijnheer Jambon, in uw eigen partij hardvochtig met u aan het spotten. U wordt gepest en getreiterd, allicht op initiatief van de voorzitter, die al vaak heeft laten blijken dat hij niet tevreden is over u. Een reden temeer om de eer aan uzelf te houden. U mag beschikken, samen met dat CST. Een nieuwe baan zoekt u best buiten de politiek. U zult daar veel gelukkiger zijn, geloof me. Kies voor het Rijk van de Vrijheid, want uw huidige pad stort u almaar dieper in de Afgrond der Vernedering.

Dakwerker

Er zit zelfs een potentieel tv-format in. Als Fabrizio Tzinaridis een vrouw kan zoeken op Play 4, met Goedele Liekens als consultant, dan kunt u een job vinden in een realityshow op Eén, met het befaamde duo Joris en Dompi als begeleiders. Bijkomend voordeel: die twee hoeven nog maar bij u op een bankje te gaan zitten met theatrale empathie en wat lichte vochtvorming in de ogen, en de kijker zal u op slag sympathiek vinden.

Die nieuwe job ligt voor het grijpen. Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, dat hoef ik u niet te vertellen, dus de mogelijkheden zijn schier eindeloos. Mocht u zelfstandige willen worden, dan zie ik in u een verdienstelijke friturist of kroegbaas. Een crèche uitbaten is ook een optie: dat gaat vast het snelste – uw huidige collega Wouter Beke zou zelfs Marc Dutroux daarvoor meteen een vergunning geven. Als u liever voor de zekerheid van de loondienst kiest, denk ik veeleer in de richting van vloerder, dakwerker of metselaar.

Sterke Jan!

Zolang u maar geen leiding geeft, zeker niet aan een bestuur of regering. Ik vraag u dit ook uit eigenbelang, met het ellendige lot van Oekraïne in het achterhoofd. U bent per slot van rekening het volmaakte tegendeel van Volodymyr Zelensky, die begon als clown en uitgroeide tot een leidersfiguur met geloofwaardige reputatie. De laatste tijd droom ik soms heftig, dat ook wij onverhoeds worden aangevallen door een Poetineske gek. In die pikzwarte nachtmerrie geeft u, met klakkende hielen en het gepaste saluut, de vijand meteen vrije baan in ruil voor forse toegevingen aangaande Vlaamse onafhankelijkheid. U roept ons en uw burgemeesters ook op om de bezetter op alle manieren te steunen, desnoods door ’s nachts vrachtwagens op pad te sturen om verzetslui en dissidenten op te pakken en uit te leveren aan de vijand – enfin, voor u dus de vriend.

Stokslagen

Uiteraard breekt er in mijn droom veel protest uit, en eisen dappere Vlamingen dat u het land verdedigt in plaats van het laffelijk uit te verkopen. U roept dan altijd: “Maar ik heb daar mijn redenen voor!” Uiteindelijk belandt iedereen die u durft uit te dagen in de cel, waarna ik wakker schiet van de imaginaire stokslagen die mij worden toegediend door uw kornuiten – die vreemd genoeg allemaal een wat Oostenrijks getint maatpak dragen waarvan de kraag niet echt bij het colbertjasje past.

Ik ben dan opgelucht en treurig tegelijk, omdat u nog altijd minister-president bent. Als u geen ontslag neemt, moeten we hopen dat het snel 2024 is, en dat hier een politicus opduikt die electoraal succes koppelt aan bekwaamheid. Uw post staat op het spel onder de hoopvolle hashtag #plekvrij. Regime change, graag.

Met democratische groeten,

Joël De Ceulaer, senior writer