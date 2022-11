Beste hoofddoek, het is geen neutraliteit, het is islamofobie

Beste hoofddoek

Het droevige, afmattende, vervelende en uitzichtloze debat waarvan u nu al jarenlang het voorwerp vormt, ligt wat mij betreft sinds deze week in een nieuwe plooi. Wie goed heeft opgelet, moet nu toch beseffen dat Vlaanderen een compleet getikte regio is. Ga maar na. Als nietsvermoedende ouders hun baby’s en peuters toevertrouwen aan crèches waar zij worden geslagen, vastgekleefd en met het hoofdje in de toiletpot geduwd - dan wordt dat op alle niveaus gedoogd dan wel genegeerd of door de vingers gezien. Als een intelligente, sympathieke, gemotiveerde en welbespraakte jongedame met hoofddoek het onderwijs in wil, dan vindt ze in de meeste scholen geen stageplek omdat haar kledij wijst op een gebrek aan ‘neutraliteit’ - dat verhaal hoorden we dinsdag van Chaïmae Bentouhami in De afspraak.

Kinderen mogen de eerste jaren van hun leven doorbrengen in Guantanamo Bay voor Bengeltjes, inclusief die volstrekt neutrale waterboarding, zolang ze vanaf het eerste leerjaar maar les krijgen van vrouwen die u niet dragen. Omdat ik uw tegenstanders nu al tot hier hoor roepen en brullen - het schuim van de betweterij op de lippen - wil ik in deze brief nog eens alle tolerante argumenten verpakken als boodschappen van hoop.

Vrijheid

Ik hoop dat het ooit doordringt dat een verbod hetzelfde is als een verplichting. Zoals wij met z’n allen wensen dat die obscene ayatollahs in Iran de strijd zullen verliezen tegen de vrouwen die u niet willen dragen, zo moeten wij het equivalente verlangen koesteren dat vrouwen hier het recht krijgen om evenzeer in vrijheid te beslissen over lichaam en kledij. Baas in eigen buik, baas op eigen hoofd! Die Iraanse zedenpolitie doet ieders bloed koken, maar ook de Vlaamse ayatollahs van de wuivende haarbos doen een moedeloze woede in mij ontbranden. Zoals gij vrouwen niets op hun hoofd zult zetten zonder hun instemming, zo zult gij hen ook geen kledingstuk kwaadschiks van het hoofd rukken.

Ik hoop dat iedereen ooit beseft dat het GO!, het gemeenschapsonderwijs-uitroepteken, toch eens rationeel moet nadenken over zijn inconsequente positie wat betreft religie en filosofie. Enerzijds eist deze goddeloze organisatie dus neutraliteit van haar werknemers en leerlingen: geen uiterlijke tekenen van levensbeschouwelijke aard. Anderzijds blijft het GO! kinderen vanaf het eerste leerjaar scheiden op basis van de levensbeschouwing van hun ouders. Yep, zodra kinderen zes jaar oud zijn, worden ze in dat zo geweldig ‘neutrale’ GO! gesegregeerd op basis van een levensbeschouwing, iets wat ze op die leeftijd niet eens hébben. In plaats van kinderen op ‘neutrale’ wijze te laten kennismaken met de veelheid aan levensvisies, versterkt het gemeenschapsonderwijs de ouderlijke indoctrinatie. Men maakt een hard, helder en zichtbaar onderscheid tussen islamitische, katholieke, joodse en vrijzinnige kindjes, maar een hoofddoek voor de klas - dan zou het licht uitgaan!

Bogaert

Ik hoop dat steeds meer van uw tegenstanders gaandeweg toegeven dat het verbod niets te maken heeft met neutraliteit, maar alles met islamofobie. Letterlijk: angst voor de islam. Soms ook haat, ongetwijfeld. In ieder geval met het onvermogen om onder elke hoofddoek gewoon de mens te zien in plaats van de vermeende ideologie. Menig Vlaams-nationalist wordt razend als men zijn zwart-gele leeuwenvendel een collaboratievlag noemt in plaats van een strijdvlag. Terecht.

Tegelijk prediken diezelfde lieden dat iedere hoofddoek een teken van onderdrukking is - terwijl dat overduidelijk helemaal niet het geval is. De angst en de haat vertroebelen de nuchtere - bijna schreef ik: neutrale - blik. Wie herinnert zich niet hoe Hendrik Bogaert, ooit een christendemocraat, ervoor pleitte om u volledig uit de publieke ruimte te bannen, in een essay dat werd voorgesteld door Carl Devos? Heeft men Bogaert uit de partij geflikkerd, of laten verstaan dat hij eens een essay over de democratie moest lezen? Nah. In de oorlog, de liefde en het hoofddoekendebat is alles toegelaten.

Ik hoop voorts dat men bij Moeders voor Moeders ooit beseft dat de liefdadigheid die men er tentoonspreidt, buitengewoon lelijk wringt met de vernedering die gesluierde dames er moeten ondergaan - wie u draagt, mag er niet gewoon naar binnen komen.

Liefde

Tot slot druk ik hier de vurige hoop uit dat dit debat niet op nietzscheaanse wijze in een eeuwige loop blijft vastzitten. Ik ben graag bereid om nog een decennium, of pakweg twee, een paar keer per jaar te vechten voor de vrijheid. Maar dan zouden de meeste geesten in Vlaanderen toch gesynchroniseerd moeten zijn met de eenentwintigste eeuw. Beeld u de voordelen in van een regio waar jongedames die veel eloquenter zijn dan de minister van Onderwijs gewoon voor de klas mogen staan. Misschien vinden we enkelen onder hen wel bereid om onze baby’s en kleuters met liefde te omringen in kinderdagverblijven waar je ook zonder cameraverbinding weet dat ze in goede handen zijn.

Duimen maar!

Joël De Ceulaer, senior writer