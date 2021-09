Beste Gwendolyn Rutten, volgens u heeft Van Grieken ‘een klein pietje’. Serieus?

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Gwendolyn Rutten

Deze brief verdraagt geen uitstel meer. Tien dagen heb ik gewacht, tien dagen heb ik u de kans gegeven om een en ander recht te zetten en op uw blote knieën door het stof te kruipen, met gepaste excuses en de belofte om het nooit meer te doen. Maar u lijkt zich van geen kwaad bewust en volhardt in de boosheid. Uw immense uitschuiver staat nog vrolijk online, open en bloot. De goorste tweet ooit door een Vlaams politicus verstuurd – toch geen geringe prestatie – is dus nog altijd voor uw rekening.

Voor de lezer die wel wat beters te doen heeft dan de hele dag door Twitter te scrollen, leg ik even uit dat De Feiten zich voordeden op woensdag 1 september jongstleden. De heer Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, had er in een filmpje gericht aan onze schoolgaande jeugd mee gedreigd om ‘linkse leerkrachten die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen verwerken’ in 2024 ‘de rekening te presenteren’ – de Vlaams Belang Jugend opende zelfs een kliklijn om die linkse leraren te rapporteren. Een voze streek waarvan we bij die boevenbende niet meer opkijken.

Wapenspreuk

Zoals velen onder ons was u enorm ontstemd door deze actie. Naarmate 2024 dichterbij komt, en wij ons voorbereiden op de collaboratie van N-VA met wat op dat moment de grootste partij van Vlaanderen zal zijn – die van Van Grieken, dus – is het goed dat wij steeds overtuigder en steviger in het verzet gaan. Dat ook u even uw boosheid kwam ventileren op Twitter, verdient in principe hulde. Ware het niet dat uw reactie óók zeer laag was. “When they go low, we go high”, luidt de wapenspreuk van de welopgevoeden, maar dat was u kennelijk vergeten, want u liet Van Grieken weten dat hij volgens u een – ik vraag verschoning bij de lezer, maar ik moet u citeren – “klein pietje” heeft.

Jawel. De voormalige voorzitster van een bestuurspartij schrijft bij wijze van kritiek op een politieke tegenstander van de mannelijke kunne dat de betrokkene een penis heeft waarvan de omvang wellicht niet aan haar maatstaven voldoet. Dat kan tellen. Mocht u hem nu een halve neonazi hebben genoemd, een hele fascist, een vreemdelingenhater wiens fanatieke aanhang weleens genocidaire fantasieën heeft – tot daaraan toe. Dat is nu eenmaal het politieke debat, een oorlog met woorden, waar blozende maagden zich zoals bekend maar beter van kunnen onthouden. Maar een klein pietje? Serieus? Dat is ongehoord, want daarmee speelt u de man, en niet de bal – enfin, u snapt mij wel.

U brengt mij bovendien in een lastig parket, want nu moet ik hier, op pagina twee van de tederste krant van Vlaanderen, de verdediging van VB-führer Van Grieken op mij nemen. U zult willen geloven dat ik daarvoor niet in dit vak ben gestapt. Maar als straight white male ervaar ik nu eenmaal een zekere lotsverbondenheid met de man. We hebben niets met elkaar gemeen, maar dát wel: allebei staan we op het kruispunt van eigenschappen waar zovele historische slechteriken stonden.

Schandpaal

U, daarentegen, zweeft lekker mee op de vleugels van de tijdsgeest. Als een mannelijke politicus iets vergelijkbaars zou tweeten over een vrouwelijke tegenstander, dan is zijn carrière in één vingerknip voorbij: schandpaal, ontslag, Kaltstellung. U kunt zich dat wél permitteren, zonder noemenswaardige deining. Dat is best akelig. Deze brief, mevrouw Rutten, om u te vragen de tweet toch nog te verwijderen, met bijbehorende excuses. Als mannen hun manieren moeten houden bij vrouwen, dan geldt ook het omgekeerde. Het zal u verbazen, maar voor liberalen heeft elk individu dezelfde rechten. Het is niet omdat veel mannen eeuwenlang varkens zijn geweest, dat het nu aan de vrouwen is.

Er zit trouwens sleet op uw belediging. Roepen dat iemand een klein pietje heeft, is niet meer van deze tijd. De idee dat sommige mannen een Porsche kopen om hun bescheiden penismaat te compenseren, is freudiaanse nonsens. Ik durf te wedden dat veel Porsches worden bereden door gul geschapen heren, en dat men achter het stuur van behoorlijk wat Skoda’s mannen aantreft die door de Schepper veeleer schaars bedeeld zijn. Ik weet niet met welke automobiel uw echtgenoot zich verplaatst, maar u vermoedelijk wel, dus u kunt thuis de oefening zelf wel eens maken – opgelet: niet over tweeten, graag!

Wraak

Tot slot nog een andere kwestie die al enige tijd hangende is. Zelf vind ik politici die met hun neus vol coke voor een tv-camera of dronken voor een parlement staan, erger en relevanter dan politici die een jonkvrouw proberen te verleiden. Ik vind het erg naar dat u Alexander De Croo hebt verklikt – met zijn berichtjes naar die Italiaanse dame. Wie De doodgravers van België las, wist meteen dat u de bron bent van dat verhaal. Donderdag bevestigde de auteur van het boek dat in De afspraak met bijna zoveel woorden. Ja, er worden elke dag rekeningen vereffend in de Wetstraat, maar uw wraak is echt keihard. Om het in uw jargon te zeggen: u hebt duidelijk de grootste.

Feministische groeten!

Joël De Ceulaer, senior writer