Beste Filip Dewinter, u hebt gewonnen. Nothing more to prove

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Filip Dewinter

Mocht u zich bij het ontwaren van uw tronie op deze plek afvragen waarom ú hier staat in plaats van Wouter Beke – die toch met voorsprong de man van de week is – dan zal ik dat eens uitleggen, zie. De deerniswekkende oud-minister en uzelf hebben meer gemeen dan u op het eerste gezicht zou durven te bevroeden. U hebt allebei een steen verlegd in de rivier en verdient allebei mijn oprechte excuses. Onze excuses, verstout ik mij zelfs te zeggen, want ofschoon de meeste collega’s dit niet zullen appreciëren, geldt dat voor de hele Vlaamse pers. Dat valt na deze week niet meer te ontkennen. Wij dienen ootmoedig zowel Beke als u met kransen te behangen. Zelden was eerherstel meer op zijn plaats.

Beke heeft het ons donderdag gemakkelijk gemaakt, door dat eerherstel alvast zelf voor zijn rekening te nemen. Tijdens zijn integrale kaping van de avondjournaals – een pittige stunt die in een democratie nooit eerder was vertoond – zette hij zijn verwezenlijkingen nog eens grondig in de verf. Ware het niet dat de kinderen tijdig in bed moesten, hij had ook Terzake en De afspraak nog volgepraat, zo lang is de lijst met mijlpalen waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn. Zonder dat wij ons daarvan bewust waren, heeft hij de natie in een nieuwe plooi gelegd. En wat kreeg hij daarvoor terug? Commentaar, hoon en spot! Af en toe zelfs kritiek op zijn beleid. Geen wonder dat de maat vol was.

Kwaliteitsmedia

Dat mag voor u ook stilaan gelden. Na 35 jaar in de actieve politiek wordt het de hoogste tijd dat u krijgt wat u verdient: een correcte, gepaste plek in de geschiedenisboeken. Als iemand Vlaanderen in een beslissende plooi heeft gelegd, dan bent u het. Ik schreef het al eerder en weet het nu zeker: u bent de invloedrijkste Vlaamse politicus van de jongste decennia. En wat kreeg u daarvoor terug? Commentaar, hoon, spot en altijd maar kritiek. Van mij en vele anderen. U bent de enige politicus van wie ik ooit heb gezegd dat ik hem een racist vind. Foei. Kome er, mijnheer Dewinter, ook voor u: eerherstel. De maat is vol. Het kan volstaan. Het is nu wel genoeg geweest.

U weet ongetwijfeld wat mij deze week over de streep getrokken heeft: De Stemming, de peiling naar kiesgedrag en ideologische zienswijzen van de Vlaming, georganiseerd door twee robuuste kwaliteitsmedia (De Standaard en de VRT) en twee universiteiten (VUB en UA). Het hoofdstukje over migratie en identiteit was in alle opzichten zo fout dat ik er een voos en branderig gevoel aan overhoud – zoals ik dat vaak heb bij uw bijdragen aan het debat. Maar dat ligt dus geheel aan mij, weet ik nu, want voor de openbare omroep, een topkrant en twee universiteiten was het geen probleem om uw wereldbeeld eens in een paar stellingen te gieten en af te toetsen bij Het Volk.

Instellingen

Ik vermoed dat u niet bij de brainstorm aanwezig was, maar mocht dat wel zo geweest zijn, dan had u vast de hele tijd grijnzend zitten te knikken – een bol Koninck in de ene en een worstenbrood in de andere hand, zoals het de echte Vlaming betaamt, nietwaar. Daar begon het al mee, met die “echte” Vlaming, en de vraag wat je moet doen om dat te zijn als je een – jawel! – niet-westerse migrant bent. Wat volgde, was een muffe hutsepot aan stellingen die zo uit uw pen hadden kunnen komen. Uiteraard stonden “onze cultuur en gewoonten” op het lijstje: die moeten “ze” overnemen. De instellingen en wetten van “ons” land moeten “ze” respecteren. Bart De Wever mag rechters aanvallen, fraudeurs mogen geld in Panama parkeren en hufters hun auto op het voetpad, dat dondert niet – zolang “zij” de wet maar respecteren en zich Vlaming “voelen”. Ja, of je al dan niet een “echte” Vlaming bent, hangt ook af van je “gevoelens”. Wie al eens een boek over de liberale democratie las, zakte los door de grond. Maar blijkbaar doen we niet meer aan liberale democratie als het over niet-westerse migranten gaat. En als “hen” dat niet bevalt, gaan “ze” maar terug vanwaar ze kwamen, of hun ouders of grootouders.

Leerstoel

Het fundament van dit onderzoek, mijnheer Dewinter, was het door u geïntroduceerde onderscheid tussen het “eigen volk” en “vreemdelingen”. U hebt ook van de intellectuele elite de hersens jarenlang doordesemd en gekneed. Ook in de politiek. U wil met Geert Wilders Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node bezoeken en wordt, terecht, tegengehouden. U zoekt onrust en opschudding. Maar ja, Conner Rousseau en Sammy Mahdi schofferen ook veel mensen die in Molenbeek wonen. Het verschil met u is dus niet fundamenteel, maar gradueel. De enige stelling die in De Stemming ontbrak, luidt: “Een echte Vlaming is blank.” Die durfden ze nog niet voor te leggen aan De Echte Vlamingen. Was nochtans zeer interessant geweest.

U hebt gewonnen, mijnheer Dewinter. Nothing more to prove. Een leerstoel aan de UA, een duidingsprogramma op Canvas en een column in De Standaard dringen zich op.

Uw integratie is voltooid

Joël De Ceulaer, senior writer