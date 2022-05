▶ Beste Egbert Lachaert, u was inwisselbaar met Joachim Coens van cd&v

Beste Egbert Lachaert

De wereld staat in lichterlaaie. Het is alsof we onlangs pardoes over de drempel van een nieuw tijdperk zijn gestruikeld – jongere collega’s, die over een hip en veerkrachtig stel hersens beschikken, gewagen van een zogenaamde vibe shift. De krant zwicht onder het zwaardere nieuws, wij serveren onze lezers – uit plichtsbesef, maar soms met tegenzin – elke dag een optelsom van enge calamiteiten. Oorlog en vrede, leven en dood, klimaat en inflatie, Amber Heard en Johnny Depp. Dat begint te wegen, op den duur.

En zo komt het dat ik deze week, in een brief aan de voorzitter van Open Vld, toch eens een wat frivolere kwestie wil aansnijden – teneinde het weekend aan te vatten met een montere glimlach om de lippen. Ik zou het met u willen hebben, mijnheer Lachaert, over de trage ineenstorting van het liberalisme in Vlaanderen. Voor u is dat uiteraard een bar vooruitzicht, voor de onbevangen waarnemer wordt het een momentje van verpozing en verstrooiing – in 2024 zit ik op verkiezingsavond met een zak popcorn voor de buis.

Leedvermaak

Normaal gesproken zou ik u nu nog niet lastigvallen met al dat leedvermaak, maar toen ik woensdag in Knack het interview met uw partijgenoot Bart Tommelein las, wist ik dat er geschiedenis was geschreven. In een dubbelgesprek met Johan Vande Lanotte stootte Tommelein deze waarlijk historische zin uit: “Ik ben en blijf liberaal, maar ik vraag me af of een puur liberale partij nog zin heeft, en of we als traditionele partijen niet beter opgaan in een groter geheel dat de belangen van de mensen vooropstelt.”

Ofschoon ik al een dagje ouder ben en behoorlijk onhip, ervoer ik bij het savoureren van die uitspraak iets wat je ook alleen maar als een vibe shift kunt omschrijven. Ik moest mij in ieder geval even stevig vasthouden aan de tafelrand, tot het geduizel voorbij was en ik herlas wat er stond: uw partij moet, samen met de andere traditionele dutsen, opgaan in “een groter geheel” dat “de belangen van de mensen” vooropstelt. Vindt Tommelein.

Eerst die belangen. Op het eerste gezicht betreft het hier een nobele gedachte. Groots in al zijn eenvoud. Lovenswaardig ook. Bij nader inzien is het stuitende onzin. Geen enkele politicus zal ooit het tegendeel beweren, en dus is het een holle, zinledige mededeling. In de politiek kun je maar scoren als je voorstellen doet waar anderen het mee óneens zijn. Tevens is er het banale inzicht dat “de” belangen van “de” mensen niet bestaan. Zeg eens, wiens belangen had Tommelein volgens u zoal op het oog? Die van Marc Coucke, of die van de alleenstaande vader met vier kinderen die elke dag de post rondbrengt?

Wereldje van verschil.

Whatsappgroepjes

U zit nu te knarsetanden, want u vond dat interview met Tommelein zelf ook niet slim. Ik las dat er in een aantal liberale whatsappgroepjes behoorlijk is gevloekt. U bent juist bezig met de operatie Liberaal Vuur, om de ideologie scherp te stellen, want een liberale partij – vergeeft u mij een lichte geeuw – is zeker vandaag meer dan ooit nodig. Of zo. Als de marketeers u kunnen overtuigen om eens flink in de buidel te tasten, gooit u er straks ook nog een nieuwe naam tegenaan. Niets blijft uw partij bespaard.

Let wel, de natie is u dankbaarheid verschuldigd. Als u net voor de tweede covidgolf niet op het gaspedaal had geduwd om een federale regering te vormen zonder N-VA, dan zou de ramp niet te overzien zijn geweest. Dat politieke doelpunt nemen ze u niet meer af, al is uw relatie met Bart De Wever sindsdien te vergelijken met die van Heard en Depp.

Maar als partijvoorzitter was u inwisselbaar met Joachim Coens van cd&v, die straks opstapt. Mocht u ooit met hem van plaats hebben geruild, we zouden het niet gemerkt hebben. U klinkt coherenter, maar bij de luisteraar gaat alles ook het ene oor in en het andere weer uit. U kunt geen van beiden wat De Wever, Rousseau en Bouchez wél kunnen: uzelf in het brandpunt van het debat zetten, zorgen dat het over u en uw partij gaat.

Kleuterklas

Net zoals Groen, dat zichzelf tot ontploffing zal brengen met een onbekend en onervaren voorzittersduo, zullen Open Vld en cd&v zo zoetjesaan van de bühne worden geborsteld door de kiezer. Die wil een raak antwoord op de grote vraagstukken van deze tijd, geen slap geklets over hoe iedereen “die werkt en zijn best doet erop vooruit moet gaan” – de samenleving is geen kleuterklas. U verdampt niet omdat u zich in het midden bevindt, maar gewoonweg omdat u irrelevant wordt bevonden.

Het is de burger die herverkavelt, mijnheer Lachaert, zelf zult u dat nooit doen. Een fusie of kartel van Open Vld en cd&v zou trouwens niet werken: het geheel zou minder zijn dan de som der delen – 1 plus 1 zou geen 3 zijn, maar 0,5. De hardnekkige kiezers die nu nog overblijven, lopen gillend weg als er tsjeven op de lijst staan. En vice versa.

Nee, behoudens een fameuze vibe shift gaat u geen roaring twenties tegemoet.

Met bemoedigende groet

Joël De Ceulaer, senior writer