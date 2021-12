Beste Eddy Demarez, wordt het geen tijd om er een streep onder te trekken?

Beste Eddy Demarez

Het woord valt de laatste dagen erg vaak: disproportioneel – vooral met betrekking tot bepaalde coronamaatregelen, die buitensporig en compleet overdreven zouden zijn. Ik zou het in deze nieuwjaarsbrief willen gebruiken voor de behandeling die u de voorbije maanden te beurt is gevallen. Het leek hier bij momenten goddamnit het Wilde Westen wel, waar men de slechterik eerst twee knieschoten geeft en hem dan, bloedend als een rund, vastbindt aan een hengst die men het dorp uit jaagt, de desolate prairie in. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak met mededogen aan u heb gedacht. Het is dat 2021 zo gul was met urgenter en belangrijker nieuws, anders had ik u al veel eerder geschreven.

Ik keur uiteraard niet goed wat u allemaal aan vunzige opmerkingen hebt verkocht over de Belgian Cats, laten we het daarover om te beginnen wel eens zijn. Dat soort praatjes spaart u beter voor de kroeg, in het holst van de nacht, na de zevende Duvel. En dan nog. Alleen was het nooit uw bedoeling dat uw woorden overal zouden worden uitgezonden. Dat is geen excuus, maar in bepaalde opzichten toch een verzachtende omstandigheid. U had pech dat uw microfoon nog aanstond. Slecht opgelet. Zoals de man die dat schalkse berichtje en die dickpic voor zijn minnares per abuis naar zijn vrouw verstuurde.

Grofheid

Sommigen zullen zeggen: ‘Het is juist heel góéd dat die microfoon aanstond, nu beseffen we tenminste weer wat er nog altijd op sommige machistische werkplekken leeft.’ En ja, dat is ook wel waar. Ordinaire, vrouwonvriendelijke praat is niet zo uitzonderlijk als de beschaafde lieden onder ons soms durven te hopen. Ik ken mediajongens en politici die héél héél blij mogen zijn dat er op cruciale momenten in hun loopbaan geen microfoon was om hun grofheid vast te leggen, want dan stonden ze niet waar ze nu staan. Ik wil maar zeggen: er is wel degelijk een probleem, en dat probleem moet aangepakt.

Maar het leek de laatste maanden alsof u alleen, namens alle misogyne hufters, de toorn van de massa moest torsen. Dat is hard: het zwakke individu tegen de ziedende menigte. Ik weet niet hoe het met uw psyche gesteld is, maar als u ondertussen weer elke morgen met frisse moed de tanden staat te poetsen, dan ben ik blij voor u. Want uw lijdensweg is nog niet ten einde, zo lees ik dezer dagen in de kranten.

Het was nochtans goed begonnen. Met, zoals dat hoorde, uw verontschuldigingen. U gaf toe dat u “zwaar over de schreef” was gegaan, dat u hieruit “lessen zou trekken” en ervoor zou zorgen dat het “in de toekomst niet meer zal gebeuren”. Maar dat volstond niet. Eerst zette VRT-baas Frederik Delaplace u op non-actief. Hij stuurde u onmiddellijk naar huis met de boodschap dat hij nog wel zou zien “of”, en zo ja “hoe”, u het werk ooit zou kunnen hervatten. U kreeg ook een sanctie, maar niemand mocht weten welke. Werd er een deel van uw salaris ingehouden, moest u thuis bij Delaplace het onkruid gaan wieden, kwam Goedele Wachters u elke avond billenkoek geven? Wij weten het niet.

Heropvoeding

Begin december lazen we dat u opnieuw aan de slag was. “Wij werken in vertrouwen aan een geslaagde terugkeer achter de schermen”, aldus de VRT. “Dit traject staat in het teken van herstel. We maken er om privacyredenen geen details over bekend.” De toon van dat bericht was niet verwelkomend: blijkbaar ziet men u als een soort heroïnejunkie die uit de goot werd gevist en in een dwangbuis naar de Dienst Ontwenning moet. De VRT heeft trouwens ook “externe organisaties” ingehuurd (geld zat!) om de hele sportredactie mee te nemen in “een traject over inclusiviteit en integriteit”. Ik vind het prima, hoor. Leve de ideale wereld die in het verschiet ligt! Maar dat begint naar heropvoeding te ruiken.

Wat ik ook prima vind: het gesprek dat u ondertussen hebt gevoerd met Ann Wauters, de topvedette van de Belgian Cats. “Ik kan er niet veel over zeggen”, liet ze de pers weten, alsof het geheime onderhandelingen over de nucleaire ontwapening van Iran betrof. En er volgen nog gesprekken met de Cats, de toenadering wordt voortgezet. Nogmaals: hip hip hoera, en allemaal niets op tegen, maar wordt het stilaan geen tijd om er een streep onder te trekken? Naderen we niet het punt waarop de gevolgen van uw uitspraak licht disproportioneel zijn? Is het niet Enough Already? Ik zou dat wel durven te suggereren.

Het. Is. Genoeg. Geweest.

Serie

Mag ik een tip geven? Neem uw leven weer zelf in handen. Verzamel uw energie en stoot bij Canvas de deur open met de mededeling dat u een serie wil maken naar aanleiding van uw belevenissen. Na Hanne danst en Thomas speelt het hard is het tijd voor Etiquette met Eddy, een programma over omgangsvormen. U trekt, vermomd met baard en pruik en gewapend met een verborgen camera, rond om mensen af te luisteren. Waar u iets onbetamelijks hoort, grijpt u in en corrigeert u. Succes verzekerd. Lachen geblazen ook. Qua plan B zou ik zeggen: neem ontslag en zoek een leuke baan.

Gelukkig nieuwjaar

Joël De Ceulaer, senior writer