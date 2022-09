Beste Chris Janssens, er gaat geen dag voorbij zonder clitoris in de krant

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Chris Janssens

Wie dacht dat uw coming-out als homo een spat op het blazoen van een bekrompen bende zoals Vlaams Belang zou zijn, is eraan voor de moeite. De partij heeft niet geaarzeld om er meteen de vruchten van te plukken. In Bobbejaanland, waar tijdens een knusse familiedag onlangs het 45-jarige bestaan van de politiek gestuurde vreemdelingenhaat in Vlaanderen werd gevierd, duwde men u op het podium om nog eens duidelijk te zeggen waar het qua menselijke sekseverhoudingen op staat: “Laat het nog maar eens gezegd zijn: een jongen is een jongen en een meisje is een meisje, een man is een man en een vrouw is een vrouw. Wie dat niet wil begrijpen of aanvaarden, de boom in!”

Buitengewoon slimme zet. De partij die wil duidelijk maken dat België niet het OCMW van de wereld is, stuurt een tot Belg genaturaliseerde vluchteling naar het debat. De partij die wil zeggen dat het welletjes is met de eisenbundel van mensen met een beperking, zet een rolstoelgebruiker voor de microfoon. De partij die afstand wil nemen van wat de doorsnee-Vlaming als gendergekte ziet, geeft het woord aan iemand die pas uit de kast is gekomen. Als trouwe partijsoldaat deed u braafjes wat u gevraagd werd. Wie zijn ziel aan de duivel verkoopt, moet door de knieën. Een retorisch talent is aan u niet verloren gegaan, maar u deed dat niet onverdienstelijk. Die geslachten zijn blijven hangen, zeg maar.

En toch, mijnheer Janssens, had er volgens mij méér in gezeten. Ik voelde dat u speechte met de handrem op. “Een man is een man en een vrouw is een vrouw” - dat werkt vast bij een deel van uw doelgroep, het is een lekker hondenfluitje, maar inhoudelijk bekeken doet het wat sullig aan. Het is iets wat zelfs Servais Verherstraeten zou kunnen zeggen, en dat is toch de lakmoesproef voor politieke redevoeringen: quid Servais-factor? Mocht ik uw spindoctor zijn, dan had ik u geadviseerd om gas te geven. Blik op oneindig en rechtervoet op het pedaal. Als spookrijder op de snelweg der weldenkendheid. U had een voorbeeld kunnen nemen aan uw Italiaanse zuster Giorgia Meloni.

Schoorsteen

Hebt u al eens een speech van haar gezien? Zij gaat helemaal los op identiteit, tradities en extreemrechts slachtofferschap. Zij is christen, vrouw, moeder, Italiaanse en dat wil ze zo houden, porca miseria nog aan toe. Gedaan met de liberale sloop van geloof, geslacht, gezin en grond. Ze wil geen identiteitsloze consumentenslaaf worden in de kapitalistische hel - ja, soms valt het verschil tussen ultrarechts en ultralinks echt niet te ontwaren.

Meloni kan u tot voorbeeld strekken. Richt uw kompas op de onderbuik van Vlamingen die verlangen naar de tijd toen iedereen zijn plaats nog kende in de natuurlijke orde der dingen. Toen de meester je nog een saflet tegen je oren gaf als je niet oplette, Zwarte Piet nog onbeschroomd door de schoorsteen gleed, moeder kookte en vader winden liet, men ’s zondags ter kerke ging, en mannen het nog gewoon met vrouwen deden en vice versa. Laat dit mijn puntje van kritiek zijn: dat laatste element ontbrak in uw speech.

U zou daar nochtans mee kunnen scoren. Denk maar even mee. Uw partij is sowieso op weg naar een overwinning. Zelfs al loopt Jan Jambon tot mei 2024 constant met een menhir op zijn rug en steekt hij elke dag een everzwijn aan het spit, dan nog zal hij na deze week nooit meer Sterke Jan zijn. Stel u voor hoe u zich als Sterke Chris kunt profileren mocht u voor God, partij en Vlaamse natie verzaken aan iets waarvan simpele stervelingen bezeten zijn: seks. Mijn tip: onthoud u voortaan van elke vorm van vleselijke vereniging.

Zegt de Bijbel niet dat wie gehoor geeft aan “onterende, tegennatuurlijke verlangens” de toorn van God over zich afroept? Vindt uw eigen fractiegenoot Filip Brusselmans niet dat u altijd “abnormaal” zult zijn? Noemde VB-stichter Karel Dillen u niet “ontaard”? Vindt Filip Dewinter uw geaardheid geen “modeverschijnsel”? Herinner u ook de tweet van uw halve partijgenoot Theo Francken, die zich afvroeg of de wereld doordraaide, met die lingerie, schmink en andere “ongein” voor mannen. Dát sentiment, doe daar uw voordeel mee.

Lingerie

Zeg nee tegen alles wat afwijkt en prijs gezinswaarden. Lingerie is voor vrouwen, abortus en buitenechtelijke fornicatie horen in het strafrecht. Mensen verlangen naar koteletten, eenvoud, normaliteit, voetbal en moorden in de krant. Tegenwoordig gaat er geen dag voorbij of er staat een clitoris in, met alle anatomische details en dito tips voor betere seks die - weliswaar na een halve dagtaak - uitmondt in klaterende orgasmes. Alsof het leven tegenwoordig nog niet lastig genoeg is voor de mensen!

Sommigen zullen het Kneuterig noemen. U noemt het Gezond Verstand. Vlaanderen heeft rust nodig, en wie dat niet snapt: de boom in! De coïtus blijft, maar louter om kindjes te maken. Een man is een man, en daarom doet een vrouw er goed aan zich voortaan alleen nog met een hoofddoek in de publieke ruimte te begeven.

Zedige groet,

Joël De Ceulaer, senior writer