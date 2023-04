Beste Brugge, toon ruggengraat en kom op voor uw burgers die onder aanval liggen

Beste Brugge,

Mijn familie heeft in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in de gastvrijheid van u als stad. Door te tonen hoe men mensen opvangt en omarmt die op de vlucht zijn voor oorlog in het thuisland of aanvallen door politici met een extremistisch geloof. Mensen die daarna een grote rol zijn gaan spelen in het culturele leven van de stad, die internationaal aanzien en economische meerwaarde creëerden. Erg vergelijkbaar met vandaag.

In 1656 ontving mijn voorvader Marc als burgemeester van het Brugse Vrije de Engelse koning Karel II, die onder vuur lag van tribale rivalen. Deze gastvrijheid resulteerde in goede handelsverdragen, geschenken en privileges voor de Bruggelingen. Die internationale gastvrijheid is het DNA van Brugge. U, Brugge, ligt nu onder vuur van een doorzichtige, laffe, leugenachtige aanval. En dan ook nog eens door figuren die erg bekend staan om hun racistische prietpraat en doorzichtige tactieken om individuen de mond te snoeren. Daarvoor moet je enkel maar een paar Twitter-tijdslijnen bekijken en laten analyseren. Toon als­tu­blieft ruggengraat en kom op voor uw burgers die onder aanval liggen. Wees trouw aan uw DNA. Het betreft deze keer een van mijn beste vriendinnen, een van de meest verbindende personen die ik ken.

Tegen mijn peers, mijn groepsgenoten, witte oudere mannen uit de middenklasse, wil ik het volgende zeggen. Als u zichzelf echt als intelligent en belezen beschouwt, dan is het hoog tijd om eindelijk eens te beseffen dat het woord ‘wit’ niet per se en uitsluitend slaat op de huidskleur van een individu of enkele individuen. Met ‘de witte mens’ wordt meer een politiek economisch systeem bedoeld dat gestoeld is op uitsluiting, uitbuiting, roof en plundering. Waarbij raciale suprematie het verzinsel was dat moest goedpraten dat wij onze welvaart razendsnel aan het opbouwen waren door medemensen (en hun land en eigendom) gruwelijk uit te buiten. Het gaat om een politiek, een ideologie, die tot op de dag van vandaag actief en levend is. Een verdelingsmechanisme ook, om de vele verschillende slachtoffers van die politiek en dat economisch systeem uit elkaar te drijven en hun krachten te verdelen.

Als iemand dus klaagt over ‘witte mannen’ dan gaat dat niet zozeer over u persoonlijk, of over mij persoonlijk. Die terechte aanklacht gaat over het politieke en economische systeem dat racisme in de hand houdt, dat seksisme goedpraat en zich voedt met ongelijkheid. En ook over iedereen die te weinig doet om die onrechtvaardigheid weg te werken. Onrechtvaardigheid bestrijden zou een hele normale menselijke houding moeten zijn. Daar is weinig activistisch aan. Door niets te doen word je eigenlijk medeplichtig en hou je het in stand. Een wereldwijd politiek economisch systeem dat nog steeds een heel continent onderdrukt houdt, weliswaar op nieuwere innovatievere manieren, maar nog steeds met enorme gezondheidseffecten als gevolg. Kijk naar het meest recente voorbeeld van vaccinapartheid tijdens Covid-19.

Als slachtoffers van die eeuwenlange onderdrukking en intergenerationele bedreiging van gezondheid en overleving dan eens uit frustratie een wat straffere uitspraak doen, dan moeten wij daar helemaal niet zo hysterisch op reageren. Want dat zijn die reacties wel degelijk, ze hebben alle kenmerken van een irrationele hysterie, een massahysterie bijna, die hele groepen mensen betovert, over alle partijgrenzen heen. Ook journalisten, presentatoren, senior schrijvers en boekverkopers: het is best zielig om te zien hoe jullie zich zo kritiekloos laten meeslepen in deze inhoudsloze golf van hysterie. Als kleuters over elkaar rollend om toch maar het luidst ‘woke’ te kunnen roepen.

Wat is dat ‘woke’ trouwens? De angst om eens wat van de eigen relevantie te verliezen, meer kan ik daar echt niet in zien bij mijn groepsgenoten. Ik heb het fenomeen goed en lang bestudeerd. En internationaal velen met mij. Conclusie is: een inhoudsloos containerbegrip dat te allen tijde kan ingezet worden als denkbeeldige, externe schuldige voor alles en als verzamelnaam voor iedereen die het hierboven beschreven overheersende politiek economische systeem bekritiseert. Of het nu over klimaat gaat, over ongelijkheid, over gender of over racisme. Het dapperst en meest hoopvol zijn nog de vele jongeren die zich blijven verzetten tegen dit zelfdestructief systeem.

Oh Brugge, sinds wanneer zou u als trotse stad waarde hechten aan de bevelen van een burgemeester van die andere stad aan het water. Zeker als die gewoon klakkeloos de ranzige, racistische aanvallen van een extreemrechtse partij reproduceert. En zwaait met het zelfverzonnen maar onbestaande ‘woke’ als vergoelijking voor het vernietigen van een persoon. Sinds wanneer zou dat iets zijn wat wij van onze grootmoeders geleerd hebben en waarop ze trots zouden zijn?