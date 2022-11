Beste blind getrouwden, jullie werden genaaid voor de kijkcijfers

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste blind getrouwden

Bij sommige tv-programma’s volstaat de aankondiging alleen al om van wanhoop vervuld uit het raam te springen. Bij andere duurt het zeven volle seizoenen voor je erachter komt naar welke mensonwaardige snert je de hele tijd hebt zitten te kijken.

Die preventieve zenuwinzinking word ik gewaar als ik bedenk dat Tom Waes over enkele maanden op de openbare omroep Het verhaal van Vlaanderen zal brengen, waarin hij met “historische re-enactments” wil tonen hoe het Vlaanderen van vandaag er vroeger uitzag. De canon tot tv-serie gekneed, dus - met, u gelooft het niet, extra financiële steun van de Vlaamse regering. Tenzij Waes in een van die afleveringen een Vlaamse SS-officier speelt die met een vrachtwagen door Antwerpen rijdt om Joodse burgers uit bed te sleuren en als vee naar Mechelen te transporteren, zal Het verhaal van Vlaanderen een bespottelijke leugen zijn, platte politieke propaganda vermomd als entertainment. Noord-Koreaanse televisie maar dan iets beter gemaakt, zeg maar.

Zie, het is nog niet begonnen en ik wind mij al op!

Vakantie

En dat heb ik bij Blind getrouwd dus nú pas, na zeven seizoenen lang als een trouwe loebas voor de buis te hebben gelegen. Verstand op nul en chillen maar, was het devies. Televisie is nu eenmaal vaak op haar best als verstrekker van geestdodende junk. Het kan mij soms niet simpel, plat en ordinair genoeg zijn. Zolang het maar éérlijk simpel, plat en ordinair is, zoals Temptation Island of Love Island, bijvoorbeeld. Daar is de deal met de deelnemers duidelijk: gratis vakantie en vijftien minuutjes roem in ruil voor wat privacy en emoties - die de kijker meer leren over de menselijke natuur dan een kloeke fictiebibliotheek.

Tot voor kort hoorde ook Blind getrouwd voor mij in dat rijtje thuis. Het is minstens even ontspannend als die eilandshows en ook met u lijkt de deal helder: een panel zoekt voor elk van u een partner, met wie u éérst trouwt, om daarna pas te onderzoeken of dat wel zo’n goed idee was als experten van tevoren dachten. Boeiend concept, daar niet van: u begint als het ware bij het einde en probeert dan een aanloop te zoeken die bij dat einde past. Alsof het voorbestemd was. Een beetje zoals Tom Waes dat zal doen: op zoek gaan naar iets dat er nooit geweest is, om Vlaanderen anno 2022 wat romantiek in te blazen.

Friendzone

Nieuwsflash: in beide gevallen is dat gedoemd om te mislukken. Aanstaande maandag, in de laatste aflevering, zal dat bevestigd worden. Mijn voorspelling: Dziubi en Brecht blijven getrouwd. Héél misschien geven Florence en Jiri het een kans, maar Lien en Joren, hier in beeld, alsmede Jana en Christiaan, zullen elkaar elegant in de friendzone parkeren.

Dat is de eerste reden waarom het programma niet meer om aan te zien is: die “expertise” waarmee men u aan elkaar heeft gekoppeld, is even wetenschappelijk als handoplegging bij hartaderbreuk of koude kompressen bij prostaatkanker. De cijfers bewijzen dat: zo’n 10 procent van uw huwelijken houdt stand. Negentig procent mislukt. U wordt begeleid door psychologen en seksuologen die hun diploma’s zouden moeten inleveren - dit jaar is zelfs Ingeborg ‘Spuit mijn vaccin maar in de vuilnisemmer’ Sergeant van de partij. Zij gaf onder meer een yogales waarbij u, teneinde de romantische band wat aan te halen, piano moest spelen op de ruggengraat van uw partner. Mag in de canon, wat mij betreft!

Voor de zoveelste keer: verliefdheid is geen checklist. Het is niet omdat je allebei graag skiet, van ezels houdt of sneakers verzamelt, dat het relationeel zal klikken. Verliefd word je op een blik, een haarlok, een voor anderen onzichtbare krul in de bovenlip, een glimlach, een rake opmerking of rare stilte. Ja, verliefdheid kan overal de kop opsteken, behalve in een checklist. Verliefdheid kan niet worden afgevinkt.

Bond zonder Naam, doe er uw voordeel mee!

Opdringerig

Deze brief om te zeggen dat u de laatste cohorte bent die ik zal volgen. En de belangrijkste reden is het fysieke en emotionele misbruik dat ik dit seizoen met lede ogen aanschouwde. Zo werden Jana en Christiaan heel snel bijna opdringerig aangespoord om seks met elkaar te hebben. Na afloop bleek het een afknapper te zijn geweest voor Jana, die - voor de ogen van een paar honderdduizend kijkers - bekende liever een “ruigere man” in bed te hebben. Christiaan zat er opgelaten bij en vroeg zich af wat hij dan had moeten doen, “haar pyjama kapotscheuren of zo?”

Ik voelde mededogen met u allebei, lieve Jana en Christiaan. Het had niet mogen gebeuren, en als het toch gebeurd was, had men dat niet mogen uitzenden. Ik werd, met plaatsvervangende gêne, teruggeworpen naar de tijd dat ik als knaap bij het medisch onderzoek de slip moest laten zakken en op mijn hand moest blazen.

De waarheid, beste blind getrouwden, is ruiger dan een wip met Waes: zoals de VRT zich laat naaien voor de Vlaamse identiteit, werden jullie genaaid voor de kijkcijfers.

Bezorgde groet

Joël De Ceulaer, senior writer