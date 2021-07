Beste Bart Somers, u lijdt aan politieke vernieuwingskoorts

Beste Bart Somers

Het zijn kwaadaardige tijden. De ene catastrofe heeft het land nog niet verlaten, of daar valt de andere al uit de hemel, als waren wij het doelwit van een haast duivels sarcasme. Gelukkig kunnen wij rekenen op u en andere Vlaamse politici om er af en toe toch eens een komische noot tegenaan te gooien. Zo leidde de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen – die u als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur hebt voltrokken – deze week tot een hilarische uitspraak van Brecht Warnez, die als CD&V’er deel uitmaakt van uw meerderheid. CD&V is een koele minnaar van deze maatregel, en daarom hoopt Warnez dat u “voldoende extra middelen” zult uittrekken om mensen via het middenveld te overtuigen om tóch te gaan stemmen. Een kostelijk idee! Ik hoef niet meer te gaan stemmen, maar de overheid moet een paar miljoen belastinggeld uitgeven om mij toch naar de stembus te lokken. Nog preciezer geformuleerd: ik mag in mijn nest blijven liggen op verkiezingsdag, maar iemand zal mij – Op! Mijn! Eigen! Kosten! – toch nog uit bed proberen te sleuren. Nou. Geef die Warnez een Nobelprijs naar keuze.

Stofje

Nu goed, mij zal het niet gauw overkomen, dat ik een verkiezing oversla. Ik ben niet zo makkelijk ontroerd, maar als ik tussen al die medeburgers mijn beurt sta af te wachten om een bolletje in te kleuren, zit er altijd toch een stofje in mijn oog. De representatieve democratie, mijnheer Somers, is een rottig, kreupel, rampzalig systeem – het deugt voor geen millimeter. En toch moeten wij het liefhebben, koesteren en aan ons hart drukken, omdat alle mogelijke en denkbare alternatieven veel erger zijn. Wie iets aan dat systeem wil veranderen, moet héle goede redenen hebben. En die hebt u niet. U lijdt, net zoals uw groene Mechelse kompaan Kristof Calvo, aan politieke vernieuwingskoorts.

Akkoord, u wil de verkiezingen alsnog niet afschaffen, maar u bent er een zootje van aan het maken. Laten we even overlopen. Bij Europese verkiezingen hebben meerderjarigen nog altijd opkomstplicht, 16- en 17-jarigen hebben stemrecht. Federaal en Vlaams blijft de opkomstplicht bestaan, en hebben minderjarigen niets te zeggen. Op lokaal niveau wordt opkomstplicht dus stemrecht, maar alweer niet voor 16- en 17-jarigen. Bent u er nog? Democratische inspraak moet simpel zijn: één man (m/v/x), één stem. Met respect voor de traditie. In België is dat: opkomstplicht, zodat elkeen op gelijke wijze betrokken is bij de aanduiding van politieke vertegenwoordigers. Weet u waar uw maatregel onder meer toe zal leiden? Meer macht voor lokale potentaten met een absolute meerderheid – de oppositiekiezer zou kunnen denken dat stemmen zinloos is. Ja, in Mechelen zitten u en Calvo straks echt gebeiteld. Slim bekeken!

Rietje

En dan moet de échte sloop van het electorale proces nog beginnen. Steeds meer politici laten hun oren hangen naar de profeten van de politieke vernieuwing die neerkijken op het huidige systeem omdat het de Grote Problemen niet aankan, met helemaal bovenaan uiteraard: de fatale opwarming van het klimaat. Deze week las ik in Knack hoe David Van Reybrouck en Eva Rovers – schrijvers, geliefden en partners in crime – de rest van hun leven zullen besteden aan het redden van de planeet. Het gebruik van geweld is daarbij een optie die ze voorlopig nog even willen uitsluiten. Dat vind ik wel zo prettig, want ik ben van de vreedzame soort en ik zou niet graag door veganistische millennials in elkaar worden getimmerd omdat ik een biefstukje zit te eten en cola met een rietje drink.

Soit. Van Reybrouck en Rovers willen wel dat we burgerpanels loten om de Oplossing te zoeken – panels waarin ook klimaatontkenners mogen zetelen. Zo zondigen ze tegen de eigen logica, maar een kniesoor die daarop let: loting is per definitie lukraak, dus je wéét helemaal niet of je zo’n ontkenner aan tafel krijgt. Deze brief, mijnheer Somers, om u te vragen dat soort modieuze ongein te willen vermijden.

Pluspuntje

Om te behouden wat goed is, en behalve het klimaat niet ook nog eens onze democratie te verwoesten, pleit ik tégen politieke vernieuwing, en vóór politieke, euh, veroudering. Dat wil zeggen: we laten verschillende partijen op het veld die een heldere visie hebben, en waaruit we kunnen kiezen. Die visie mag evenwel nooit een dogma worden: ratio en wetenschap moeten altijd het stuur in handen houden. Marketeers worden in het water gegooid, academische vorming komt in de plaats. Bestuurskracht is een pluspuntje. We gaan de Wetstraat opnieuw Frankvandenbrouckiseren, zeg maar. Beleidsmakers doen wat moet gebeuren, en behandelen de kiezer niet als een hansworst.

Dat betekent dat naast mitigatie ook adaptatie een plek heeft in het klimaatbeleid. Door onze uitstoot terug te brengen, bewijzen we onze kleinkinderen een dienst. Door ons aan te passen, zorgen we ervoor dat je in 2030 niet moet kunnen zwemmen om nog te gaan stemmen. Als dat laatste tegen die tijd nog mag van u.

Electorale groeten!

Joël De Ceulaer, senior writer