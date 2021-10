Beste Anuna De Wever, wie u spaart omdat u een jonge vrouw bent, neemt u niet ernstig

Beste Anuna De Wever

U ziet dat niet, maar er ligt momenteel een zweepje naast mijn toetsenbord. Telkens als ik even wil pauzeren, ontbloot ik het bovenlijf en gesel ik mijzelf tot het leder begint te verkleuren en ik een lichte bloedgeur waarneem. Een gepaste en verdiende straf voor het leed dat u door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld de laatste twee weken werd berokkend. In plaats van hem onmiddellijk het zwijgen op te leggen en een muilpeer te verkopen, heb ik in mijn hoedanigheid van interviewer toegestaan dat Gert Verhulst in deze – nochtans goedmoedige – krant een puntje van kritiek formuleerde op uw klimaatmarsen. Het was allemaal iets te veel van het goede, peinsde hij, en de reden voor de zwakke verkiezingsuitslag van Groen in 2019.

Door de zondvloed aan commentaren, en ook wel door uw eigen cassante reactie, stond u derhalve wéér maar eens volop in het centrum van de aandacht. Terwijl iedereen weet dat u liever in de luwte blijft, om in alle discretie de aarde te redden, was u het voorwerp van menig krantenartikel en opiniestuk – The Economist en The New York Times vonden geen plek in hun kolommen, maar de cover van Knack haalde u deze week wel. Sommige mensen blijft echt niets bespaard. Gelieve mij daarvoor te willen verschonen.

Slavenhandel

U zult hopelijk wel willen toegeven dat uw fameuze tweet een paar liter olie op het vuur gooide. Maar niet, zoals u later aangaf, omdat u te ‘ongenuanceerd’ was geweest. In geen geval, mevrouw! Uw bericht ten aanzien van Vlaanderens favoriete rijkaard was volledig correct. Elke nuance ervan klopte als een zwerende vinger in de anus van een hond. Hoe men hem ook wendt of keert, de heer Verhulst is een ‘oude witte heteroman’. Hij torst in het hippe denken een zware verantwoordelijkheid voor de slavenhandel, de loonkloof, de teloorgang van de televisie en het fossiele militair-industrieel complex – en moet dus zwijgen over het klimaat. Mag ik zo vrij zijn, mede uit eigenbelang, om deze manier van denken onrechtvaardig te vinden? Sedert Plato weten wij dat het lichaam de kerker is van de ziel. Niemand kiest ervoor om oud, wit, man én hetero te zijn. U hebt uw fysieke, identitaire kenmerken ook niet zelf gekozen: in Knack noemt u zichzelf een ‘jonge queer vrouw’. Waarbij u gemakshalve vergeet dat u wel degelijk – ja, komt-ie! – ook ‘wit’ bent. Nare lui zouden zeggen dat u op de intersectionele bingo van de onderdrukking slechts drie vakjes mag afvinken. Niet slecht, doch suboptimaal.

Laten we dus de bal spelen, en niet de man of vrouw. En laat ik in deze alinea formeel de witte vlag hijsen. Ik kom in vrede, mevrouw De Wever. Met een ootmoedige bekentenis: door de coronacrisis ben ik u beter gaan begrijpen. Vond ik vroeger haast elke vorm van doemdenken compleet belachelijk, dan weet ik nu dat je soms de naderende apocalyps onder ogen moet durven te zien om jezelf en de anderen tot actie aan te zetten. Dat is wat u doet, en ik neem daar mijn hoed voor af. Ik zal u nooit adoreren, zoals Knack op de cover een beetje doet (‘Anuna De Wever: beledigd, beschimpt en weer opgestaan’, het leek wel een paasnummer), maar mijn respect hebt u. Uw diagnose klopt. Als er een catastrofe in de lucht hangt, moet er ingegrepen worden. Zo vroeg en zo snel en zo krachtig mogelijk.

Go early and go hard: dat is bij corona hét advies. Hetzelfde geldt voor het klimaat. U verwoordt het in Knack zeer juist: die crisis is even ‘urgent’, alleen ogenschijnlijk minder ‘acuut’. We have to act now! Ik sta als één oude witte heteroman achter u. Als de rollator het uithoudt en ik gespaard blijf van prostaatklachten, kom ik op 10 oktober betogen.

Kapitalisme

Maar bij respect hoort altijd kritiek. Wie u en uw standpunten spaart omdat u een ‘jonge queer vrouw’ bent, neemt u niet ernstig. En dat doe ik wel. Gevraagd naar een remedie voor de klimaatcrisis, werpt u elke vorm van technologie achteloos terzijde en predikt u letterlijk de revolutie: het kapitalistische systeem moet worden vernietigd. En dat vind ik – ik ga eerlijk zijn – niet echt aangewezen. Niet alleen omdat revoluties altijd uit de hand lopen (de ene dag ben je de held, de volgende dag sta je voor het executiepeloton), maar ook omdat ons economisch model – met alle nadelen die erbij horen – het enige is dat mensen uit de armoede weet te tillen. Voor elk leeuwenpetje dat de N-VA tijdens het WK wielrennen uitdeelde, kon een Chinees de armoede op de boerderij ontvluchten om in een naaiatelier de kost te verdienen. Ik juich de consumptiemaatschappij toe, omdat mijn consumptie voor veel medemensen werk betekent.

Ook technologie moeten wij omarmen alsof ons dierbare leven ervan afhangt, mevrouw De Wever. Denk aan de vaccins die ons bevrijden uit ellende die eindeloos leek. Als men uw redenering over het klimaat had toegepast op corona, dan was er maar één manier geweest om uit lockdown te geraken: allemaal onze adem inhouden.

Goed voor het klimaat, dat wel.

Uitstootvrije groeten

Joël De Ceulaer, senior writer