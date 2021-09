Besparen op onderwijs terwijl je er EU-subsidies voor krijgt: dat verdient een herexamen

Maarten Rabaey is journalist.

De 100 miljoen euro besparingen die de Vlaamse regering wil winnen op de rug van de onderwijswereld zorgt terecht voor verbijstering bij de koepels en bonden. Als er één departement is dat broodnodige investeringen vergt, zijn het wel de scholen, waar de volgende generaties zich moeten klaarstomen voor onze snel veranderende arbeidsmarkt.

De bonden wijzen erop dat er onlangs nog een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kwam, waarvoor 188 miljoen euro extra middelen werden beloofd. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, haalt daarom in een gesprek met deze krant zwaar uit naar Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Er zijn ons dingen beloofd zonder dat de cheque gedekt was. Dit kun je toch moeilijk vooruitziend beleid noemen?”

De nieuwe besparing rijmt niet met de grote noden die leerlingen en onderwijzers nu al in de dagelijkse praktijk treffen. Denk maar aan het aanhoudende lerarentekort, de infrastructuur van veel scholen die dringend aan modernisering toe is en de inhaalbeweging die nodig is om versneld te digitaliseren.

De bezuinigingen zijn des te opmerkelijker omdat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich onlangs nog op de borst klopte dat hij 2,25 miljard euro voor de Vlaamse regering binnenhaalde uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie.

Een deel daarvan werd in het relanceplan voorzien voor het Vlaamse onderwijs, waaronder 318 miljoen euro investeringen voor de ‘Digisprong’. Doel is onder meer om de uitrustingsgraad met digitale tools (tablets en pc’s) van onderwijsinstellingen te verhogen, want die ligt nu lager dan het EU-gemiddelde. De Vlaamse regering besliste eind april dit jaar al 229 miljoen euro subsidies vrij te maken voor de aankoop van laptops.

Dat is uiteraard lovenswaardig. Alleen merkten vele ouders en leerlingen uit het secundair daar vervolgens weinig van. Zij werden begin dit schooljaar geconfronteerd met gepeperde rekeningen voor de verplichte aanschaf van laptops, meestal bij dezelfde fabrikant die op aangeven van de regering raamcontracten sloot met de koepels.

Deze praktijk staat haaks op wat de regering aan de Commissie motiveerde in haar subsidieaanvraag. Daarin schreef men: ‘Het gratis ter beschikking stellen van hardware en software voor alle leerlingen is een belangrijk initiatief waarmee de digitale kloof in de toekomst kan worden verkleind.’

Nu volgen dan ook nog eens nieuwe besparingen. Is de moraal van dit verhaal dan dat Europees publiek geld voor ons onderwijs nu enkele private spelers achter de Digisprong ten goede komt en de scholen, leerlingen en hun ouders nog extra gaan mogen betalen voor deze diensten?

Het Vlaams Parlement zal de minister van Onderwijs hopelijk ontbieden voor een herexamen, om deze en andere vragen over zijn begroting op te helderen.