Cathy Galle is journalist.

Voor de zoveelste keer in de pandemie zijn we maar wat blij dat we journalist geworden zijn en geen politica. Journalisten hoeven namelijk niet te beslissen over strengere maatregelen in volle pandemie. Beslissingen nemen gaat ook het best op basis van duidelijke informatie. Die ontbreekt deze keer. De waarheid is dat we niet weten wat er precies op ons afkomt. Alleen dat het naar alle waarschijnlijkheid huge zal zijn. Met omikron valt niet te lachen.

De nieuwe variant speelt het, toch vanuit zijn oogpunt bekeken, heel slim. Als een lopend vuurtje verspreidt hij zich, en trekt zich weinig aan van immuniteit door eerdere besmettingen of dubbele prikken in onze arm. We lijken er allemaal aan te moeten geloven. Toch diegenen die nog geen boosterprik gekregen hebben. Want boosters kunnen het gevaar wel voor een stuk tegenhouden.

Al is er naast de boosters nog wel een mogelijk lichtpuntje. Voorlopige data tonen dat omikron minder agressief zou zijn dan zijn voorgangers, wat wil zeggen dat de meesten van ons er enkel een snotvalling aan zullen overhouden. Maar als we weten dat ongeveer één procent van de besmetten toch in het ziekenhuis terechtkomt en die groep besmetten door omikron aanzienlijk zal vergroten, mag het duidelijk zijn dat vooral onze zorg opnieuw met een fameus probleem zit.

En dus moet er ingegrepen worden. Dat weten ook de dames en heren politici die rond de ondertussen beroemde en beruchte Overlegcomité-tafel gaan plaatsnemen. Het debat gaat al niet meer over al of niet verstrengen, wel over hoeveel strenger het wordt.

Als het aan de GEMS ligt, de expertengroep die de overheid adviseert, wordt er stevig ingegrepen. Ze adviseren onder andere een vervroegd sluitingsuur in de horeca, contactbubbels van maximaal 2 à 3 huishoudens, verplicht telewerk en de afgelasting van alle massa-evenementen, ook die buiten. Ze willen ook de mogelijkheid voorzien om, indien nodig, niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen te sluiten.

Zullen we dus de komende feestdagen zonder last minute kerstcadeaus en bijgewerkt kapsel aan de feestdis moeten verschijnen? Dat valt nog af te wachten. De soep die de GEMS de politiek voorschotelt, wordt, tot grote frustratie van de experten, doorgaans niet zo heet gegeten.

Bovendien is er nog een ander aspect waar we rekening mee moeten houden, zegt microbioloog Bruno Verhasselt (UZ Gent) in deze krant. We moeten de burger vooral ook blijven duidelijk maken dat het wél degelijk zin heeft om vol te houden. Want door alle doemberichten over omikron bekruipt velen een gevoel van onmacht, een gevoel dat we het toch niet meer kunnen tegenhouden. Wat de motivatie danig kan doen slinken.

Een omikronramp vermijden zonder dat de bevolking haar moed verliest. Dat is de grote uitdaging van het Overlegcomité. Faites vos jeux, dames en heren politici. Het is tijd om uw fiches op tafel te leggen.