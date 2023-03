Benoem een klimaatwetenschapper als overheidsbestuurder bij BNP Paribas

BNP Paribas bevindt zich – nog maar eens – in het oog van de storm, omdat de bank de fossiele industrie verder blijft financieren. De Belgische overheid is een van de referentieaandeelhouders van de Franse bank, maar laat hem begaan.

Uit een recent rapport van de Franse ngo Reclaim Finance blijkt dat BNP Paribas een cruciale rol speelt in de financiering van belangrijke nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen. BNP Paribas verstrekte in 2021 een gesyndiceerde lening van maar liefst 10 miljard dollar (zo’n 9,5 miljard euro) aan Saudi Aramco, de grootste oliemaatschappij ter wereld. Ook vorig jaar trad BNP Paribas op als een van de kredietverstrekkers voor een lening van 14 miljard dollar (zo’n 13,2 miljard euro) aan datzelfde Aramco.

Het wekte dan ook weinig verbazing dat BNP Paribas twee weken geleden – als eerste commerciële bank ooit – werd gedagvaard in een klimaatzaak. Een groep Franse ngo’s eist dat BNP Paribas stopt met de financiering van nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen.

Geheel in dezelfde lijn riepen zeshonderd wetenschappers de raad van bestuur van BNP Paribas op om elke vorm van financiering van olie- en gaswinning te stoppen. Deze wetenschappers, onder wie verschillende coauteurs van de IPCC-rapporten, wijzen er in hun open brief in het Franse magazine L’Obs op dat de financieringsstrategie van BNP Paribas lijnrecht ingaat tegen het akkoord van Parijs.

De wetenschappers kregen steun uit onverwachte hoek: Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat namens Ecolo, deelde de open brief van de wetenschappers op Twitter. Die reactie deed menig wenkbrauwen fronsen.

De Belgische overheid is, via haar investeringsvehikel FPIM, al sinds de financiële crisis van 2008 aandeelhouder van BNP Paribas en was tot vorige week zelfs de grootste aandeelhouder. Ondanks haar grote belang én haar bestuurders heeft de Belgische overheid nooit reële invloed kunnen of willen uitoefenen op het beleid van de bank.

De staatskas wordt jaarlijks gespekt met een aantrekkelijk dividend, maar de Belgische overheid moet daarvoor wel lijdzaam toekijken hoe BNP Paribas financieringen blijft verstrekken die haar eigen klimaatambities ondergraven en die regelrecht indruisen tegen de wetenschappelijke consensus rond klimaatverandering.

Daarbovenop heeft de Belgische overheid op dit vlak al geen te beste reputatie. In de ‘Klimaatzaak’, waarvoor het beroep nog steeds hangende is, werden de Belgische overheden in 2021 collectief veroordeeld voor hun nalatige klimaatbeleid. Dit klimaatbeleid was zodanig ondermaats dat het de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt.

Welnu, het is hoog tijd dat minister Vincent Van Peteghem (cd&v), bevoegd voor FPIM, ingrijpt. Zolang de Belgische overheid aandeelhouder is van BNP Paribas is het minste wat de burger mag verwachten dat de overheid zich eindelijk opstelt als een actieve en kritische aandeelhouder.

Bijvoorbeeld door de financiering van de fossiele industrie door BNP Paribas zowel intern als publiekelijk in vraag te stellen, door standpunt in te nemen over deze Franse rechtszaak, of – waarom niet – door eens een klimaatwetenschapper voor te dragen als bestuurder?