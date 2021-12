Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Als een popgroep ermee ophoudt, brengt dat dikwijls lange ooooh’s en aaaah’s van ontgoocheling teweeg: wij denken hierbij aan het einde van The Beatles (1969), Led Zeppelin (1980) en The Radio’s (1994).

Niet zo bij het einde van The Clement Peerens Explosition. De zucht van verlichting dat deze bende gestoorde halftalenten met een drankprobleem ermee ophouden resoneerde tot ver voorbij Jupiter.

Het bericht werd gelanceerd in een duivelse, briljant opgezette en schandalig georkestreerde marketingcampagne waaraan alle Vlaamse media medeplichtig waren. Het kon niet op.

Eerst twee uur de rode loper bij Sofie Lemaire op Radio 1, daarna koppen en herdenkingsartikels op alle sites en in alle kranten en zelfs het ooit zo voorname radionieuws van de openbare omroep liet zich niet onbetuigd.

“‘Vinde gij mijn gat niet te dik in deze rok’ zeggen tijdens het radionieuws. Nooit gedacht dat ik dat zou mogen doen.” Dat meldde het welbespraakte nieuwsanker Charlotte Crul op Twitter, meteen nadat ze het nieuws had voorgelezen en je kon haar horen blinken van trots.

Close reading van de persmededeling van de groep leerde ons dat de ­Explosition er niet meteen een einde aan maakt, zoals velen verhoopten, maar dat men de zaak nog wil rekken tot eind 2022. Op zijn best stoot de heer Matthysen tijdens het zingen of wat daarvoor moet doorgaan nu al een soort van doodsreutel uit, vooral in de refreinen, maar de ellende zal dus pas echt gedaan zijn in december 2022. Er stonden al 700 veelal Kempische groupies van Aertbeliën Sylvain op de gastenlijst die avond, dus dat concert was meteen uitverkocht.

Ooit verkocht Billy Joel Madison Square Garden in New York 75 keer na elkaar uit: voor minder gaat CPEX niet, vrees ik.

Eén lange lijdensweg.

De groep begon als een uit de hand gelopen grap, beweert de heer Matthysen zelf in interviews die allemaal via Zoom moesten, want niemand mag weten waar hij woont. Ik zal het u zeggen: hij betrekt al een tijdje het kasteel van Losange in Villers-la-Bonne-Eau nabij Bastenaken. Hij kon het voor een prijsje kopen van de erven d’Udekem d’Acoz na de dood van de vader van onze koningin. Daar brengt hij zijn tijd door met het fokken van renpaarden en het beleggen op de beurs. Vooral Chinese groeiaandelen.

Weinigen weten dat Clement zijn fortuin ontbloot werd in de eerste Panama Papers. Zijn deal met VT4 alleen al, waarvoor hij een ongegeneerd promospotje maakte (“Geft da kaske na is hier, ga kaakt allieën nor VT4”) bleek meer waard te zijn dan wat Club Brugge verdiende in de Champions League dit jaar.

Dat hij ermee stopt is dan ook zeik van boerenmie.

In 2023 al plant Studio 100 Clement: de musical. Dat hij ook gevraagd is om Wim Opbrouck te vervangen als Sinterklaas kon bij het ter perse gaan niet bevestigd worden.