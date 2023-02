Ben je je bewust waar ons vlees vandaan komt, dan maak je daar toch een probleem van?

‘Onze band met voedsel is te problematisch geworden’, zo luidt de kop van een interview met voedingswetenschapper Louise Fresco in De Morgen (DM 01/02). Ongetwijfeld lopen er mensen rond die te véél met voeding bezig zijn en er nog op geen enkele manier van kunnen genieten. Maar het gros van de bevolking bekommert zich in de verste verte niet genoeg om de impact van hun voedsel. En al zeker niet om de dieren die ze eten.

“Zorg dat je bewust bezig bent met voedsel, maar maak niet van alles een probleem”, laat Fresco optekenen. Een van die dingen waar ze geen probleem van maakt is het gelobby van de voedingsindustrie. “Iedereen lobbyt”, zegt Fresco, die toegeeft dat het niet met corruptie gepaard mag gaan. Maar los van corruptie hebben non-profitorganisaties gewoon onnoemelijk kleinere budgetten dan commerciële industrieën. Eerlijk is dat niet.

De nuance die Fresco graag aanbrengt in voedingsdebatten is vaak welkom. De dingen zijn nu eenmaal niet altijd eenvoudig of zwart-wit. Maar in dezelfde beweging worden voor veel van Fresco’s lezers de problemen weggenuanceerd. Wanneer de interviewer getuigt van haar twijfel tussen een broodje avocado en eentje met kip zegt Fresco dat er niet altijd een perfecte oplossing is. En ze sust: “Het welzijn van die kip moet in België en Nederland in principe goed zitten.” Af en toe kip eten is dus oké.

Maar wat, zo kunnen we ons afvragen, betekent bewust bezig zijn met voedsel? Dat je weet waar het vandaan komt, toch? En in het geval van vlees: dat je weet wat ermee gebeurde toen het nog een dier was.

Laten we even samen bewust kip eten, mevrouw Fresco. Kip uit de Lage Landen, jawel. Bewust als we zijn, weten we dat onze kippenfilets afkomstig zijn van dieren die zo’n zes weken oud werden (en dus nog kuiken waren). We zijn er ons van bewust dat ze heel dat extreem korte leven hebben doorgebracht op hun eigen uitwerpselen, in een donkere stal die in die tijd nooit werd schoongemaakt. De dieren zagen nooit daglicht. Ze hadden chronische last van gewrichtsproblemen, pootblessures of pijnlijke borstblaren door de vuile bodem. Ze leden permanent aan kortademigheid, zelfs bij minimale inspanningen. En hun moeder hebben ze nooit gekend.

Het welzijn van deze dieren, kortom, kun je alleen ‘oké’ vinden als je bijzonder lage standaarden aanhoudt over wat dierenwelzijn is, of over wat een dierenleven waard is. Hier valt niet van te genieten. Over andere zaken als milieuproblemen of zoönoses hebben we het dan nog niet eens gehad.

Niet overal een probleem van maken: het lijkt op het eerste gezicht goed advies. Mensen die dat wél doen, lijken hopeloos vermoeiend. Maar je ziet: ben je je bewust waar ons vlees vandaan komt, dan maak je daar toch een probleem van? En belangrijker nog: dan probeer je bij te dragen aan oplossingen.

We worden over te veel dingen in slaap gesust. Dank, mevrouw Fresco, maar ik blijf liever wakker. En voor u denkt dat ik niet meer van eten kan genieten: met volle teugen doe ik dat, van de heerlijke plantaardige keuken, zo ecologisch mogelijk. Waar nodig blijf ik met plezier problemen maken. Dat zou u ook moeten doen.