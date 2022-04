België kan heus het voortouw nemen in een internationale boycot tegen Rusland

IJskoud word je ervan. De beelden die dit weekend vanuit Boetsja, een voorstadje van Kiev, tot bij ons komen zijn weerzinwekkend. Lijken, achtergelaten op straat, soms met de handen op de rug gebonden. Burgers, koudweg afgemaakt door Russische soldaten die zich intussen hebben teruggetrokken uit Oekraïne. In een massagraf hebben ze Oekraïners gedumpt als vuilnis. Volgens de burgemeesters zijn er minstens 300 inwoners om het leven gebracht.

Het is een nieuw dieptepunt sinds het begin van de oorlog. Eerder bombardeerden Russische gevechtsvliegtuigen een kinderziekenhuis en het theater in Marioepol, waar in de schuilkelder een duizendtal burgers veiligheid zochten.

De afslachting in Boetsja doet nog meer naar adem happen. De Russen konden hun slachtoffers recht in de ogen kijken. Allicht smeekten ze om genade. Wat gaat er om in het hoofd van zo’n soldaten? Ze delen taal en cultuur. Waren het geen broedervolkeren? Toch maakten ze hen meedogenloos af, soms voor de ogen van hun naasten.

Wat er zich afspeelde in de voorstad van Kiev is geen alleenstaand geval, zo valt te vrezen. In een eerste rapport tekende de ngo Human Rights Watch huiveringwekkende getuigenissen op over Russische soldaten die plunderen, verkrachten, burgers executeren. Gedocumenteerde feiten, niet enkel uit Boetsja, maar ook uit andere delen van Oekraïne. Wat als straks ook duidelijk wordt hoe de Russen hebben huisgehouden in steden als Marioepol of de omgeving Charkiv?

Hugh Williamson, directeur bij Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië, heeft het over “onvoorstelbare en bewuste wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers”. “Deze daden moeten onderzocht worden als oorlogsmisdaden”, zegt hij. Gelijk heeft hij. Na de oorlog zullen de Russische leiders zich moeten verantwoorden in het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De westerse wereld schreeuwt zijn verontwaardiging uit, de halve Wetstraat incluis. Helemaal terecht. Toch zouden de beelden, ondanks de horror, ons niet mogen verbazen. Dit zijn niet enkele soldaten die op drift zijn geslagen. Hier zit een systeem achter. Het hoort bij manier van oorlogvoeren van de Russische president Vladimir Poetin. Zijn troepen hanteerden tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog een even nietsontziende gruwel, tot alle leven uit de stad Grozny en haar bevolking was verdwenen.

Aan de internationale gemeenschap om op te treden. Wie nog overtuigd moest worden: Poetin is een oorlogsmisdadiger. Hoeveel rode lijnen moeten er overschreden worden? Militair ingrijpen blijft bijzonder delicaat, maar sancties kunnen worden opgedreven. Alle opties moeten op tafel komen. Hoelang nog voeren we diamanten in vanuit Rusland? België kan heus het voortouw nemen in een internationale boycot. En moeten we niet dringend beginnen kijken hoe we zelf van het Russische gas en olie kunnen afstappen, zoals Litouwen heeft gedaan? De vraag dringt zich op: willen we Poetins oorlog, gruweldaden incluis, verder blijven financieren?