België kan een voortrekkersrol spelen in de poging om de democratie in Niger te herstellen

Maarten Rabaey is journalist.

De situatie in Niger verslechtert snel. De Europese Unie moet hoogdringend bemiddelen, of verdere instabiliteit van de regio zal ook ons in de staart bijten. België beschikt over troefkaarten om op EU-niveau mee de leiding te nemen.

Defensiechefs van het West-Afrikaanse regionale blok Ecowas kwamen donderdag bijeen in Ghana om de coup van 26 juli in Niger te bespreken, nadat hun deadline aan de junta om verkozen burgerpresident Mohamed Bazoum vrij te laten en weer aan te stellen verstreken was. Ze overwegen gewapend ingrijpen, wat ze sinds 1990 achtereenvolgens en met wisselend succes deden via hun militaire arm Ecomog tijdens regionale conflicten in Liberia, Sierra Leone, Ivoorkust, Mali, Gambia en Guinee-Bissau.

Er zijn deze keer niettemin veel risico’s verbonden aan een interventie in Niger. De vrees bestaat dat gevechten uitmonden in een bloedige oorlog waarin nieuwe milities het licht zien, boven op bestaande terreurgroepen als Boko Haram, IS en Al Qaida.

Bovendien is Niger de zoveelste Afrikaanse staat die ten prooi valt aan instabiliteit in de geografische gordel tussen kreeftskeerkring en evenaar. Elke nieuwe vorm van geweld krijgt zo per definitie een grensoverschrijdend gevolg, door de proliferatie van lichte wapens en vluchtelingenstromen. De gevolgen van de coups in Mali en Burkina Faso of de recent opgelaaide burgeroorlog in Soedan spreken boekdelen.

Niger is ook een cruciale schakel in de geopolitieke strijd om ertsen. Omwille van zijn uraniummijnen, grondstof voor kerncentrales en -wapens, wikken de grootmachten nu hun opties. Frankrijk, met een direct belang in de ontginning, en de VS zijn met name beducht om die voorraden niet in de handen van Rusland en China te laten vallen. Beide landen geloven niettemin nog in een diplomatieke oplossing. Zo sturen de VS eind deze week hun nieuwe ambassadeur Kathleen FitzGibbon naar Niger. Ze zal in haar nieuwe post niet haar geloofsbrieven overhandigen aan de illegale junta maar lijkt wel bereid er mee te willen onderhandelen, ook al omdat de VS met het Nigerese leger samenwerken in de strijd tegen islamistische rebellen.

Dit is een uitgelezen moment voor de EU om zich aan te sluiten bij een bemiddelingspoging om de Nigerese democratie te restaureren. België kan een voortrekkersrol spelen. Nog maar in juni kwam ons land met de nu gevangen president Bazoum én het leger een akkoord overeen om samen te werken rond ontwikkelingssteun én defensie. Er werd ook militaire steun beloofd. We zijn dus on speaking terms met alle partijen, wat onze regering in een unieke positie brengt om een rondetafel te organiseren.

Zoals minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) begin juni nog zei: “Niger is en blijft een belangrijke partner van België. We kunnen het ons niet veroorloven ons terug te trekken als het moeilijk wordt. Het is trouwens naïef om te denken dat de toenemende onveiligheid daar geen impact zal hebben op ons hier in Europa.”

De klok om nog een vreedzame uitweg te vinden tikt wel ongenadig snel weg.