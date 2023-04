België, het land dat niet van verkiezingen houdt

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Deze week zal het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie de datum van de volgende Europese verkiezingen vastleggen. We zullen dan ook officieel de datum van onze regionale verkiezingen kennen en als de federale regering niet vroegtijdig zou vallen ook voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De waarschijnlijkste datum is 9 juni 2024.

De studenten- en de jongerenorganisaties zijn daar niet blij mee, want die dag valt middenin de examens (DM 14/4). Hun ongenoegen is volledig terecht. Des te meer omdat jongeren tussen 16 en 18 jaar voor het eerst voor de Europese verkiezingen zullen mogen stemmen, op voorwaarde dat ze zich vooraf in het kiesregister inschrijven.

De reacties van de studenten en scholieren hebben op de sociale netwerken ironische commentaren uitgelokt die vaak begonnen met ‘in mijn tijd’ en de nadelen van een stembeurt middenin de examenperiode probeerden te relativeren. Maar stemmen is meer dan een bezoekje aan het stemlokaal. Wie de verkiezingen serieus neemt, en zeker de eerste keer, zoekt informatie, discussieert, volgt de campagne en vormt een opinie. Dat vraagt meer tijd dan een kruisje zetten. Als je al tientallen jaren op dezelfde partij stemt zonder vragen te stellen, begrijp je niet wat het betekent om over je keuze na te denken. We zouden net blij moeten zijn dat jonge mensen hun burgerplicht ernstig nemen.

Overschaduwd

Op politiek vlak is 9 juni ook een ongelukkige datum voor de partijen die het meest op de jonge stemmen rekenen, zoals Groen. Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout sprak op Twitter van “een jammerlijke zaak”. Zijn de ecologisten vergeten dat ze de vierde staatshervorming hebben goedgekeurd, die voorzag dat de gewestverkiezingen met de Europese verkiezingen zouden samenvallen? En ook de zesde staathervorming, die er de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers aan toevoegde?

Is het niet vreemd dat een land de facto een externe Europese instantie over de datum van zijn nationale verkiezingen laat beslissen? Het is nog absurder omdat de nationale verkiezingen de Europese volledig overschaduwen, terwijl de Europese Unie sinds de recente opeenvolgende crisissen een veel grotere rol speelt in het politieke debat.

Tussen haakjes, de jongeren van 16 tot 18 jaar zullen zich kunnen uitspreken over de toekomst van Europa en dat is een goede zaak. Maar ze zullen geen stem hebben op het communautaire vlak, dat toch veel bevoegdheden heeft die hen rechtstreeks aangaan (zoals onderwijs en jeugdbeleid), of die hen sterk interesseren (zoals sport en cultuur).

Hoe dan ook dreigen ook de verkiezingen voor de deelstaten waarschijnlijk naar de achtergrond te verdwijnen. Het lijkt er nu al op dat de verkiezingscampagne geplaagd zal worden door de communautaire retoriek die de andere gemeenschap verantwoordelijk stelt voor alles wat fout loopt in het land.

Om de haverklap

We kennen de argumenten van de partijen die beslist hebben de verkiezingen te laten samenvallen: we gaan de mensen toch niet verplichten om om de haverklap te gaan stemmen? Dat zou het regeringswerk verstoren en de bevolking een afkeer geven van verkiezingen.

Die argumenten houden geen steek. Ten eerste zullen we in elk geval volgend jaar twee keer naar de stembus gaan, want de gemeente- en provincieverkiezingen vinden plaats op 13 oktober 2024. Bovendien zullen de Belgen met het huidige systeem en behoudens vervroegde verkiezingen, in heel dit decennium maar drie keer kunnen stemmen: twee keer in 2024 en nog eens in 2029. Dat is veel minder dan in de meeste Europese landen.

Wat de impact op de stabiliteit van de regering betreft, volstaat het eraan te herinneren dat de regering van Charles Michel voor het einde van haar legislatuur gevallen is en dat de partijen van Vivaldi nu al sinds maanden een vaak agressieve campagne aan het voeren zijn. Wat de bevolking afkeer inboezemt, is niet het stemmen maar wel de schandalen, zoals de illegale pensioenbonussen in de Kamer of budgetoverschrijdingen in het Waals Parlement. Dat is de Belgische paradox: stemmen is verplicht, maar de partijen hebben ervoor gezorgd dat de burgers zich zo min mogelijk met hun zaken bemoeien.