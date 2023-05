Bekijk je het puur politiek, dan houdt minister Petra De Sutter zich kordaat recht, maar de Bpost-storm gaat allang niet meer over pure politiek

Dag lezer,

Van een ‘affaire’ over politiek mistasten is de zaak-Bpost geëvolueerd naar een economische kwestie die recht naar het hart gaat van het nationale postbedrijf. Inmiddels is duidelijk dat Bpost zijn omzet en winst kunstmatig oppompte door de facturen voor overheidsopdrachten op te blazen. Dat gebeurde op advies van duurbetaalde consultants en met medeweten van een deel van de bedrijfstop. En mogelijk ook met instemming van een deel van de politieke bewindslieden, met name van de PS.

Dat is geen kleinigheid. Bpost is een bedrijf dat in ons land zo’n 27.000 mensen te werk stelt. Het speelt een cruciale rol in de distributie van brieven, poststukken en pakjes en wist lang het imago op te houden van rendabel overheidsbedrijf. Wat blijft er nog over van die reputatie? Geen wonder dat de roep om ‘de post’ te privatiseren weer luid opklinkt. De argumenten om Bpost in overheidshanden te houden, smelten stilaan weg.

Bekijk je het puur politiek, dan heeft voogdijminister Petra De Sutter zich vakkundig staande gehouden in de storm. De gedetacheerde Bpost-medewerkers op haar kabinet stuurde ze terug. In de Kamer verdedigde ze zich kordaat én eerlijk. “Een beginnersfout of een inschattingsfout: noem het zoals u wilt. Het punt is dat ik een slechte praktijk uit het verleden heb doorgezet, en dat was fout”, zei ze over de betwistbare detachering vanuit een beursgenoteerd overheidsbedrijf. Waarna ze meteen een plan op tafel legde om zulke overplaatsingen voortaan te verbieden.

De groenen kunnen het eerherstel voor haar topminister wel gebruiken. Hun partij staat er, een jaar voor de verkiezingen, wat pips bij. De ene na de andere volksvertegenwoordiger kondigt het afscheid uit de nationale politiek aan, wellicht mede vanuit het besef dat de verkiesbare plaatsen in 2024 duur zullen zijn. Onderwijsexpert Elisabeth Meuleman, die burgemeester wil worden in Oudenaarde, is de meest recente afscheidnemer.

Groen is één van de drie partijen die dit weekend, toevallig tegelijkertijd, op een partijcongres de ideologische lijn een opfrisbeurt wil geven. Geen van die drie - met ook nog N-VA en Open Vld erbij - kan oprecht zeggen dat hij de stembusslag over een jaar met vertrouwen tegemoet kijkt.

N-VA blijft natuurlijk een grote partij, maar wel één die in hevige concurrentie om het marktleiderschap is verwikkeld met radicaal-rechts en die met een matig rapport van de Vlaamse regering naar huis komt. Wellicht daarom werd de succesvolle lancering van de Canon van Vlaanderen door partijtoppers zo uitbundig gevierd.

Bij Open Vld is de vertwijfeling nog groter. Met een klassiek-liberaal pamflet probeert voorzitter Egbert Lachaert zijn partij weer als broedplaats van ideeën in de markt te zetten, maar dat is lastig als je tegelijk moet rijden en omzien naar de premier van een bonte coalitie in je rangen. Hoe moeilijk dat is, blijkt bijvoorbeeld uit de defensieve houding van de liberalen over de fiscale hervormingsplannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v).

Dan baren de ideeën die Vooruit-voorzitter Conner Rousseau slag om slinger lanceert meer opzien. Of het nu over de basisbaan, de kinderbijslag of migratie gaat: ophef lijkt verzekerd als de populaire partijleider het woord neemt. Daarmee zet Rousseau de ambitie kracht bij om van zijn tot voor kort zieltogende partij een leidende kracht in het politieke centrum te maken.

Al is er, zeker vanuit progressief oogpunt, ook kritiek mogelijk. Maar die kritiek moet je blijkbaar niet binnen de partij zelf verwachten. Bij Vooruit “blijven alle snaveltjes toe, ook als de voorzitter de grens van de eigen ideologische ruimte opzoekt”, schreef ik er dit weekend al over in een kritiek op het paternalistische kantje van het Conner-socialisme.

