Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, vogels en zijn vrouw.

Nu en dan bekruipt ons de zin om onze dagelijkse wandeling eens in een ander decor te maken. Dan rijden wij tien kilometer met de auto, parkeren hem aan dezelfde Our als die die hier voor onze neus voorbijkabbelt en trekken een bos in dat nauwelijks verschilt van het bos waar wij in wonen. En toch is het helemaal anders, en verfrissend.

Het doet me terugdenken aan mijn kindertijd. Mijn ouders, ofschoon van nederige komaf, hadden als een van de eersten in het dorp een auto, een DAF 44 Variomatic, een muisgrijs doosje met donkerrode plastic zetels. Elke zaterdag reden wij ergens naartoe, niet te ver, om een wandeling te maken en aansluitend mogelijk een ijsje te eten. Behalve naar Eindhoven of Maastricht gingen wij nooit naar het buitenland. Wij vlogen niet, stel je voor.

Maar aan die vijftig zaterdagen opgeteld hield je op het eind van het jaar een prima vakantiegevoel over. Er werd op de eerste schooldag ook nog niet gevraagd waar de kinderen op reis waren geweest – niemand deed dat, iedereen had twee maanden lang thuis in de tuin putten gegraven en oorlogje gespeeld. Het is mogelijk dat het zoontje van de notaris weleens ergens naartoe ging, maar die hield op zo’n moment wijselijk z’n mond.

Op maandag waren wij naar Schönberg gereden, een kwartiertje naar het noorden. Boef verdraagt intussen het autorijden, meer nog: hij begint ervan te genieten. Als het traag gaat durft hij, op de schoot van mijn vrouw zittend, zijn kop uit het raam te steken. Dat is heerlijk om te zien: met zijn grote oren plat en zijn ogen half dichtgeknepen hapt hij in de koele buitenlucht en laaft hij zich aan alle geuren die hem tegemoet waaien. Een half jaar geleden nog lag hij bij elke rit als een hoopje ellende op de achterbank over te geven. Soms kunnen wij zelf amper geloven welke enorme vorderingen dit dier heeft ­gemaakt.

Na de wandeling nestelden wij ons op het terras van het bezoekerscentrum van Schönberg, waar wij een blonde van Bellevaux en een frikandel met curryketchup en frieten bestelden. Dat was ouderwets genieten.

Wij hadden de smaak te pakken. Wij vulden de hele week met uitstapjes: eentje naar Ouren, waar wij uit de koelkast in het tuinhuis van onze vrienden Koen en Sabine altijd een Chouffe of een Chimay mogen pakken; een ochtend naar Stupbach, waar wij na de wandeling bij Marco in Zur Alten Mühle een forel Mullerin Art aten en een glas riesling dronken; een dagje naar Prüm, waar ik in de REWE mijn voorraad alcoholvrije Erdinger aanvulde, wij de heuvel achter de Salvatorbasiliek beklommen en ten slotte op het terras van Zur Alten Abtei een stukje zalm bestelden met daarbij een groot glas Franziskaner Weissbier.

Het was een spontane, onvoorziene, plezierige, geruststellende vakantieweek – haar eenvoud deed mij aangenaam en rustig terugdenken aan mijn jeugdjaren, aan mijn ouders in de fleur van hun leven, hun kracht en hun geloof in de toekomst, en alles wat zij voor ons wilden doen, hoe klein en bescheiden dat ook allemaal was, met hun koolputters­loon en hun muisgrijze DAF 44.