Bedankt om een keer de waarheid te durven zeggen

Diplomatieke rel

Geachte Mevrouw de minister, beste Caroline Gennez,

U kunt zich nauwelijks voorstellen hoe trots ik op u ben, dat u eindelijk als Belgische gezagdrager een keer de waarheid durft te zeggen over de schandelijke Palestina-politiek van de Israëlische regering. Nu zijn ze boos natuurlijk, want zodra je ook maar enige kritiek durft te geven op de Israëlische handel en wandel word je beschuldigd van anti-semitisme.

Herhaaldelijk stoor ik mij aan de houding van Belgische politici en ook aan de berichtgeving op de VRT. Conflicten worden steeds uitgelegd vanuit het Israëlisch standpunt. Vorige maand nog hoorde ik Rudi Vranckx in zijn programma over de Israëlisch-Palestijnse problemen het volgende verkondigen: “Ze hebben allebei gelijk en ze maken allebei fouten”, met als conclusie: nu zou ik heel graag een koffietje drinken op een terrasje in Tel Aviv.

Dagelijks lees ik berichten zoals ‘Settlers Have a Very Effective System for Forcing Palestinians Out of Their Homes’ dat vrijdag in de Israëlische krant Haaretz stond: ‘Herding sheep into others’ fields, preventing access to water, blocking roads, killing animals and breaking into homes in the middle of the night – these and other tactics are part of the daily terror perpetrated by settlers in Palestinian villages.’

Dat alles gebeurt steevast onder het oog en met de goedkeuring van het Israëlische bezettingsleger. Het is dagelijkse kost, niemand stoort zich eraan. Daarom doet het mij oprecht een oneindig genoegen dat er nu toch eindelijk een socialistische minister opstaat die de waarheid durft te zeggen.

Met veel respect, André Goudbeek

Waar is Wally Vervoort?

In deze krant had Luckas Vander Taelen het afgelopen weekend over achterhaalde structuren zoals zes politiezones in het Brussels Gewest. Veelvuldig wordt dit aangehaald als zijnde de heilige graal om problemen in Brussel op te lossen.

Eén grote politiezone voor 1,2 miljoen gekende inwoners en 400.000 à 500.000 niet-gekende, werkt ook niet. Een fusie van politiezones (of ook van gemeenten) leidt tot een nog groter Mexicaans leger.

Gewoon politie inzetten voor het echte politiewerk en niet op evenementen allerhande, zou al veel uren vrijmaken om de straat op te gaan als politiekorps.

En wat betreft Rudy Vervoort aka Wally; zolang men de toevloed van illegalen niet stopt, kan geen enkele politicus de toestand meester worden.

Er kan pas in voldoende opvang en onthaal voorzien worden als er geen illegalen meer bij komen en die uitgewezen moeten worden, effectief uitgewezen worden.

Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Eric Van As, Beveren