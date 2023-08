Bea Van der Maat was geen moeder van de natie, maar van haar kinderen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Zomer 2023: er gaan veel bekende mensen dood, er vallen er veel van hun voetstuk en het regent alle dagen. Sommigen die ons ontvallen worden zonder tussenkomst van de paus meteen heilig verklaard. Santo subito: van de doden niets dan goeds. Men noemt hen moeders van de natie of vrijheidsstrijders met een gouden strot die opkwamen voor hun zusters. De herinneringen aan hen en vele rake anekdotes echoën dagenlang op alle media, het verdriet is tastbaar en groot.

Bea Van der Maat, die deze week stierf, was geen moeder van de natie, maar van haar kinderen: na een tijd had ze geen zin meer in een mediacarrière en ging ze lesgeven. Twee exemplaren van mijn nageslacht kregen Engels van haar, maar dat was geen buisvak en dus hebben we elkaar nooit ontmoet bij het ouderlijk overleg na de examens, waarbij er bij het binnengaan zorgelijk werd gekeken met vaderlijke raadgevingen alom, maar bij het buitengaan de vakantie gelukkig gewoon kon beginnen.

Haar collega’s herinneren zich Bea als een lerares met een aanstekelijke lach: “We waren altijd blij als Bea in het publiek zat bij het schooltoneel”, staat op Facebook. “Haar lach maakte de voorstelling voor onze tieneracteurs zoveel beter.”

“We waren”, instagramt een vriend, “allemaal een beetje verliefd op Bea, toch?”

Ik pleit helemaal schuldig.

In haar laatste tv-interview met de kwajongens van De Canvas Popnacht zegt ze, ontwapenend en relativerend, dat die hele carrière in de spots voor haar niet zo nodig hoefde. Leuk zolang het duurde, maar toen kwamen er kinderen en ze had geen zin om in het weekend nog te gaan optreden, want dan kwamen de kinderen thuis van hun kot en dat vond ze veel belangrijker. Daarbij lachte ze haar immer aanstekelijke lach die de zon harder deed schijnen.

“Ge kunt ook rock-’n-roll zijn in de keuken”, zei ze ook nog, een uitspraak die ik op een tegeltje ga laten drukken voor in mijn eigen keuken.

Haar bescheiden naturel schittert nog meer als je deze week de berichten hoort van zangeressen die hun dansers koeioneren (Lizzo) of chef-koks die hun sommelier werkonbekwaam meppen (Hiele): de zenuwen geknapt van de zelfopgelegde druk en ego en stress, en de idiote waan dat je de beste of de populairste moet zijn en dat alles daarvoor moet wijken.

Groot zijn in iets kleins is een veel grotere verdienste, waarover niet bericht wordt in de media omdat het niet ­sappig of schandalig genoeg is.

De lach van Bea Van der Maat, die gaan we ons blijven ­herinneren. Die Lizzo niet.