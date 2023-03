BBB is in Nederland de grootste politieke vernieuwing sinds de vorige, en die was zelf nog maar een paar jaar oud

Mark Coenen is columnist.

Ik kom uit de tijd toen BBB ‘borsten billen buik’ betekende, een fitnessmethode om de omvang van minstens twee van die drie lichaamsdelen te doen verminderen, want over die borsten ben ik niet zeker, daarvoor is het te lang geleden. Nu is BBB in Nederland de grootste politieke vernieuwing sinds de vorige, en die was zelf nog maar een paar jaar oud.

Waar is de tijd dat reactionair Vlaanderen bewonderend opkeek naar Thierry Baudet, die een verfrissende nieuwe stem was en die de zaak vooruit zou helpen, alleen maar in de goede richting, dat spreekt? Bijna vielen ze over elkaar om die gladjanus tegen hun gilet te trekken: Gerolf Annemans noemde hem charismatisch en briljant, Theo Francken ging speechen op een congres van het Forum voor Democratie en vond Baudets boek De aanval op de natiestaat een openbaring. Snel bleek dat de man kierewieter was dan een modale grasparkiet met gedragsproblemen. Toen hij beweerde dat we geregeerd worden door reptielen of iets in die aard was de maat vol. Verder van het padje kon je moeilijk geraken in zo’n korte tijd. Plotseling was er geen Vlaamse politicus meer die nog met hem op hetzelfde podium wilde staan.

Na de implosie van het FvD staan ze in Nederland alweer op de banken voor een ander fenomeen: bovengenoemde BBB van ex-CDA-politica Caroline van der Plas veroorzaakte een nieuwe politieke landverschuiving bij de Provinciale Statenverkiezing. Meteen vaardigen alle Vlaamse partijen spionnen af om de werkwijze en de winst van BBB te doorgronden, partijstrategen schrijven zich nachtenlang ongans aan nieuwe inzichten gebaseerd op de winst van het Grote Onbehagen Van Landelijk Nederland.

Veel meer weten we nog niet, alleen dat BBB-stemmers het nu echt - écht - wel gehad hebben en dat de zaak op orde moet en wel nu en wel onmiddellijk.

Als de verkiezingen ergens over gingen, schrijft De Groene, was het over de schaarse ruimte: waar komen huizen, vluchtelingen en boeren? Overal elders dan in mijn eigen tuin, dacht de Nederlander, die daarin niet veel verschilt van de Vlaming, die daar verder ook geen oplossingen voor heeft maar het oneens is met ongeveer alle pogingen daartoe.

Men denkt aan een Vlaamse BBB: een Facebook-groep met die naam heeft al 13.000 leden en de ambities en de kwaadheid zijn groot. Goede redenen om aan politiek te gaan doen, maar het kerkhof ligt vol met ambitieuze en kwade mensen die het land gingen veranderen.

Borsten Billen Buik werd snel vervangen door alweer een nieuwe hype. En een nieuwe, en nog een nieuwe.