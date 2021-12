Bart Peeters over vierde uitstel van zijn concertreeks: ‘Een optreden moet een schaamteloos feest zijn’

De concertreeks die u in december in de Lotto Arena zou spelen, maakte deel uit van de festiviteiten rond uw zestigste verjaardag. We zijn twee jaar verder.

“Dat is toch surrealistisch? Exact twee jaar geleden speelden we de eerste reeks concerten van ‘Deluxe’, in januari deden we de tweede reeks, en de derde zou in mei 2020 doorgaan. Die hebben we nu dus voor de vierde keer op rij uitgesteld, en we weten niet eens wanneer die wél zal kunnen plaatsvinden.

“Twee weken geleden kwam een ploeg van VTM Nieuws onze kleedkamer binnengevallen, net voor een optreden in Roeselare. ‘Is dit jullie laatste optreden?’, vroeg de journalist? En ik dacht: ‘Wat?! Waar heb je het in godsnaam over?’ Ik vond: ‘Nu is de pers aan het overdrijven’, maar jullie rapporteerden gewoon de feiten. En bij de feiten moet ik mij neerleggen, ook al is dat niet mijn sterkste kant. Ik heb de neiging om de werkelijkheid niet zomaar te aanvaarden, ik denk dat er altijd wel een creatieve uitweg bestaat, en dat dacht ik ook vandaag, toen we die beslissing moesten nemen, maar ik vergiste mij natuurlijk. De regering is slimmer dan de zanger.”

Voor alle duidelijkheid: het is niet de regering die de optredens verbiedt.

“We hadden inderdaad kunnen spelen, voor een zittend publiek, maar dat zou indruisen tegen alles wat die ‘Deluxe’-concerten moeten zijn. Dat moeten schaamteloze feesten zijn, waarbij het dak er bijna letterlijk af gaat. Bovendien zouden we het koor van vijfhonderd zangers dat ons begeleidt, een mondmasker moeten opzetten. En zingen met een mondkapje, dat is zoals voetballen op krukken. Dan doen we het liever niet, en aan de reacties te zien, vinden de meeste fans dat een goede beslissing. Die willen zelf ook niet beknibbelen op de kwaliteit en het plezier. Dat andere optredens doorgaan, begrijp ik, maar deze shows zijn echt heel specifiek.”

U vertelt het nu met het enthousiasme dat we van u kennen, maar in het filmpje dat u op Instagram postte, zag u er terneergeslagen uit.

“Ik kwam net uit die vergadering met Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis waarop we de beslissing hadden genomen en ik had het nog niet verteerd. We waren er zo ongelofelijk klaar voor! De Ideale Mannen (de band van Peeters, SVB) speelden op het toppunt van hun virtuoze kunnen, ik ging elke dag joggen om opnieuw halsbrekende toeren te kunnen uithalen op het podium, ik volgde opnieuw zangles. Het was één grote natural high, want het circus was vertrokken. Die trein een halt toeroepen, dat doet pijn. Dan val je van een hele hoge toren. Maar nu gaat het al beter.”

Dit is niet de tik te veel voor u?

“Neen, omdat die hele coronaperiode voor ons nog goed is meegevallen: toen het kon, hebben we veel opgetreden, we hebben met De kat zat op de krant een nummer 1-album gemaakt, en ik ben voor televisie blijven werken. Ik mag niet klagen.”

Is het ook een financiële tik?

“Ik heb gelukkig een buffer, maar op een gegeven moment zei mijn vrouw toch: ‘Nu komt er toch al een hele tijd geen geld meer op de rekening.’ Ik maakte me vooral zorgen over De Ideale Mannen, mijn muzikanten, en over de andere mensen met wie ik werk. Maar ook zij hebben zich erdoor kunnen slaan. Die hebben als studiomuzikant gewerkt, ik heb ze bij mijn tv-werk betrokken, sommige roadies zijn tijdelijk in de farma-industrie aan de slag gegaan... Wij zijn bij de goeien.”