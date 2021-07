Bart De Wever, en anderen met hem, zullen de aanslag op Peter R. de Vries misbruiken

Het is ongelooflijk hoe bepaalde media in het dossier van Peter R. de Vries zonder concreet element de aanslag op de journalist aan één man toeschrijven, louter op basis van veel verbeelding, wilde verhalen en ongefundeerde deducties. Zonder enige opbouw wordt er beschuldigd. Nochtans hebben journalisten de deontologische plicht meerdere bronnen te checken alvorens iets te publiceren.

En zelfs indien dit wild gissen enige logica inhoudt en zelfs wanneer later blijkt dat het ook allemaal zou bewaarheid worden, dan nog is dit niet aanvaardbaar.

Wanneer zaken razend interessant zijn, schrikt de pers er niet van terug te misbruiken en zich te laten misbruiken. En dan voornamelijk die welbepaalde ‘onderzoeksjournalisten’ of ‘misdaadreporters’ die schrijven met een gesponsorde inkt. Wat resulteert in artikels met een welbepaald doel, bijvoorbeeld de publieke opinie op te ruien en rechters (die immers ook maar mensen zijn) een beeld te geven of een sfeer te doen opsnuiven voor een nakend proces.

In het geval-De Vries worden de feiten onmiddellijk gelinkt aan het dossier-Marengo. De uitspraak van het proces-De Vries is al bepaald voor het onderzoek zelfs maar goed van start is kunnen gaan. Aangestuurd door de pers. Ook in België hebben we dergelijke journalisten.

Misdaadjournalisten: wie zijn hun broodheren? Juist, de speurders en de (federale en lokale) parketten. Het lijkt of deze journalisten bijna allemaal een kopij hebben van strafdossiers. En zelfs van informatie die nog niet in een dossier is kunnen terechtkomen. Er bestaan rechtstreekse informatielijnen tussen deze mensen, waardoor deze journalisten lekker georiënteerd kunnen schrijven.

“Ach ja,” zal men mij zeggen, “Mary, jij doet dat ook. Kijk maar naar Reuzegom. Daar doe jij wat je anderen nu verwijt.” Maar in die zaak is het onderzoek gevoerd en wordt enkel duiding gegeven. Bovenal ben ik maar een advocaat en is mijn invloed beperkt.

Wat mij geweldig stoort is de manier van politieke recuperatie hier. Bart De Wever vond het al nodig zijn zegje te doen. Hij, en anderen met hem, zullen de aanslag op De Vries misbruiken om de war on drugs te intensifiëren, strenger te straffen en nieuwe straffen te bedenken (bijvoorbeeld een speciale straf wanneer journalisten, rechters, advocaten of politici het slachtoffer worden van een gewelddaad).

De mensen zullen meegaan in de gevaarlijke gedachtegang: hun verontwaardiging is opgehitst, terwijl we helemaal nog niet weten wat er nu eigenlijk echt is gebeurd.

Ik wens Peter R. de Vries en zijn naasten het allerbeste, en bijkomend vooral een sereen onderzoek.