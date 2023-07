‘Barbie’, oppervlakkige satire op een oppervlakkige wereld

Wie dezer dagen naar de film gaat, ontkomt niet aan een roze vloedgolf. De witte, slanke Barbie is zowaar gestrand in Barbieland, sixpack Ken mag er bij zijn en ook al hun meest diverse klonen, queens and queers. Zelfs de arthouse bioscopen kleuren roze. Ik heb dus ook Barbie over me heen laten lopen. De grote zaal van de eigenlijk popcornvrije Cinema Palace in Brussel zat tjokvol. De echte Barbie-fans hadden toch snoepgoed binnengesmokkeld om de roze beleving sowieso suikerzoet te maken. De sfeer in de zaal met bijna 400 zitjes was uitgelaten. Barbie opende met een geestige kwinkslag naar de proloog van Stanley Kubricks 2001 : A Space Odyssey (1968). Richard Strauss’ ‘Also Sprach Zarathustra’ zette een toon met verwachting. Maar het was de verschijning van Margot Robbie als stereotype Barbie die finaal alle geroezemoes in de zaal deed verstommen.

Regisseur Greta Gerwig en coscenarist Noah Baumbach maken meteen duidelijk dat er in de speelgoedwinkel van Mattel en in hun eigen filmwinkel ondertussen Barbies in alle etniciteiten in de etalage liggen. Er speelt ook welgeteld één mollige Barbie mee en er zijn Barbies en Kens in een rolstoel en met een prothese. Kijk eens hoe inclusief en divers de Barbie-wereld is. Speelgoedfabrikant Mattel, ondertussen een productiebedrijf met 101 filmplannen en evenveel marketing en merchandising, speelt het spel van woekerwinsten op en top politiek correct.

Big Barbie business

Het superkapitalistische ideaal, de consumptiezucht en het ideale lichaamsbeeld dat Barbie decennia lang heeft voorgehouden worden gehekeld, maar nooit zo hard dat het echt pijn doet. De film blijft braaf commercieel entertainment met hooguit wat camp gevoel. Speelgoedgigant Mattel, Mattel Films, distributeur Warner Brothers en de makers verdienen zonder enige twijfel een fortuin aan deze film die 100 miljoen euro kostte. Barbie is big business. Dat was, is en wordt zo. Big, Bigger, Biggest. De fictieve baas van Mattel wordt in de film ietwat belachelijk gemaakt, maar de echte CEO, Ynon Kreiz, zal zelf als laatste en beste lachen met de astronomische Barbie-winsten, uit de poppen zowel als uit de film en uit al het plastic wat nog komen gaat.

Gerwig en Baumbach kapittelen wel degelijk de fake wereld van de stereotiepe Barbie en de dommige, patserige prins op het witte paard, Ken. Fout patriarchaal leiderschap moet het terecht ontgelden, maar de spot is eerstegraads. Stereotiepe Barbie heeft doodsgedachten en cellulitis. Maar die lijken mij nogal luchtig en vluchtig van aard te zijn. Ze worden toch makkelijk weggezongen en weggedanst.

Fluks ritme

Het succesvolle (film)koppel Gerwig & Baumbach is helaas met handen en voeten gebonden aan de geformatteerde verbeeldingsmacht van het miljardenbedrijf Mattel, met inbegrip van het dure logo en efficiënt productplacement. Barbie is daardoor slechts een oppervlakkige satire op een oppervlakkige wereld. Een cosmetische karikatuur als het ware. Uiteraard zitten er grappige scènes in de film. Ik heb vooral moeten lachen met de visuele en fysieke humor. De pure slapstick, zeg maar. Van Barbie in stiletto’s tot Barbie in Birkenstocks. Met dank aan het flukse ritme van de film. Aan de inhoud van de voice-oververtelling, de monologen en conversaties heb ik me meer dan eens gestoord. Er worden te veel hoogdravende zedenlesjes opgevoerd. Als een film te belerend is, wordt hij minder boeiend.

Deze film wil een groot en breed publiek aanspreken, van de jonge en oude Barbie-fan over de pure amusementszoeker tot en met de filmfreak. Het maakt van Barbie ook te veel een compromis dat niet diep genoeg snijdt in het foute mens- en wereldbeeld.

Na de Barbie-film in snelle, roze vaart had ik nood aan wat trage cinema. Ik ben dan nog gaan kijken naar Trois couleurs: Rouge van Krzysztof Kieślowski. En ja, hoewel over kleur en smaak - naar het schijnt - niet te twisten valt, hou ik toch meer van rood dan van roze. Diepere kleur, vind ik.