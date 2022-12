Mark Coenen is columnist.

Het leven der rijke sukkels blijft boeiend. “Ik wil hier formeel bevestigen: I fucked up”: het zijn woorden van de mij tot voor kort onbekende Sam Bankman-Fried, bolleboos achter FTX, een van de vele bodemloze fata morgana’s van bitcoin, waarvan nu alweer blijkt dat het écht een luchtspiegeling is. Sam, een schijnbaar sympathiek rock-’n-rolltype met lang haar, meent het helemaal. Het staat in een officiële verklaring waarin hij - redelijk vruchteloos, vrees ik - zijn zaak bepleit. He fucked up big time, namelijk.

Lang verhaal kort: FTX is zwendel op grote schaal, lijkt op een ponzischema en is het zoveelste bewijs dat de mens dom, gestoord en bovenmatig geldzuchtig is. Dat de firma gevestigd is op de Bahama’s had misschien een belletje moeten doen rinkelen, maar niet dus.

Iedereen zijn geld kwijt, ook Sam. De voorlaatste keer dat de brave mens naar zijn bankrekening keek was hij 20 miljard dollar waard; nu blijft daar nog een - in vergelijking met het vorige bedrag - schamele 100.000 dollar van over. Daarmee kan hij niets doen want hij zit in de gevangenis en mag niet langs Start passeren. Het zal hem leren, sissen wij vol leedvermaak, een hebberig oog gericht op de volgende investering waarmee we slapend rijk hopen te worden.

Dat kon tot voor kort als je aandelen van Twitter en Tesla gekocht had: tot aan de stratosfeer en ver daarvoorbij gingen zij. Wie op tijd was ingestapt zag zijn fortuin sneller zwellen dan de buik van zijn favoriete zatte nonkel tijdens de kerstdis.

Tot die malle Musk zich er echt mee ging bemoeien en de waarde een bangelijke duikvlucht nam: autoritaire aandachtshoeren met veel geld zijn gevaarlijk. Wie begin dit jaar Twitter kocht is de helft van zijn geld kwijt, Tesla is 700 miljard dollar minder waard dan in januari 2022. Ter vergelijking, ook voor alle paniekzaaiers en WhatsApp-detectives over de Belgische staatsschuld: die bedraagt in totaal een schamele 550 miljard euro en daar zijn we al sinds 1830 aan bezig. Op Wall Street draaien ze daar hun hand niet voor om en lachen ze daar eens mee. Een beetje hedgefund heeft dat zaakje meteen gepiept.

Musk, de digitale Croesus die aan intermittend fasting moet doen omdat zijn buik meer zwol dan die van uw favoriete nonkel tijdens de kerstdis, is rijkste man van de wereld af: een Franse champagnemagnaat stak hem voorbij. Toen hij deze week op het podium verscheen bij de Amerikaanse komiek Dave Chappelle, jouwde het publiek hem uit. Soms gaat het snel.

Gelukkig werkt zijn dieet wel, zag ik.