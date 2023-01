Autogordel verplicht in de stad van de gekantelde tuktuks

“Gordel om, mevrouw.” Huh? Een taxichauffeur die wil dat ik op de achterbank mijn gordel omdoe? Verbaasd kijk ik om me heen. Inderdaad, de gordel kan om. Normaal zit in taxi’s zowel de riem als de gesp weggemoffeld achter en onder de zitting.

Het blijkt geen eenmalige gebeurtenis. Sinds september hebben steeds meer taxichauffeurs hun verstopte gordels tevoorschijn gehaald. Die maand kwam een bekende zakenman om het leven door een auto-ongeluk. Hij zat op de achterbank en droeg geen gordel. Een duidelijk geval van kalf en put. Want na het ongeluk besloot de minister van Transport dat het klaar was met de lakse regelvoering.

Het bleek dat gordels op de achterbank allang verplicht waren, maar dat er geen boete was voor overtreders. Nu wel: maar liefst 12 euro. Niet niks voor taxichauffeurs, die er daarom op aandringen.

Ik ben er blij mee. Nu kan mijn zoontje van zes, die in onze eigen auto elke dag opnieuw probeert zijn gordel niet om te doen, in elk geval niet langer het argument gebruiken dat het in de taxi ook niet hoeft.

Ik vraag me wel af hoe het zit met alle andere oorzaken van verkeersonveiligheid. Links en rechts inhalen, de banen op de weg compleet negeren, afsnijden, bussen die standaard door rood rijden; het is allemaal vast onderdeel van de verkeersetiquette van Delhi.

Tuktuks die zo vol zitten dat de ledematen er aan alle kanten uitsteken, lijken me ook niet heel veilig. Dronken chauffeurs trouwens al evenmin. Ik weet nog goed hoe jaren geleden zo’n chauffeur de tuktuk waar ik in zat een stoep opreed, waardoor de tuktuk kantelde. In no time werden we omsingeld door een groep mannen die het ding weer overeind zetten en, hup, voor ik kon protesteren of zelfs maar verwerken wat er zojuist was gebeurd, reden we alweer verder.

Verwende tieners die met de Mercedes van pa op stap gaan, kunnen er ook wat van. Regelmatig lees je in de krant dat zo’n tiener onder invloed van alcohol een auto in de prak heeft gereden, vaak met ernstige gevolgen.

Hoe beroemd moeten de slachtoffers zijn voordat ook deze put wordt gedempt en blaastesten onderdeel van het straatbeeld worden?

Dan zijn er nog de gezinsbrommers. Officieel mag je met maximaal twee personen op een scooter of motor rijden, waarbij kinderen vanaf vier jaar meetellen. Een moeder die achterop zit met haar baby is dus wettelijk geen probleem, als ze zelf maar een helm op heeft.

Deze regel wordt alleen nauwelijks nageleefd. En kinderen boven de vier jaar? Die mogen eigenlijk helemaal niet meerijden, maar gezinnen die zich met twee, drie of zelfs vier kinderen op een enkele motor voortbewegen zijn eerder regel dan uitzondering. Allemaal zonder helm, natuurlijk. Steeds als ik zo’n baby’tje ingeklemd tussen moeder en broers en zussen zie, voel ik plaatsvervangende angst.

Het zal in de praktijk lastig zijn de gezinnen op motors en scooters te bekeuren. Want wat is voor hen het alternatief? Met de metro kom je lang niet overal en de bussen in het spitsuur puilen uit. Natuurlijk: alle kleine beetjes helpen, dus de autogordel verplichten ook. Maar van de verkeersdoden in Delhi bestaat de overgrote meerderheid naast voetgangers uit motor- en scooterrijders.

Dus voor nu wordt het verkeer vooral een klein beetje veiliger voor ons – die relatief kleine groep die zich een auto of taxiritten kan veroorloven.